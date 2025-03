Trump e lo Alien Enemies Act del 1798: il rimpatrio dei membri di gang venezuelane come “guerra irregolare”.

di Andrea Molle, dagli Stati Uniti.

Lo Alien Enemies Act del 1798 è una legge federale che concede al presidente degli Stati Uniti l’autorità di detenere o deportare cittadini stranieri provenienti da nazioni considerate ostili in tempi di guerra. Promulgata il 6 luglio 1798 come parte degli Alien and Sedition Acts, il suo obiettivo principale è quello di proteggere la sicurezza nazionale in un contesto di conflitto armato.

Alla fine del XVIII secolo, le tensioni tra Stati Uniti e Francia aumentarono, alimentando timori di spionaggio e sovversione interna. Per rispondere a queste preoccupazioni, il Congresso, controllato dai Federalisti, approvò quattro leggi collettivamente note come Alien and Sedition Acts. Queste includevano il Naturalization Act, che aumentava il requisito di residenza per la cittadinanza statunitense da cinque a quattordici anni; lo Alien Friends Act, che autorizzava il presidente a deportare qualsiasi straniero ritenuto pericoloso per la sicurezza nazionale; lo Alien Enemies Act, che permetteva al presidente di detenere o deportare cittadini maschi di una nazione ostile, di età pari o superiore ai quattordici anni, durante i periodi di guerra; e il Sedition Act, che rendeva un crimine la pubblicazione di scritti “falsi, scandalosi e maligni” contro il governo o i suoi funzionari. A differenza degli altri tre atti, che furono abrogati o scaddero entro il 1802, lo Alien Enemies Act rimane in vigore ancora oggi, sebbene in una forma modificata. La sua stessa presenza continua nel diritto statunitense alimenta dibattiti su libertà civili e l’equilibrio tra sicurezza nazionale e diritti individuali.

Nel corso della storia degli Stati Uniti, lo Alien Enemies Act è stato invocato solo durante conflitti significativi. Durante la Guerra del 1812, fu applicato ai cittadini britannici residenti negli Stati Uniti. Nella Prima Guerra Mondiale, prese di mira cittadini della Germania e dei suoi alleati. Nella Seconda Guerra Mondiale, giustificò l’internamento di cittadini giapponesi, tedeschi e italiani, nonché di cittadini americani di origine giapponese, segnando una delle applicazioni più controverse della legge. In ogni caso, l’atto ha facilitato la detenzione, il trasferimento o la deportazione di individui sulla base della loro nazionalità in tempo di guerra.

Nel marzo 2025, il presidente Donald Trump ha invocato lo Alien Enemies Act per accelerare la deportazione di migranti venezuelani sospettati di affiliazione con gang criminali, in particolare il gruppo Tren de Aragua. Questo ha segnato un’inedita applicazione della legge in tempo di pace, poiché gli Stati Uniti non sono ufficialmente in guerra con il Venezuela. Sebbene l’inizio delle deportazioni non sia stato fermato, un giudice federale ha emesso un’ordinanza restrittiva di quattordici giorni, aprendo un dibattito legale sull’ambito e l’applicabilità della legge nel contesto contemporaneo.

L’invocazione del Alien Enemies Act del 1798 per deportare membri di gang venezuelane suggerisce che l’amministrazione Trump stia inquadrando l’attività criminale come una forma di guerra irregolare. Questo si allinea con precedenti passi volti a classificare alcuni cartelli della droga come organizzazioni terroristiche, riflettendo un più ampio cambiamento nel modo in cui gli attori non statali coinvolti nel crimine organizzato sono percepiti all’interno della politica di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Trattando le organizzazioni criminali come attori di guerra irregolare piuttosto che come semplici imprese criminali, l’amministrazione probabilmente cerca di espandere gli strumenti legali e militari disponibili per combatterle.

La guerra irregolare è generalmente intesa come un conflitto che coinvolge attori non statali che utilizzano tattiche asimmetriche, tra cui insurrezione, guerriglia e terrorismo, per sfidare l’autorità statale. I cartelli della droga e le gang transnazionali, pur non essendo insurrezioni ideologiche nel senso tradizionale, esercitano violenza, controllo territoriale e sfruttamento economico che destabilizzano le regioni e minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Equiparare l’attività delle gang alla guerra irregolare potrebbe giustificare misure più forti, come interventi militari, operazioni di intelligence e l’applicazione di poteri straordinari tipici del tempo di guerra, comprese deportazioni accelerate e potenzialmente detenzioni a tempo indeterminato.

Esistono diversi potenziali vantaggi in questo approccio. In primo luogo, consente una risposta più aggressiva e coordinata contro organizzazioni criminali che operano oltre i confini e hanno legami con reti terroristiche. Se i cartelli e le gang transnazionali vengono trattati come minacce paragonabili alle insurrezioni, allora possono essere applicate strategie di controterrorismo e controinsurrezione per smantellarli. Ciò potrebbe migliorare la sicurezza lungo il confine tra Stati Uniti e Messico e nelle aree urbane colpite dalla violenza delle gang, riducendo potenzialmente i crimini e le morti legate alla droga. Potrebbe anche esercitare pressione sui governi stranieri, come quelli di Messico e Venezuela, affinché prendano misure più forti contro i gruppi criminali operanti nei loro territori.

Tuttavia, esistono anche rischi significativi e potenziali conseguenze negative. Dal punto di vista legale, l’ampia applicazione di poteri straordinari in un contesto di pace potrebbe creare un precedente pericoloso, erodendo le libertà civili e le garanzie del giusto processo. L’uso del Alien Enemies Act contro individui non affiliati a uno stato nemico riconosciuto solleva preoccupazioni sulla sua costituzionalità e sulla possibilità di discriminazione razziale o etnica. Inoltre, l’espansione del concetto di guerra irregolare per includere l’attività delle gang potrebbe portare alla militarizzazione delle forze dell’ordine domestiche, aumentando l’uso della forza, le potenziali violazioni dei diritti umani e le tensioni tra comunità e autorità governative.

A livello internazionale, trattare cartelli e gang come organizzazioni terroristiche o combattenti nemici potrebbe aumentare le tensioni con i governi stranieri. Se gli Stati Uniti iniziassero a prendere di mira questi gruppi attraverso operazioni militari o di intelligence, ciò potrebbe essere visto come una violazione della sovranità nazionale, specialmente in America Latina. Paesi come il Messico hanno già resistito agli sforzi statunitensi di designare i cartelli come organizzazioni terroristiche, temendo che ciò possa giustificare azioni militari unilaterali da parte degli Stati Uniti nei loro territori. Questo approccio potrebbe anche provocare ritorsioni da parte delle organizzazioni criminali, aumentando la violenza contro cittadini americani e forze dell’ordine. In conclusione, mentre la classificazione dell’attività delle gang come guerra irregolare può offrire vantaggi tattici nella lotta contro il crimine organizzato, essa comporta profondi rischi legali, etici e geopolitici che devono essere attentamente valutati. È necessario trovare un equilibrio tra la sicurezza nazionale e il rispetto dello stato di diritto, delle libertà civili e della cooperazione internazionale. Inoltre, le conseguenze a lungo termine della ridefinizione delle organizzazioni criminali come minacce militari potrebbero modellare la politica degli Stati Uniti in modi difficili da controllare o invertire.

