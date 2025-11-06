us-air-force-77906_1280

Istituzionalizzare la guerra irregolare: dentro la DoDI 3000.07 (2025)

di Andrea Molle dagli Stati Uniti

La nuova revisione 2025 della dottrina DoD Instruction 3000.07 segna un passo deciso nel rendere la Guerra Irregolare (Irregular Warfare, IW) una funzione stabile, finanziata e soggetta a valutazione delle Forze Armate statunitensi—al pari della guerra convenzionale. Convertendo la direttiva del 2014 in una istruzione, il documento va oltre le linee guida generiche: assegna responsabilità concrete, istituisce una governance dedicata e formalizza il Centro per la Guerra Irregolare (Irregular Warfare Center, IWC) come fulcro per conoscenza, formazione e cooperazione con i partner. Di seguito una lettura operativa su che cos’è, come funziona e perché conta.

Cosa fa la DoDI 3000.07

In sostanza, l’istruzione:

  • Definisce l’IW come l’ambito in cui attori statali e non statali perseguono coercizione e rassicurazione principalmente attraverso attività indirette, spesso non attribuibili e asimmetriche—in complemento, non in sostituzione, alle operazioni convenzionali.
  • Elenca il portafoglio IW, che comprende guerra non convenzionale; difesa interna estera (FID); controterrorismo e controinsurrezione; stabilizzazione; supporto del DoD al contrasto del finanziamento delle minacce e al contrasto della criminalità transnazionale; operazioni di supporto alle informazioni (MISO); affari civili; e porzioni di cooperazione in materia di sicurezza, assistenza alle forze di sicurezza, operazioni civili-militari e operazioni nell’ambiente informativo.
  • Colloca l’IW nella competizione strategica, sottolineando l’allineamento interagenziale (“whole-of-government”) e l’integrazione con alleati e partner per erodere la legittimità e l’influenza degli avversari, rafforzando al contempo quella dei partner.
  • Crea una governance durevole per pianificazione, allocazione di risorse, formazione, valutazione della prontezza e condivisione delle lezioni apprese—centrata su un IWC potenziato.

La logica di policy: IW come arte della competizione

L’istruzione tratta l’IW come una via principale per competere al di sotto della soglia del conflitto su larga scala. Invece di misurare il successo solo in termini di attrito sul nemico, pone l’accento su legittimità, influenza, accesso e capacità dei partner—fattori intangibili ma decisivi negli ambienti di sicurezza contesi. L’IW è incardinata nel diritto e nelle policy (ad es. Diritto dei conflitti armati; mitigazione dei danni ai civili) e riconosce le realtà interagenziali che talvolta collocano determinate attività in ambiti di autorità diversi dal Title 10.

Governance e ruoli: chi fa cosa

  • USD(P) (Sottosegretario alla Difesa per le Politiche) è l’integratore e il coordinatore della policy: allinea l’IW con la strategia nazionale, guida l’interazione interagenziale e internazionale e garantisce che operazioni, attività e investimenti (OAIs) corrispondano ai problemi prioritari.
  • ASD(SO/LIC) cura l’elaborazione quotidiana delle policy e la supervisione dell’insieme operazioni speciali/IW, inclusa la supervisione dell’IWC e la rendicontazione dei progressi.
  • Irregular Warfare Center (IWC) funge da cervello coordinatore e deposito centrale della conoscenza IW: dottrina e concetti, formazione e curricula, ricerca e lezioni apprese—al servizio di componenti del DoD, altre agenzie USA e partner stranieri.
  • DSCA opera come Agente Esecutivo dell’IWC—fornendo personale, budget, accordi e capacità contrattuali—e collega l’IW all’ecosistema della cooperazione in materia di sicurezza.
  • CJCS e Joint Staff valutano la prontezza congiunta per l’IW e le lacune, guidano l’integrazione globale e traducono i risultati in raccomandazioni per programmazione e sviluppo della forza.
  • Comandi Combattenti (CCMD) identificano i requisiti IW di teatro, la formazione e i bisogni linguistici/regionali; sviluppano approcci di sviluppo delle capacità dei partner che favoriscano missioni guidate dagli alleati con un’impronta USA leggera; e promuovono richieste di cambiamento DOTMLPF-P dal campo.
  • Dipartimenti delle Forze Armate istituzionalizzano l’IW come competenza di base, gestiscono programmi di addestramento e prontezza e mantengono capacità adeguate nelle formazioni—convenzionali e SOF.
  • USSOCOM assicura le capacità SOF peculiari dell’IW (incluse opzioni clandestine e non attribuibili) e la loro integrazione con la forza congiunta.
  • USCYBERCOM e USSPACECOM garantiscono che l’impresa IW possa sfruttare accesso, effetti e protezione nei domini cyber e spaziale; STRATCOM e USTRANSCOM contribuiscono con capacità specialistiche (effetti strategici non nucleari, trasporto non standard), mentre DIA/Intelligence della Difesa affinano strumenti analitici, tradecraft e formazione su misura per i problemi IW.

Formazione, prontezza e gestione della conoscenza

Una direttrice centrale dell’istruzione è il capitale umano. Le Forze e le scuole congiunte devono inserire l’IW nella formazione professionale militare (PME) e nell’addestramento pre-schieramento, con attenzione a lingua, competenze regionali e cultura, familiarità interagenziale e capacità di sviluppo dei partner. L’IWC cura e diffonde curricula e lezioni apprese, riducendo duplicazioni e accelerando l’adattamento. Valutazioni annuali collegano risultati e lacune IW al ciclo PPBE (pianificazione, programmazione, bilancio ed esecuzione) affinché l’IW non sia un ripensamento quando le risorse si fanno scarse.

Domini e abilitatori: cyber, spazio, informazione

La DoDI 3000.07 integra esplicitamente cyberspazio, spazio e le operazioni nell’ambiente informativo nella campagna IW. L’obiettivo non è “militarizzare” ogni problema, ma garantire che il pianificatore IW possa ottenere accesso, proteggere forze e partner, orientare i pubblici, esporre attività malevole e contrastare le narrazioni avversarie con strumenti congiunti, alleati e interagenziali. Si tratta tanto di difendere la legittimità dei partner quanto di degradare le reti avversarie.


Foto di Deniece Platt da Pixabay

Cosa cambia rispetto al 2014 e perché è importante

Tre novità sono particolarmente rilevanti:

  1. Da direttiva a istruzione. Il passaggio trasforma l’IW da orientamento a compito: responsabili nominati, tempistiche, valutazioni e integrazione nelle decisioni di risorse.
  2. Istituzionalizzazione dell’IWC. Il Centro diventa il tessuto connettivo di un’impresa prima frammentata—collegando policy, ricerca, formazione e coinvolgimento dei partner.
  3. Integrazione più profonda di cyber/spazio e informazione. L’istruzione riflette la realtà per cui l’IW moderna dipende da presenza e accesso persistenti—fisici, virtuali e cognitivi.

Insieme, questi cambiamenti mirano a rendere l’IW persistente, prevedibile e misurabile, invece che episodica e dipendente dalle persone.

Implicazioni pratiche

  • Per pianificatori e operatori: aspettatevi maggiore enfasi sulla campagna—sequenziare OAIs diverse per creare effetti strategici nel tempo, non eventi isolati. Le metriche di efficacia guarderanno a influenza, legittimità e capacità dei partner, non solo a output cinetici.
  • Per Forze e sviluppatori della forza: competenze e formazioni IW verranno pianificate e programmate, non improvvisate. I percorsi formativi dovranno fondere expertise regionale, operazioni d’influenza e abilitazione dei partner con l’integrazione SOF-forze convenzionali.
  • Per l’interagenzia: l’istruzione invita a un allineamento più stretto con diplomazia, sviluppo, forze dell’ordine e autorità finanziarie. Il DoD segnala la volontà di essere giocatore di squadra in competizioni complesse in cui gli strumenti militari sono necessari ma non sufficienti.
  • Per alleati e partner: attese maggiori investimenti in assistenza alle forze di sicurezza e sviluppo della capacità istituzionale, puntando a risultati guidati dai partner e sostenibili—soprattutto dove gli obiettivi strategici USA sono meglio serviti abilitando altri.
  • Per analisti e formatori: la funzione di knowledge dell’IWC dovrebbe facilitare l’accesso a curricula, casi e lezioni apprese di qualità, riducendo la distanza tra ricerca e pratica.

Rischi e questioni aperte

  • Misurare l’intangibile. Legittimità e influenza sono difficili da quantificare. Il successo dell’istruzione dipende dalla creazione di quadri valutativi credibili e utili alle decisioni, evitando incentivi distorti.
  • Seam di autorità. Attività al confine tra Title 10/Title 50 o tra DoD e agenzie civili possono generare attriti. Processi chiari e piani di campagna condivisi saranno vitali.
  • Concorrenza per le risorse. In bilanci stretti, l’IW deve dimostrare il proprio valore senza cannibalizzare la prontezza convenzionale. Il collegamento al ciclo di programmazione è promettente—ma solo se i leader lo fanno rispettare.
  • Politica dei partner. Sviluppare la capacità altrui è intrinsecamente politico e talvolta controverso. L’istruzione presuppone una solida governance, supervisione e due diligence sui diritti umani per proteggere interessi e valori USA.

In sintesi

La DoDI 3000.07 non mira a esaltare il “lato ombra” del conflitto. Mira a normalizzare la capacità degli Stati Uniti di condurre campagne con alleati e partner in spazi contesi, dove legittimità, influenza e accesso determinano gli esiti molto prima del combattimento su larga scala. Inserendo a sistema governance, formazione, valutazioni e integrazione tra domini—e valorizzando l’Irregular Warfare Center—l’istruzione offre ai professionisti un progetto realistico per competere e, quando necessario, combattere in modo irregolare con rigore e responsabilità.

Post Views: 19
Categories
Difesa & Sicurezza

There are no comments

Add yours

Ultimi prodotti editoriali

Carrello – Acquisto Libri

Il vostro carrello è vuoto
Visitate il negozio

Articoli recenti

Articoli recenti

Hezbollah oggi: dopo la guerra con Israele. La metamorfosi tra deterrenza, profondità e resilienza

Hezbollah oggi: dopo la guerra con Israele. La metamorfosi tra deterrenza, profondità e resilienza

AREE DI ANALISI
  • 1 Nov
  • 0
﻿Perché il vertice di Budapest è destinato a saltare?

﻿Perché il vertice di Budapest è destinato a saltare?

AMERICANA
  • 22 Ott
  • 0
  • 0
Ricostruire Gaza: costi, attori e implicazioni strategiche. 80 miliardi e dieci anni di tempo.

Ricostruire Gaza: costi, attori e implicazioni strategiche. 80 miliardi e dieci anni di tempo.

AREE DI ANALISI
  • 14 Ott
  • 0
Gaza: il punto di C. Bertolotti a SKY TG24.

Gaza: il punto di C. Bertolotti a SKY TG24.

AREE DI ANALISI
  • 9 Ago
  • 0
Il nuovo asse europeo della difesa e il posto dell’Italia

Il nuovo asse europeo della difesa e il posto dell’Italia

Commentary
  • 24 Lug
  • 1
Da Kiev al Medioriente: il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24 TIMELINE.

Da Kiev al Medioriente: il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24 TIMELINE.

AREE DI ANALISI
  • 4 Lug
  • 0
  • 0
L’arsenale militare iraniano: potenza apparente, limiti strutturali, minaccia asimmetrica

L’arsenale militare iraniano: potenza apparente, limiti strutturali, minaccia asimmetrica

AREE DI ANALISI
  • 15 Giu
  • 0
Attacco (preventivo) all’Iran: il commento di C. Bertolotti a SKY TG24.

Attacco (preventivo) all’Iran: il commento di C. Bertolotti a SKY TG24.

AREE DI ANALISI
  • 14 Giu
  • 0
Le rivolte a Los Angeles e il nuovo fronte della guerra irregolare

Le rivolte a Los Angeles e il nuovo fronte della guerra irregolare

AREE DI ANALISI
  • 12 Giu
  • 0
TRUMP, MUSK E LA FINANZIARIA “MAGRA-MAGRA”.

TRUMP, MUSK E LA FINANZIARIA “MAGRA-MAGRA”.

Commentary
  • 11 Giu
  • 0
BYE BYE ELON.L’addio di Musk tra riforme e controversie

BYE BYE ELON.L’addio di Musk tra riforme e controversie

AREE DI ANALISI
  • 2 Giu
  • 0
L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa conferma gli sforzi del Kazakhstan in favore dei diritti umani

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa conferma gli sforzi del Kazakhstan in favore dei diritti umani

Commentary
  • 26 Mag
  • 0
Da Kiev e Mosca, passando per Istanbul e Teheran e guardando a Gerusalemme.

Da Kiev e Mosca, passando per Istanbul e Teheran e guardando a Gerusalemme.

Commentary
  • 19 Mag
  • 0
L’antica arte dietro le insurrezioni moderne.

L’antica arte dietro le insurrezioni moderne.

Commentary
  • 24 Apr
  • 0
“Dalla Russia con amore”: le nuove minacce per l’Italia e il ruolo della Russia tra cyberspazio, salute pubblica, disinformazione e spionaggio.

“Dalla Russia con amore”: le nuove minacce per l’Italia e il ruolo della Russia tra cyberspazio, salute pubblica, disinformazione e spionaggio.

Commentary
  • 4 Apr
  • 0
Trump e lo Alien Enemies Act del 1798: il rimpatrio dei membri di gang venezuelane come “guerra irregolare”.

Trump e lo Alien Enemies Act del 1798: il rimpatrio dei membri di gang venezuelane come “guerra irregolare”.

Commentary
  • 24 Mar
  • 0
La telefonata Trump-Zelensky sulla pace in Ucraina: leggiamo tra le righe

La telefonata Trump-Zelensky sulla pace in Ucraina: leggiamo tra le righe

Commentary
  • 19 Mar
  • 0
Il dilemma della difesa europea: perché PESCO e altre iniziative non riescono mai a dare risultati

Il dilemma della difesa europea: perché PESCO e altre iniziative non riescono mai a dare risultati

Commentary
  • 19 Mar
  • 0
L’evoluzione della guerra irregolare e una roadmap per il futuro.

L’evoluzione della guerra irregolare e una roadmap per il futuro.

Commentary
  • 14 Mar
  • 0
Un arsenale nucleare per l’Italia: quanto costerebbe?

Un arsenale nucleare per l’Italia: quanto costerebbe?

Commentary
  • 6 Mar
  • 0
Stop degli USA al sostegno all’Ucraina. E adesso?

Stop degli USA al sostegno all’Ucraina. E adesso?

Commentary
  • 4 Mar
  • 0
L’Europa al bivio: può difendersi senza il supporto degli Stati Uniti?

L’Europa al bivio: può difendersi senza il supporto degli Stati Uniti?

Commentary
  • 4 Mar
  • 0
Trump: la visione geopolitica del nuovo esecutivo.

Trump: la visione geopolitica del nuovo esecutivo.

Commentary
  • 28 Feb
  • 0
Ucraina: l’imposizione di Trump e l’opposizione di Macron.

Ucraina: l’imposizione di Trump e l’opposizione di Macron.

Commentary
  • 25 Feb
  • 0
Ucraina: l’incontro di Riad è una trappola per l’Europa?

Ucraina: l’incontro di Riad è una trappola per l’Europa?

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
Zizians, l’ascesa della setta vegana: dalla filosofia alla violenza.

Zizians, l’ascesa della setta vegana: dalla filosofia alla violenza.

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
Il vertice di Parigi e le incognite europee. Il commento.

Il vertice di Parigi e le incognite europee. Il commento.

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
  • 0
Le Filippine: un perno geopolitico nell’Indo-Pacifico e l’opportunità strategica per l’Italia

Le Filippine: un perno geopolitico nell’Indo-Pacifico e l’opportunità strategica per l’Italia

Commentary
  • 17 Feb
  • 0
Fra i tanti litiganti sarà l’Intelligenza Artificiale a vincere?

Fra i tanti litiganti sarà l’Intelligenza Artificiale a vincere?

Commentary
  • 12 Feb
  • 2
I pericoli di una guerra tra Israele e Giordania

I pericoli di una guerra tra Israele e Giordania

AREE DI ANALISI
  • 9 Feb
  • 0
L’espansione nucleare cinese e il dilemma strategico dell’India.

L’espansione nucleare cinese e il dilemma strategico dell’India.

AREE DI ANALISI
  • 7 Feb
  • 0
L’Italia in prima linea nel Sahel: sfide e opportunità dopo il ritiro francese.

L’Italia in prima linea nel Sahel: sfide e opportunità dopo il ritiro francese.

AREE DI ANALISI
  • 3 Feb
  • 0
L’Etiopia, l’interesse dell’Italia tra competitor e alleati: il “piano Mattei”.

L’Etiopia, l’interesse dell’Italia tra competitor e alleati: il “piano Mattei”.

AREE DI ANALISI
  • 31 Gen
  • 0
Lo Stato Islamico Khorasan: espansione verso l’Europa?

Lo Stato Islamico Khorasan: espansione verso l’Europa?

Afghanistan e Pakistan
  • 30 Gen
  • 0
  • 0
Rivoluzione Trump: a Davos l’appello al cambiamento globale.

Rivoluzione Trump: a Davos l’appello al cambiamento globale.

Commentary
  • 25 Gen
  • 1
Il discorso di Trump: una lettura approfondita.

Il discorso di Trump: una lettura approfondita.

Uncategorized
  • 22 Gen
  • 0
﻿L’eredità di Joe Biden: una valutazione della sua presidenza.

﻿L’eredità di Joe Biden: una valutazione della sua presidenza.

Commentary
  • 19 Gen
  • 0
  • 1
Trump 2025: tra sostenibilità finanziaria interna e una politica estera assertiva.

Trump 2025: tra sostenibilità finanziaria interna e una politica estera assertiva.

Uncategorized
  • 9 Gen
  • 0
Charlie Hebdo: una riflessione a 10 anni dall’attacco jihadista

Charlie Hebdo: una riflessione a 10 anni dall’attacco jihadista

Commentary
  • 3 Gen
  • 0
Gaza: attacco all’ospedale Kamal Adwan. Israele e il precedente di al-Shifa: nuovo standard umanitario.

Gaza: attacco all’ospedale Kamal Adwan. Israele e il precedente di al-Shifa: nuovo standard umanitario.

AREE DI ANALISI
  • 31 Dic
  • 0
Tensioni settarie in Siria e scontro USA-Turchia.

Tensioni settarie in Siria e scontro USA-Turchia.

AREE DI ANALISI
  • 27 Dic
  • 0
MDHM nell’era digitale: il doppio volto dell’Intelligenza Artificiale tra minaccia e soluzione per la democrazia.

MDHM nell’era digitale: il doppio volto dell’Intelligenza Artificiale tra minaccia e soluzione per la democrazia.

Commentary
  • 20 Dic
  • 0
Politica USA: la visione di Mark Rubio.

Politica USA: la visione di Mark Rubio.

Commentary
  • 19 Dic
  • 0
La nuova Siria: tra minaccia islamista, risposta preventiva di Israele e la ‘buffer zone’ turca.

La nuova Siria: tra minaccia islamista, risposta preventiva di Israele e la ‘buffer zone’ turca.

Commentary
  • 12 Dic
  • 0
La caduta di Damasco e lo sgretolamento dell’Asse della Resistenza iraniano.

La caduta di Damasco e lo sgretolamento dell’Asse della Resistenza iraniano.

AREE DI ANALISI
  • 8 Dic
  • 0
Siria: al-Jolani verso Damasco. Le preoccupazioni di Iran, Russia e Israele.

Siria: al-Jolani verso Damasco. Le preoccupazioni di Iran, Russia e Israele.

AREE DI ANALISI
  • 7 Dic
  • 0
Il gabinetto esecutivo di Trump (seconda parte)

Il gabinetto esecutivo di Trump (seconda parte)

Commentary
  • 2 Dic
  • 0
  • 0
Verso l’amministrazione Trump: il Gabinetto presidenziale – Prima parte

Verso l’amministrazione Trump: il Gabinetto presidenziale – Prima parte

Commentary
  • 26 Nov
  • 0
La strategia russa: offensiva (azione e interferenza), difensiva e deterrente. Diplomazia digitale, guerra informatica e intelligenza artificiale nella competizione globale.

La strategia russa: offensiva (azione e interferenza), difensiva e deterrente. Diplomazia digitale, guerra informatica e intelligenza artificiale nella competizione globale.

Commentary
  • 19 Nov
  • 0
Elezioni USA: la vittoria (di Trump) e le sconfitte (di democratici e stampa)

Elezioni USA: la vittoria (di Trump) e le sconfitte (di democratici e stampa)

Commentary
  • 6 Nov
  • 0
  • 0
Elezioni USA: lo stato dell’Unione, dal 1948 al 2024.

Elezioni USA: lo stato dell’Unione, dal 1948 al 2024.

Commentary
  • 29 Ott
  • 0
Eliminato Yahya Sinwar: chi era il capo di Hamas e cosa accadrà?

Eliminato Yahya Sinwar: chi era il capo di Hamas e cosa accadrà?

Commentary
  • 17 Ott
  • 0
Pubblicato il Rapporto #ReaCT2024 sul terrorismo e il radicalismo in Europa

Pubblicato il Rapporto #ReaCT2024 sul terrorismo e il radicalismo in Europa

Difesa & Sicurezza
  • 4 Ott
  • 0
  • 0
Elezioni USA: il dibattito tra i due candidati vice-presidenti.

Elezioni USA: il dibattito tra i due candidati vice-presidenti.

Commentary
  • 2 Ott
  • 0
L’attacco di Israele a Hezbollah: tra politica e strategia militare

L’attacco di Israele a Hezbollah: tra politica e strategia militare

AREE DI ANALISI
  • 30 Set
  • 0
Elezioni USA. Trump-Harris: Un dibattito al ritmo di colpi e contraccolpi.

Elezioni USA. Trump-Harris: Un dibattito al ritmo di colpi e contraccolpi.

Commentary
  • 11 Set
  • 0
Elezioni USA. La campagna elettorale: solo una questione di soldi?

Elezioni USA. La campagna elettorale: solo una questione di soldi?

Commentary
  • 30 Ago
  • 0
Cognitive warfare: manipolare i numeri per condizionare l’opinione pubblica globale. Come Hamas ha ingannato i media occidentali.

Cognitive warfare: manipolare i numeri per condizionare l’opinione pubblica globale. Come Hamas ha ingannato i media occidentali.

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 20 Ago
  • 0
  • 0
PRESIDENZIALI USA: UNA CORSA IMPERVIA. DUE VICEPRESIDENTI AGLI ESTREMI.

PRESIDENZIALI USA: UNA CORSA IMPERVIA. DUE VICEPRESIDENTI AGLI ESTREMI.

Commentary
  • 18 Ago
  • 1
Il valore dell’azione ucraina a Kursk: ma la Russia mantiene il vantaggio sul campo

Il valore dell’azione ucraina a Kursk: ma la Russia mantiene il vantaggio sul campo

Commentary
  • 12 Ago
  • 0
  • 0
Chi è l’ultra radicale Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: archiviato l’impossibile negoziato?

Chi è l’ultra radicale Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: archiviato l’impossibile negoziato?

Commentary
  • 7 Ago
  • 0
  • 0
﻿Ucciso Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Chi sarà il suo sostituto?

﻿Ucciso Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Chi sarà il suo sostituto?

Commentary
  • 31 Lug
  • 0
La nuova strategia di intelligence USA: implicazioni per il Sistema di Informazioni e Sicurezza della Repubblica.

La nuova strategia di intelligence USA: implicazioni per il Sistema di Informazioni e Sicurezza della Repubblica.

AREE DI ANALISI
  • 1 Lug
  • 0
Atlante geopolitico del Mediterraneo 2024: la recensione.

Atlante geopolitico del Mediterraneo 2024: la recensione.

AREE DI ANALISI
  • 24 Giu
  • 0
Hezbollah: next stop? Il rischio di una guerra con Israele. Il commento di C. Bertolotti

Hezbollah: next stop? Il rischio di una guerra con Israele. Il commento di C. Bertolotti

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 19 Giu
  • 0
Hostile Environment First Aid Training: il War Report Training Camp dedicato a fotografi e inviati di guerra

Hostile Environment First Aid Training: il War Report Training Camp dedicato a fotografi e inviati di guerra

Corsi
  • 13 Giu
  • 1
Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana tra Israele-Hamas – il nuovo libro di C. Bertolotti

Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana tra Israele-Hamas – il nuovo libro di C. Bertolotti

AREE DI ANALISI
  • 7 Mag
  • 0
L’Iran attacca Israele: il giorno dopo. C. Bertolotti a SKY TG 24

L’Iran attacca Israele: il giorno dopo. C. Bertolotti a SKY TG 24

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 14 Apr
  • 1
Terrorismo: lo Stato islamico e i campionati di calcio.

Terrorismo: lo Stato islamico e i campionati di calcio.

Commentary
  • 9 Apr
  • 0
Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem” (al-Aqsa).

Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem” (al-Aqsa).

Commentary
  • 11 Mar
  • 0
Biden: lo stato dell’Unione.

Biden: lo stato dell’Unione.

Commentary
  • 11 Mar
  • 0
  • 2
Due anni di guerra russo-ucraina

Due anni di guerra russo-ucraina

Commentary
  • 23 Feb
  • 1
Il petrolio ombra di Mosca: il segreto della buona economia russa.

Il petrolio ombra di Mosca: il segreto della buona economia russa.

AREE DI ANALISI
  • 23 Feb
  • 0
Proxy War: il ruolo di Teheran nello scacchiere mediorientale

Proxy War: il ruolo di Teheran nello scacchiere mediorientale

Commentary
  • 11 Feb
  • 0
  • 0
Azione israeliana in Libano e rischio di escalation regionale: il punto del Direttore.

Azione israeliana in Libano e rischio di escalation regionale: il punto del Direttore.

AREE DI ANALISI
  • 3 Gen
  • 0
Attacco a Parigi: terrorismo emulativo ed effetti della guerra Israele-Hamas (#ReaCT2023)

Attacco a Parigi: terrorismo emulativo ed effetti della guerra Israele-Hamas (#ReaCT2023)

Commentary
  • 3 Dic
  • 0
Guerra Israele-Hamas: quale scenario dopo la tregua? RaiNews24

Guerra Israele-Hamas: quale scenario dopo la tregua? RaiNews24

AREE DI ANALISI
  • 27 Nov
  • 0
La strategia di Hamas nella nuova dimensione “sotterranea” della guerra. Il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24

La strategia di Hamas nella nuova dimensione “sotterranea” della guerra. Il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24

Uncategorized
  • 29 Ott
  • 0
  • 0
﻿I rischi dell’inevitabile operazione militare israeliana

﻿I rischi dell’inevitabile operazione militare israeliana

Uncategorized
  • 27 Ott
  • 0
  • 0
Medioriente: attacco mirato statunitense in Siria contro obiettivi iraniani.

Medioriente: attacco mirato statunitense in Siria contro obiettivi iraniani.

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 27 Ott
  • 0
  • 0
Gaza è una trappola, ma l’offensiva di terra inevitabile (Bertolotti -Ispi), ADNKRONOS

Gaza è una trappola, ma l’offensiva di terra inevitabile (Bertolotti -Ispi), ADNKRONOS

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 25 Ott
  • 0
I numeri del terrorismo jihadista in Europa: risultati e uno sguardo in prospettiva

I numeri del terrorismo jihadista in Europa: risultati e uno sguardo in prospettiva

Europa
  • 23 Ott
  • 0
  • 0
Israele: una guerra diversa. Il punto della situazione e l’analisi

Israele: una guerra diversa. Il punto della situazione e l’analisi

AREE DI ANALISI
  • 14 Ott
  • 0
  • 0
Israele: la risposta e lo scenario di guerra

Israele: la risposta e lo scenario di guerra

AREE DI ANALISI
  • 9 Ott
  • 0
  • 1
Riformare l’Intelligence Italiana: Elementi di analisi teorici e storici.

Riformare l’Intelligence Italiana: Elementi di analisi teorici e storici.

Commentary
  • 18 Set
  • 0
Polveriera Mediterraneo. Dall’Afghanistan all’Algeria, le nuove sfide per l’ordine mondiale. Presentazione del libro.

Polveriera Mediterraneo. Dall’Afghanistan all’Algeria, le nuove sfide per l’ordine mondiale. Presentazione del libro.

News-it
  • 7 Set
  • 0
  • 0
Droni di Kiev su Mosca: una pressione sugli USA? Il commento al TG RSI.

Droni di Kiev su Mosca: una pressione sugli USA? Il commento al TG RSI.

Guerra in Ucraina
  • 10 Ago
  • 0
  • 0
Guerra in Ucraina: attacchi a Mosca e rallentamento dell’offensiva (SKY TG24)

Guerra in Ucraina: attacchi a Mosca e rallentamento dell’offensiva (SKY TG24)

Guerra in Ucraina
  • 2 Ago
  • 0
  • 0
Competizione NATO e Cina-Russia nel Mar del Giappone

Competizione NATO e Cina-Russia nel Mar del Giappone

AREE DI ANALISI
  • 17 Lug
  • 0
  • 0
Non solo mare nostrum. L’Italia parte dal Giappone per un ruolo nell’arena globale

Non solo mare nostrum. L’Italia parte dal Giappone per un ruolo nell’arena globale

Difesa & Sicurezza
  • 11 Lug
  • 0
Ucraina: fronte statico, retrofronte agitato

Ucraina: fronte statico, retrofronte agitato

Guerra in Ucraina
  • 19 Giu
  • 0
La controffensiva e il realismo del campo di battaglia: al momento sono limitate azioni tattiche. Il commento di Camporini e Bertolotti

La controffensiva e il realismo del campo di battaglia: al momento sono limitate azioni tattiche. Il commento di Camporini e Bertolotti

Guerra in Ucraina
  • 9 Giu
  • 0
Controffensiva ucraina? Non ancora, ma… Il commento di C. Bertolotti a SKY Tg24

Controffensiva ucraina? Non ancora, ma… Il commento di C. Bertolotti a SKY Tg24

Guerra in Ucraina
  • 6 Giu
  • 0
  • 0
#ReaCT2023, n. 4: Pubblicato il rapporto annuale sui radicalismi e i terrorismi in Europa

#ReaCT2023, n. 4: Pubblicato il rapporto annuale sui radicalismi e i terrorismi in Europa

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 23 Mag
  • 0
  • 0
Controffensiva ucraina: conviene a Kiev? Il fattore tempo è a favore di Mosca. Il commento di C. Bertolotti a RadioInBlu

Controffensiva ucraina: conviene a Kiev? Il fattore tempo è a favore di Mosca. Il commento di C. Bertolotti a RadioInBlu

AREE DI ANALISI
  • 10 Mag
  • 0
Attacco al Cremlino: cosa è successo? Intervista a C. Bertolotti a SkyTG24

Attacco al Cremlino: cosa è successo? Intervista a C. Bertolotti a SkyTG24

Guerra in Ucraina
  • 5 Mag
  • 0
  • 0
Dallo stallo ai due possibili schemi di manovra offensiva russa.

Dallo stallo ai due possibili schemi di manovra offensiva russa.

AREE DI ANALISI
  • 7 Mar
  • 0
  • 1
Nuovi aiuti militari dell’Italia all’Ucraina: quali armi, costi e premesse politiche?

Nuovi aiuti militari dell’Italia all’Ucraina: quali armi, costi e premesse politiche?

Difesa & Sicurezza
  • 22 Feb
  • 0
  • 0
Offensiva russa in Ucraina? I limiti dell’Occidente che la Russia sfrutterà

Offensiva russa in Ucraina? I limiti dell’Occidente che la Russia sfrutterà

AREE DI ANALISI
  • 15 Feb
  • 0
Ucraina: dopo i carri armati anche i missili a lungo raggio?

Ucraina: dopo i carri armati anche i missili a lungo raggio?

Guerra in Ucraina
  • 1 Feb
  • 0
Ucraina: carri armati e comunicazione. Il commento di C. Bertolotti a Rainews 24 (27.01.2023)

Ucraina: carri armati e comunicazione. Il commento di C. Bertolotti a Rainews 24 (27.01.2023)

Guerra in Ucraina
  • 30 Gen
  • 0
Sicurezza energetica. La rinnovata centralità del Mediterraneo: il libro di C. Bertolotti

Sicurezza energetica. La rinnovata centralità del Mediterraneo: il libro di C. Bertolotti

AREE DI ANALISI
  • 12 Gen
  • 0
Sicurezza energetica e accesso all’acqua: la sicurezza del Mediterraneo secondo la “5+5”

Sicurezza energetica e accesso all’acqua: la sicurezza del Mediterraneo secondo la “5+5”

AREE DI ANALISI
  • 3 Gen
  • 0
  • 0
Ucraina: la mobilitazione dei russi. Come leggere il discorso di Putin? (TeleTicino)

Ucraina: la mobilitazione dei russi. Come leggere il discorso di Putin? (TeleTicino)

Commentary
  • 21 Set
  • 0
Ucraina, Afghanistan: facciamo il punto – RADIO 24

Ucraina, Afghanistan: facciamo il punto – RADIO 24

Afghanistan e Pakistan
  • 8 Set
  • 0
Attacco all’ambasciata russa di Kabul: quali le ragioni?

Attacco all’ambasciata russa di Kabul: quali le ragioni?

Afghanistan e Pakistan
  • 5 Set
  • 0
  • 0
Afghanistan, l’esperto: “Rischio diventi trampolino jihadismo globale” (ADNKRONOS)

Afghanistan, l’esperto: “Rischio diventi trampolino jihadismo globale” (ADNKRONOS)

Afghanistan e Pakistan
  • 13 Ago
  • 0
Alex Jones e il mondo del cospirazionismo. Focus a cura di Andrea Molle

Alex Jones e il mondo del cospirazionismo. Focus a cura di Andrea Molle

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 12 Ago
  • 0
  • 0
Ucciso Al-Zawahiri: cosa accadrà ad al-Qa’ida? Rispondono Bertolotti e Vidino (Adnkronos)

Ucciso Al-Zawahiri: cosa accadrà ad al-Qa’ida? Rispondono Bertolotti e Vidino (Adnkronos)

Afghanistan e Pakistan
  • 3 Ago
  • 0
Guerra russo-ucraina: da Kiev al Donbas. Seconda parte: la battaglia del Donbas.

Guerra russo-ucraina: da Kiev al Donbas. Seconda parte: la battaglia del Donbas.

AREE DI ANALISI
  • 26 Lug
  • 0
  • 0
Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk? Il commento di C. Bertolotti

Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk? Il commento di C. Bertolotti

Commentary
  • 7 Giu
  • 0
  • 0
Terrorismo in Europa: minaccia lineare in evoluzione e partecipazione individuale

Terrorismo in Europa: minaccia lineare in evoluzione e partecipazione individuale

Pubblicazioni
  • 25 Mar
  • 0
  • 0
Ucraina: strategico assalto su Mariupol (D+27)

Ucraina: strategico assalto su Mariupol (D+27)

Commentary
  • 21 Mar
  • 2
Dugin e la “Quarta Teoria Politica”: l’ideologia illiberale russa che spopola in Occidente e giustifica l’invasione dell’Ucraina

Dugin e la “Quarta Teoria Politica”: l’ideologia illiberale russa che spopola in Occidente e giustifica l’invasione dell’Ucraina

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 21 Mar
  • 0
  • 3
Ucraina: i russi si riorganizzano. Più bombardamenti ma rallenta l’avanzata (D+22)

Ucraina: i russi si riorganizzano. Più bombardamenti ma rallenta l’avanzata (D+22)

AREE DI ANALISI
  • 17 Mar
  • 0
  • 0
Al via la nuova fase dell’offensiva russa (D+19)

Al via la nuova fase dell’offensiva russa (D+19)

AREE DI ANALISI
  • 14 Mar
  • 0
Come i russi aggirano la severa censura governativa su Internet

Come i russi aggirano la severa censura governativa su Internet

Commentary
  • 14 Mar
  • 3
La Russia è una “fortezza digitale”: la strategia cibernetica di Mosca si chiama “RuNet”.

La Russia è una “fortezza digitale”: la strategia cibernetica di Mosca si chiama “RuNet”.

AREE DI ANALISI
  • 9 Mar
  • 0
  • 0
Rallentamento russo e controffensiva ucraina: tra “difesa a istrice” e fango (D+14)

Rallentamento russo e controffensiva ucraina: tra “difesa a istrice” e fango (D+14)

AREE DI ANALISI
  • 9 Mar
  • 0
  • 0
Dove stiamo sbagliando con la Russia? L’importanza di comprendere i fattori e il contesto del conflitto.

Dove stiamo sbagliando con la Russia? L’importanza di comprendere i fattori e il contesto del conflitto.

Difesa & Sicurezza
  • 6 Mar
  • 0
  • 0
Ucraina: aspetti tattici dell’avanzata russa.

Ucraina: aspetti tattici dell’avanzata russa.

AREE DI ANALISI
  • 3 Mar
  • 0
  • 2
La guerra russo-ucraina (D+7): analisi operativa

La guerra russo-ucraina (D+7): analisi operativa

AREE DI ANALISI
  • 2 Mar
  • 0
  • 1
Ucraina: la possibile “exit strategy” di Putin (Adnkronos)

Ucraina: la possibile “exit strategy” di Putin (Adnkronos)

AREE DI ANALISI
  • 25 Feb
  • 0
  • 1
#ReaCT2022: il 3° Rapporto sul terrorismo e il radicalismo in Europa. Online il 24 febbraio

#ReaCT2022: il 3° Rapporto sul terrorismo e il radicalismo in Europa. Online il 24 febbraio

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 22 Feb
  • 0
  • 0
#ReaCT2022: pubblicato il 3° rapporto sul radicalismo e il terrorismo

#ReaCT2022: pubblicato il 3° rapporto sul radicalismo e il terrorismo

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 17 Feb
  • 0
  • 0
2001-2021: Vent’anni di guerra al terrore. Il nuovo libro

2001-2021: Vent’anni di guerra al terrore. Il nuovo libro

Uncategorized
  • 12 Gen
  • 0
  • 0
Terrorismo: Dopo l’Afghanistan cosa dobbiamo aspettarci? La minaccia del “Nuovo terrorismo insurrezionale” (NIT)

Terrorismo: Dopo l’Afghanistan cosa dobbiamo aspettarci? La minaccia del “Nuovo terrorismo insurrezionale” (NIT)

Uncategorized
  • 12 Nov
  • 0
Mehmaan Nawazi. Ospitalità. L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni (il libro)

Mehmaan Nawazi. Ospitalità. L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni (il libro)

Uncategorized
  • 27 Set
  • 0
Il governo talebano: tra insidie, minacce, ambizioni e fragilità

Il governo talebano: tra insidie, minacce, ambizioni e fragilità

Uncategorized
  • 8 Set
  • 0
  • 0
Attacco a Kabul: quali conseguenze? Il commento di C. Bertolotti a RaiNews24

Attacco a Kabul: quali conseguenze? Il commento di C. Bertolotti a RaiNews24

Uncategorized
  • 27 Ago
  • 0
  • 0
Ultimatum dei talebani: fuori tutti. Il commento di C. Bertolotti a Omnibus La7

Ultimatum dei talebani: fuori tutti. Il commento di C. Bertolotti a Omnibus La7

Uncategorized
  • 24 Ago
  • 0
  • 0
Afghanistan: a una settimana dalla presa di Kabul – RaiNews 24

Afghanistan: a una settimana dalla presa di Kabul – RaiNews 24

Uncategorized
  • 22 Ago
  • 0
  • 0
I talebani dichiarano la formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan: la nuova bandiera

I talebani dichiarano la formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan: la nuova bandiera

Afghanistan e Pakistan
  • 19 Ago
  • 0
  • 0
LIVE streaming. Parliamo di Afghanistan e QAnon

LIVE streaming. Parliamo di Afghanistan e QAnon

Afghanistan e Pakistan
  • 17 Lug
  • 0
  • 0
Terrorismo: Bertolotti (Ispi), ‘oggi è post-Isis ed è in ascesa’ (ADNKRONOS)

Terrorismo: Bertolotti (Ispi), ‘oggi è post-Isis ed è in ascesa’ (ADNKRONOS)

Afghanistan e Pakistan
  • 28 Giu
  • 0
  • 0
#ReaCT2021: è online il 2° rapporto dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo

#ReaCT2021: è online il 2° rapporto dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo

Difesa & Sicurezza
  • 25 Feb
  • 0
  • 0
Istituzionalizzare la guerra irregolare: dentro la DoDI 3000.07 (2025)

Istituzionalizzare la guerra irregolare: dentro la DoDI 3000.07 (2025)

Difesa & Sicurezza
  • 6 Nov
  • 0
  • 0
NEW YORK, SPECCHIO DELL’AMERICA INQUIETA: TRA IDEALISMO PROGRESSISTA E RESA DEI CONTI CON IL CAPITALISMO

NEW YORK, SPECCHIO DELL’AMERICA INQUIETA: TRA IDEALISMO PROGRESSISTA E RESA DEI CONTI CON IL CAPITALISMO

Uncategorized
  • 5 Nov
  • 0
  • 1
Tra Antifa e polarizzazione: dentro il caos della politica americana

Tra Antifa e polarizzazione: dentro il caos della politica americana

Uncategorized
  • 3 Nov
  • 0
  • 1

Tweets

📌#ReaCT2023 The 4th annual Report on Terrorism and Radicalisation in Europe ⬇📈launches on 23rd May. Don't miss it! 📊📚Numbers, trends, analyses, books, interviews👇 pic.twitter.com/KLIWWlrJXS

L'anno scorso dal Twitter di START InSight via Twitter Web App

Back to Top