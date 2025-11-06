Istituzionalizzare la guerra irregolare: dentro la DoDI 3000.07 (2025)

di Andrea Molle dagli Stati Uniti

La nuova revisione 2025 della dottrina DoD Instruction 3000.07 segna un passo deciso nel rendere la Guerra Irregolare (Irregular Warfare, IW) una funzione stabile, finanziata e soggetta a valutazione delle Forze Armate statunitensi—al pari della guerra convenzionale. Convertendo la direttiva del 2014 in una istruzione, il documento va oltre le linee guida generiche: assegna responsabilità concrete, istituisce una governance dedicata e formalizza il Centro per la Guerra Irregolare (Irregular Warfare Center, IWC) come fulcro per conoscenza, formazione e cooperazione con i partner. Di seguito una lettura operativa su che cos’è, come funziona e perché conta.

Cosa fa la DoDI 3000.07

In sostanza, l’istruzione:

Definisce l’IW come l’ambito in cui attori statali e non statali perseguono coercizione e rassicurazione principalmente attraverso attività indirette, spesso non attribuibili e asimmetriche —in complemento, non in sostituzione, alle operazioni convenzionali.

come l’ambito in cui attori statali e non statali perseguono coercizione e rassicurazione principalmente attraverso attività —in complemento, non in sostituzione, alle operazioni convenzionali. Elenca il portafoglio IW , che comprende guerra non convenzionale; difesa interna estera (FID); controterrorismo e controinsurrezione; stabilizzazione; supporto del DoD al contrasto del finanziamento delle minacce e al contrasto della criminalità transnazionale; operazioni di supporto alle informazioni (MISO); affari civili; e porzioni di cooperazione in materia di sicurezza, assistenza alle forze di sicurezza, operazioni civili-militari e operazioni nell’ambiente informativo.

, che comprende guerra non convenzionale; difesa interna estera (FID); controterrorismo e controinsurrezione; stabilizzazione; supporto del DoD al contrasto del finanziamento delle minacce e al contrasto della criminalità transnazionale; operazioni di supporto alle informazioni (MISO); affari civili; e porzioni di cooperazione in materia di sicurezza, assistenza alle forze di sicurezza, operazioni civili-militari e operazioni nell’ambiente informativo. Colloca l’IW nella competizione strategica , sottolineando l’allineamento interagenziale (“whole-of-government”) e l’integrazione con alleati e partner per erodere la legittimità e l’influenza degli avversari, rafforzando al contempo quella dei partner.

, sottolineando l’allineamento interagenziale (“whole-of-government”) e l’integrazione con alleati e partner per erodere la legittimità e l’influenza degli avversari, rafforzando al contempo quella dei partner. Crea una governance durevole per pianificazione, allocazione di risorse, formazione, valutazione della prontezza e condivisione delle lezioni apprese—centrata su un IWC potenziato.

La logica di policy: IW come arte della competizione

L’istruzione tratta l’IW come una via principale per competere al di sotto della soglia del conflitto su larga scala. Invece di misurare il successo solo in termini di attrito sul nemico, pone l’accento su legittimità, influenza, accesso e capacità dei partner—fattori intangibili ma decisivi negli ambienti di sicurezza contesi. L’IW è incardinata nel diritto e nelle policy (ad es. Diritto dei conflitti armati; mitigazione dei danni ai civili) e riconosce le realtà interagenziali che talvolta collocano determinate attività in ambiti di autorità diversi dal Title 10.

Governance e ruoli: chi fa cosa

USD(P) (Sottosegretario alla Difesa per le Politiche) è l’integratore e il coordinatore della policy: allinea l’IW con la strategia nazionale, guida l’interazione interagenziale e internazionale e garantisce che operazioni, attività e investimenti (OAIs) corrispondano ai problemi prioritari.

(Sottosegretario alla Difesa per le Politiche) è l’integratore e il coordinatore della policy: allinea l’IW con la strategia nazionale, guida l’interazione interagenziale e internazionale e garantisce che operazioni, attività e investimenti (OAIs) corrispondano ai problemi prioritari. ASD(SO/LIC) cura l’elaborazione quotidiana delle policy e la supervisione dell’insieme operazioni speciali/IW, inclusa la supervisione dell’IWC e la rendicontazione dei progressi.

cura l’elaborazione quotidiana delle policy e la supervisione dell’insieme operazioni speciali/IW, inclusa la supervisione dell’IWC e la rendicontazione dei progressi. Irregular Warfare Center (IWC) funge da cervello coordinatore e deposito centrale della conoscenza IW: dottrina e concetti, formazione e curricula, ricerca e lezioni apprese—al servizio di componenti del DoD, altre agenzie USA e partner stranieri.

funge da cervello coordinatore e della conoscenza IW: dottrina e concetti, formazione e curricula, ricerca e lezioni apprese—al servizio di componenti del DoD, altre agenzie USA e partner stranieri. DSCA opera come Agente Esecutivo dell’IWC—fornendo personale, budget, accordi e capacità contrattuali—e collega l’IW all’ecosistema della cooperazione in materia di sicurezza.

opera come Agente Esecutivo dell’IWC—fornendo personale, budget, accordi e capacità contrattuali—e collega l’IW all’ecosistema della cooperazione in materia di sicurezza. CJCS e Joint Staff valutano la prontezza congiunta per l’IW e le lacune, guidano l’integrazione globale e traducono i risultati in raccomandazioni per programmazione e sviluppo della forza.

valutano la prontezza congiunta per l’IW e le lacune, guidano l’integrazione globale e traducono i risultati in raccomandazioni per programmazione e sviluppo della forza. Comandi Combattenti (CCMD) identificano i requisiti IW di teatro, la formazione e i bisogni linguistici/regionali; sviluppano approcci di sviluppo delle capacità dei partner che favoriscano missioni guidate dagli alleati con un’impronta USA leggera ; e promuovono richieste di cambiamento DOTMLPF-P dal campo.

identificano i requisiti IW di teatro, la formazione e i bisogni linguistici/regionali; sviluppano approcci di sviluppo delle capacità dei partner che favoriscano ; e promuovono richieste di cambiamento DOTMLPF-P dal campo. Dipartimenti delle Forze Armate istituzionalizzano l’IW come competenza di base , gestiscono programmi di addestramento e prontezza e mantengono capacità adeguate nelle formazioni—convenzionali e SOF.

istituzionalizzano l’IW come , gestiscono programmi di addestramento e prontezza e mantengono capacità adeguate nelle formazioni—convenzionali e SOF. USSOCOM assicura le capacità SOF peculiari dell’IW (incluse opzioni clandestine e non attribuibili) e la loro integrazione con la forza congiunta.

assicura le capacità SOF peculiari dell’IW (incluse opzioni clandestine e non attribuibili) e la loro integrazione con la forza congiunta. USCYBERCOM e USSPACECOM garantiscono che l’impresa IW possa sfruttare accesso, effetti e protezione nei domini cyber e spaziale; STRATCOM e USTRANSCOM contribuiscono con capacità specialistiche (effetti strategici non nucleari, trasporto non standard), mentre DIA/Intelligence della Difesa affinano strumenti analitici, tradecraft e formazione su misura per i problemi IW.

Formazione, prontezza e gestione della conoscenza

Una direttrice centrale dell’istruzione è il capitale umano. Le Forze e le scuole congiunte devono inserire l’IW nella formazione professionale militare (PME) e nell’addestramento pre-schieramento, con attenzione a lingua, competenze regionali e cultura, familiarità interagenziale e capacità di sviluppo dei partner. L’IWC cura e diffonde curricula e lezioni apprese, riducendo duplicazioni e accelerando l’adattamento. Valutazioni annuali collegano risultati e lacune IW al ciclo PPBE (pianificazione, programmazione, bilancio ed esecuzione) affinché l’IW non sia un ripensamento quando le risorse si fanno scarse.

Domini e abilitatori: cyber, spazio, informazione

La DoDI 3000.07 integra esplicitamente cyberspazio, spazio e le operazioni nell’ambiente informativo nella campagna IW. L’obiettivo non è “militarizzare” ogni problema, ma garantire che il pianificatore IW possa ottenere accesso, proteggere forze e partner, orientare i pubblici, esporre attività malevole e contrastare le narrazioni avversarie con strumenti congiunti, alleati e interagenziali. Si tratta tanto di difendere la legittimità dei partner quanto di degradare le reti avversarie.



Cosa cambia rispetto al 2014 e perché è importante

Tre novità sono particolarmente rilevanti:

Da direttiva a istruzione. Il passaggio trasforma l’IW da orientamento a compito: responsabili nominati, tempistiche, valutazioni e integrazione nelle decisioni di risorse. Istituzionalizzazione dell’IWC. Il Centro diventa il tessuto connettivo di un’impresa prima frammentata—collegando policy, ricerca, formazione e coinvolgimento dei partner. Integrazione più profonda di cyber/spazio e informazione. L’istruzione riflette la realtà per cui l’IW moderna dipende da presenza e accesso persistenti—fisici, virtuali e cognitivi.

Insieme, questi cambiamenti mirano a rendere l’IW persistente, prevedibile e misurabile, invece che episodica e dipendente dalle persone.

Implicazioni pratiche

Per pianificatori e operatori: aspettatevi maggiore enfasi sulla campagna —sequenziare OAIs diverse per creare effetti strategici nel tempo, non eventi isolati. Le metriche di efficacia guarderanno a influenza, legittimità e capacità dei partner , non solo a output cinetici.

aspettatevi maggiore enfasi sulla —sequenziare OAIs diverse per creare effetti strategici nel tempo, non eventi isolati. Le metriche di efficacia guarderanno a , non solo a output cinetici. Per Forze e sviluppatori della forza: competenze e formazioni IW verranno pianificate e programmate, non improvvisate. I percorsi formativi dovranno fondere expertise regionale, operazioni d’influenza e abilitazione dei partner con l’integrazione SOF-forze convenzionali.

competenze e formazioni IW verranno pianificate e programmate, non improvvisate. I percorsi formativi dovranno fondere con l’integrazione SOF-forze convenzionali. Per l’interagenzia: l’istruzione invita a un allineamento più stretto con diplomazia, sviluppo, forze dell’ordine e autorità finanziarie. Il DoD segnala la volontà di essere giocatore di squadra in competizioni complesse in cui gli strumenti militari sono necessari ma non sufficienti.

l’istruzione invita a un allineamento più stretto con diplomazia, sviluppo, forze dell’ordine e autorità finanziarie. Il DoD segnala la volontà di essere in competizioni complesse in cui gli strumenti militari sono necessari ma non sufficienti. Per alleati e partner: attese maggiori investimenti in assistenza alle forze di sicurezza e sviluppo della capacità istituzionale , puntando a risultati guidati dai partner e sostenibili —soprattutto dove gli obiettivi strategici USA sono meglio serviti abilitando altri.

attese maggiori investimenti in , puntando a risultati —soprattutto dove gli obiettivi strategici USA sono meglio serviti abilitando altri. Per analisti e formatori: la funzione di knowledge dell’IWC dovrebbe facilitare l’accesso a curricula, casi e lezioni apprese di qualità, riducendo la distanza tra ricerca e pratica.

Rischi e questioni aperte

Misurare l’intangibile. Legittimità e influenza sono difficili da quantificare. Il successo dell’istruzione dipende dalla creazione di quadri valutativi credibili e utili alle decisioni, evitando incentivi distorti.

Legittimità e influenza sono difficili da quantificare. Il successo dell’istruzione dipende dalla creazione di quadri valutativi credibili e utili alle decisioni, evitando incentivi distorti. Seam di autorità. Attività al confine tra Title 10/Title 50 o tra DoD e agenzie civili possono generare attriti. Processi chiari e piani di campagna condivisi saranno vitali.

Attività al confine tra Title 10/Title 50 o tra DoD e agenzie civili possono generare attriti. Processi chiari e piani di campagna condivisi saranno vitali. Concorrenza per le risorse. In bilanci stretti, l’IW deve dimostrare il proprio valore senza cannibalizzare la prontezza convenzionale. Il collegamento al ciclo di programmazione è promettente—ma solo se i leader lo fanno rispettare.

In bilanci stretti, l’IW deve dimostrare il proprio valore senza cannibalizzare la prontezza convenzionale. Il collegamento al ciclo di programmazione è promettente—ma solo se i leader lo fanno rispettare. Politica dei partner. Sviluppare la capacità altrui è intrinsecamente politico e talvolta controverso. L’istruzione presuppone una solida governance, supervisione e due diligence sui diritti umani per proteggere interessi e valori USA.

In sintesi

La DoDI 3000.07 non mira a esaltare il “lato ombra” del conflitto. Mira a normalizzare la capacità degli Stati Uniti di condurre campagne con alleati e partner in spazi contesi, dove legittimità, influenza e accesso determinano gli esiti molto prima del combattimento su larga scala. Inserendo a sistema governance, formazione, valutazioni e integrazione tra domini—e valorizzando l’Irregular Warfare Center—l’istruzione offre ai professionisti un progetto realistico per competere e, quando necessario, combattere in modo irregolare con rigore e responsabilità.

