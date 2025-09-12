Immagine000

Esistono le guerre civili a bassa intensità?

Un dibattito concettuale ed empirico

di Andrea Molle dagli Stati Uniti

immagine di copertina: alcuni titoli del New York Post

Introduzione

L’assassinio dell’attivista conservatore Charlie Kirk nel 2025 ha riacceso il dibattito sulla traiettoria della violenza politica negli Stati Uniti. Commentatori di diversi schieramenti politici hanno invocato il concetto di “guerra civile a bassa intensità” per descrivere un clima caratterizzato da polarizzazione, scontri armati sporadici ed erosione delle norme di civiltà politica. Pur non somigliando agli scenari della Siria nel 2012 o della Spagna degli anni ’30, la persistenza di attentati politici, l’attività di milizie armate e la crescente retorica di disumanizzazione degli avversari hanno alimentato la speculazione sul fatto che il paese stia entrando in una nuova fase di conflitto interno. Ciò solleva questioni teoriche ed empiriche rilevanti: è possibile che democrazie avanzate sperimentino forme di “guerra civile a bassa intensità”? E in tal caso, come distinguere tali fenomeni da terrorismo, crimini d’odio o semplice disordine politico? Collocare il caso statunitense all’interno del dibattito più ampio sulla definizione di guerra civile mette in luce al contempo i limiti e le potenzialità dell’uso di questa categoria nelle democrazie contemporanee.

Questioni di definizioni

La guerra civile viene convenzionalmente definita come conflitto armato tra lo Stato e gruppi non statali organizzati che provoca almeno 1.000 morti in combattimento in un solo anno. Questa soglia, adottata da dataset come UCDP/PRIO o Correlates of War, garantisce comparabilità ma esclude numerosi conflitti prolungati e mortali. L’etichetta di “bassa intensità” viene solitamente applicata a situazioni in cui la violenza è politicamente motivata, sostenuta nel tempo e coordinata da organizzazioni, ma non degenera in campagne ad alta letalità. Il caso statunitense complica questo quadro: sebbene i decessi annuali da violenza politica restino ben al di sotto della soglia dei 1.000, la persistenza di assassinii mirati, l’attività di milizie e i complotti estremisti alimentano un senso di instabilità cronica. La questione è dunque se questo schema rappresenti una forma qualitativamente nuova di violenza politica interna o semplicemente episodi ricorrenti di disordine in una democrazia polarizzata.

screenshot da ABC News

Casi empirici

Diversi esempi storici mostrano l’ambiguità della categoria. In Irlanda del Nord, i “Troubles” causarono circa 3.500 morti in trent’anni, senza mai raggiungere la soglia annuale di una “vera” guerra civile, ma con gruppi armati organizzati e obiettivi politici chiari. In Colombia, l’insurrezione delle FARC durò decenni, con violenza distribuita in modo irregolare nel tempo e nello spazio. In Afghanistan, prima del crollo del 2021, si registrava una violenza concentrata in alcune province mentre altre rimanevano relativamente stabili. In tutti questi casi, lo Stato mantenne capacità istituzionale parziale pur fronteggiando sfide persistenti. Gli Stati Uniti del 2025 appaiono simili: il governo federale rimane pienamente funzionante, ma il tessuto sociale è logorato dall’ostilità partigiana, da episodi di violenza politica localizzata e dall’attivismo di gruppi estremisti. L’effetto cumulativo, pur lontano da una guerra civile convenzionale, corrisponde a ciò che alcuni studiosi e policy makers definiscono “conflitto a bassa intensità”.

Il dibattito accademico

Il dibattito riguarda fondamentalmente soglie quantitative e categorie analitiche. Fearon e Laitin sostengono che la maggior parte delle guerre civili contemporanee assuma la forma di insurrezioni caratterizzate da violenza dispersa e di basso livello, piuttosto che da grandi battaglie, rendendo il confine tra “conflitto minore” e “guerra civile” intrinsecamente poroso. Kalyvas sottolinea che la violenza nelle guerre civili è spesso frammentata e localizzata, il che significa che i dati aggregati nazionali possono occultare la realtà vissuta dalle comunità colpite. Applicando questa lente al caso americano, si potrebbe sostenere che, pur non assomigliando a una guerra civile su scala nazionale, le comunità direttamente prese di mira dalla violenza estremista possano sperimentare condizioni che di fatto equivalgono a un “conflitto a bassa intensità”. I critici, tuttavia, avvertono che estendere troppo la definizione rischia di confondere terrorismo, crimini d’odio e insurrezione organizzata, riducendo la precisione analitica.

Conclusione

Le guerre civili a bassa intensità esistono come realtà empiriche, anche se non rientrano sempre nelle definizioni più rigide dei dataset. Esse dimostrano che un conflitto può rimanere politicamente rilevante senza mai raggiungere soglie di alta intensità. Il dibattito attuale negli Stati Uniti riflette questa tensione: alcuni sostengono che eventi come l’assassinio di Kirk segnalino una deriva verso una guerra civile irregolare e a basso livello, mentre altri li interpretano come manifestazioni di violenza estremista e polarizzazione democratica, ma ancora al di sotto della soglia cinetica. In definitiva, il caso americano sottolinea l’importanza della chiarezza concettuale. Gli studiosi devono bilanciare l’esigenza di definizioni comparabili con la sensibilità verso le forme emergenti di violenza politica, specialmente nelle democrazie avanzate che potrebbero affrontare conflitti prolungati ma sotto soglia.

Bibliografia

Fearon, James D., and David D. Laitin. Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political Science Review 97, no. 1 (2003): 75–90.

Gleditsch, Nils Petter, Peter Wallensteen, Mikael Eriksson, Margareta Sollenberg, and Håvard Strand. Armed Conflict 1946–2001: A New Dataset. Journal of Peace Research 39, no. 5 (2002): 615–637.

Kalyvas, Stathis N. The Logic of Violence in Civil War. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Sambanis, Nicholas. What Is Civil War? Conceptual and Empirical Complexities of an Operational Definition. Journal of Conflict Resolution 48, no. 6 (2004): 814–858.

Uppsala Conflict Data Program (UCDP). UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. Uppsala University & PRIO, various years.

Post Views: 32
Categories
Uncategorized

There are no comments

Add yours

Ultimi prodotti editoriali

Carrello – Acquisto Libri

Il vostro carrello è vuoto
Visitate il negozio

Ultime notizie & Commenti

Articoli recenti

Gaza: il punto di C. Bertolotti a SKY TG24.

Gaza: il punto di C. Bertolotti a SKY TG24.

AREE DI ANALISI
  • 9 Ago
  • 0
Il nuovo asse europeo della difesa e il posto dell’Italia

Il nuovo asse europeo della difesa e il posto dell’Italia

Commentary
  • 24 Lug
  • 0
Da Kiev al Medioriente: il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24 TIMELINE.

Da Kiev al Medioriente: il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24 TIMELINE.

AREE DI ANALISI
  • 4 Lug
  • 0
  • 0
L’arsenale militare iraniano: potenza apparente, limiti strutturali, minaccia asimmetrica

L’arsenale militare iraniano: potenza apparente, limiti strutturali, minaccia asimmetrica

AREE DI ANALISI
  • 15 Giu
  • 0
Attacco (preventivo) all’Iran: il commento di C. Bertolotti a SKY TG24.

Attacco (preventivo) all’Iran: il commento di C. Bertolotti a SKY TG24.

AREE DI ANALISI
  • 14 Giu
  • 0
Le rivolte a Los Angeles e il nuovo fronte della guerra irregolare

Le rivolte a Los Angeles e il nuovo fronte della guerra irregolare

AREE DI ANALISI
  • 12 Giu
  • 0
TRUMP, MUSK E LA FINANZIARIA “MAGRA-MAGRA”.

TRUMP, MUSK E LA FINANZIARIA “MAGRA-MAGRA”.

Commentary
  • 11 Giu
  • 0
BYE BYE ELON.L’addio di Musk tra riforme e controversie

BYE BYE ELON.L’addio di Musk tra riforme e controversie

AREE DI ANALISI
  • 2 Giu
  • 0
L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa conferma gli sforzi del Kazakhstan in favore dei diritti umani

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa conferma gli sforzi del Kazakhstan in favore dei diritti umani

Commentary
  • 26 Mag
  • 0
Da Kiev e Mosca, passando per Istanbul e Teheran e guardando a Gerusalemme.

Da Kiev e Mosca, passando per Istanbul e Teheran e guardando a Gerusalemme.

Commentary
  • 19 Mag
  • 0
L’antica arte dietro le insurrezioni moderne.

L’antica arte dietro le insurrezioni moderne.

Commentary
  • 24 Apr
  • 0
“Dalla Russia con amore”: le nuove minacce per l’Italia e il ruolo della Russia tra cyberspazio, salute pubblica, disinformazione e spionaggio.

“Dalla Russia con amore”: le nuove minacce per l’Italia e il ruolo della Russia tra cyberspazio, salute pubblica, disinformazione e spionaggio.

Commentary
  • 4 Apr
  • 0
Trump e lo Alien Enemies Act del 1798: il rimpatrio dei membri di gang venezuelane come “guerra irregolare”.

Trump e lo Alien Enemies Act del 1798: il rimpatrio dei membri di gang venezuelane come “guerra irregolare”.

Commentary
  • 24 Mar
  • 0
La telefonata Trump-Zelensky sulla pace in Ucraina: leggiamo tra le righe

La telefonata Trump-Zelensky sulla pace in Ucraina: leggiamo tra le righe

Commentary
  • 19 Mar
  • 0
Il dilemma della difesa europea: perché PESCO e altre iniziative non riescono mai a dare risultati

Il dilemma della difesa europea: perché PESCO e altre iniziative non riescono mai a dare risultati

Commentary
  • 19 Mar
  • 0
L’evoluzione della guerra irregolare e una roadmap per il futuro.

L’evoluzione della guerra irregolare e una roadmap per il futuro.

Commentary
  • 14 Mar
  • 0
Un arsenale nucleare per l’Italia: quanto costerebbe?

Un arsenale nucleare per l’Italia: quanto costerebbe?

Commentary
  • 6 Mar
  • 0
Stop degli USA al sostegno all’Ucraina. E adesso?

Stop degli USA al sostegno all’Ucraina. E adesso?

Commentary
  • 4 Mar
  • 0
L’Europa al bivio: può difendersi senza il supporto degli Stati Uniti?

L’Europa al bivio: può difendersi senza il supporto degli Stati Uniti?

Commentary
  • 4 Mar
  • 0
Trump: la visione geopolitica del nuovo esecutivo.

Trump: la visione geopolitica del nuovo esecutivo.

Commentary
  • 28 Feb
  • 0
Ucraina: l’imposizione di Trump e l’opposizione di Macron.

Ucraina: l’imposizione di Trump e l’opposizione di Macron.

Commentary
  • 25 Feb
  • 0
Ucraina: l’incontro di Riad è una trappola per l’Europa?

Ucraina: l’incontro di Riad è una trappola per l’Europa?

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
Zizians, l’ascesa della setta vegana: dalla filosofia alla violenza.

Zizians, l’ascesa della setta vegana: dalla filosofia alla violenza.

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
Il vertice di Parigi e le incognite europee. Il commento.

Il vertice di Parigi e le incognite europee. Il commento.

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
  • 0
Le Filippine: un perno geopolitico nell’Indo-Pacifico e l’opportunità strategica per l’Italia

Le Filippine: un perno geopolitico nell’Indo-Pacifico e l’opportunità strategica per l’Italia

Commentary
  • 17 Feb
  • 0
Fra i tanti litiganti sarà l’Intelligenza Artificiale a vincere?

Fra i tanti litiganti sarà l’Intelligenza Artificiale a vincere?

Commentary
  • 12 Feb
  • 2
I pericoli di una guerra tra Israele e Giordania

I pericoli di una guerra tra Israele e Giordania

AREE DI ANALISI
  • 9 Feb
  • 0
L’espansione nucleare cinese e il dilemma strategico dell’India.

L’espansione nucleare cinese e il dilemma strategico dell’India.

AREE DI ANALISI
  • 7 Feb
  • 0
L’Italia in prima linea nel Sahel: sfide e opportunità dopo il ritiro francese.

L’Italia in prima linea nel Sahel: sfide e opportunità dopo il ritiro francese.

AREE DI ANALISI
  • 3 Feb
  • 0
L’Etiopia, l’interesse dell’Italia tra competitor e alleati: il “piano Mattei”.

L’Etiopia, l’interesse dell’Italia tra competitor e alleati: il “piano Mattei”.

AREE DI ANALISI
  • 31 Gen
  • 0
Lo Stato Islamico Khorasan: espansione verso l’Europa?

Lo Stato Islamico Khorasan: espansione verso l’Europa?

Afghanistan e Pakistan
  • 30 Gen
  • 0
  • 0
Rivoluzione Trump: a Davos l’appello al cambiamento globale.

Rivoluzione Trump: a Davos l’appello al cambiamento globale.

Commentary
  • 25 Gen
  • 1
Il discorso di Trump: una lettura approfondita.

Il discorso di Trump: una lettura approfondita.

Uncategorized
  • 22 Gen
  • 0
﻿L’eredità di Joe Biden: una valutazione della sua presidenza.

﻿L’eredità di Joe Biden: una valutazione della sua presidenza.

Commentary
  • 19 Gen
  • 0
  • 1
Trump 2025: tra sostenibilità finanziaria interna e una politica estera assertiva.

Trump 2025: tra sostenibilità finanziaria interna e una politica estera assertiva.

Uncategorized
  • 9 Gen
  • 0
Charlie Hebdo: una riflessione a 10 anni dall’attacco jihadista

Charlie Hebdo: una riflessione a 10 anni dall’attacco jihadista

Commentary
  • 3 Gen
  • 0
Gaza: attacco all’ospedale Kamal Adwan. Israele e il precedente di al-Shifa: nuovo standard umanitario.

Gaza: attacco all’ospedale Kamal Adwan. Israele e il precedente di al-Shifa: nuovo standard umanitario.

AREE DI ANALISI
  • 31 Dic
  • 0
Tensioni settarie in Siria e scontro USA-Turchia.

Tensioni settarie in Siria e scontro USA-Turchia.

AREE DI ANALISI
  • 27 Dic
  • 0
MDHM nell’era digitale: il doppio volto dell’Intelligenza Artificiale tra minaccia e soluzione per la democrazia.

MDHM nell’era digitale: il doppio volto dell’Intelligenza Artificiale tra minaccia e soluzione per la democrazia.

Commentary
  • 20 Dic
  • 0
Politica USA: la visione di Mark Rubio.

Politica USA: la visione di Mark Rubio.

Commentary
  • 19 Dic
  • 0
La nuova Siria: tra minaccia islamista, risposta preventiva di Israele e la ‘buffer zone’ turca.

La nuova Siria: tra minaccia islamista, risposta preventiva di Israele e la ‘buffer zone’ turca.

Commentary
  • 12 Dic
  • 0
La caduta di Damasco e lo sgretolamento dell’Asse della Resistenza iraniano.

La caduta di Damasco e lo sgretolamento dell’Asse della Resistenza iraniano.

AREE DI ANALISI
  • 8 Dic
  • 0
Siria: al-Jolani verso Damasco. Le preoccupazioni di Iran, Russia e Israele.

Siria: al-Jolani verso Damasco. Le preoccupazioni di Iran, Russia e Israele.

AREE DI ANALISI
  • 7 Dic
  • 0
Il gabinetto esecutivo di Trump (seconda parte)

Il gabinetto esecutivo di Trump (seconda parte)

Commentary
  • 2 Dic
  • 0
  • 0
Verso l’amministrazione Trump: il Gabinetto presidenziale – Prima parte

Verso l’amministrazione Trump: il Gabinetto presidenziale – Prima parte

Commentary
  • 26 Nov
  • 0
La strategia russa: offensiva (azione e interferenza), difensiva e deterrente. Diplomazia digitale, guerra informatica e intelligenza artificiale nella competizione globale.

La strategia russa: offensiva (azione e interferenza), difensiva e deterrente. Diplomazia digitale, guerra informatica e intelligenza artificiale nella competizione globale.

Commentary
  • 19 Nov
  • 0
Elezioni USA: la vittoria (di Trump) e le sconfitte (di democratici e stampa)

Elezioni USA: la vittoria (di Trump) e le sconfitte (di democratici e stampa)

Commentary
  • 6 Nov
  • 0
  • 0
Elezioni USA: lo stato dell’Unione, dal 1948 al 2024.

Elezioni USA: lo stato dell’Unione, dal 1948 al 2024.

Commentary
  • 29 Ott
  • 0
Eliminato Yahya Sinwar: chi era il capo di Hamas e cosa accadrà?

Eliminato Yahya Sinwar: chi era il capo di Hamas e cosa accadrà?

Commentary
  • 17 Ott
  • 0
Pubblicato il Rapporto #ReaCT2024 sul terrorismo e il radicalismo in Europa

Pubblicato il Rapporto #ReaCT2024 sul terrorismo e il radicalismo in Europa

Difesa & Sicurezza
  • 4 Ott
  • 0
  • 0
Elezioni USA: il dibattito tra i due candidati vice-presidenti.

Elezioni USA: il dibattito tra i due candidati vice-presidenti.

Commentary
  • 2 Ott
  • 0
L’attacco di Israele a Hezbollah: tra politica e strategia militare

L’attacco di Israele a Hezbollah: tra politica e strategia militare

AREE DI ANALISI
  • 30 Set
  • 0
Elezioni USA. Trump-Harris: Un dibattito al ritmo di colpi e contraccolpi.

Elezioni USA. Trump-Harris: Un dibattito al ritmo di colpi e contraccolpi.

Commentary
  • 11 Set
  • 0
Elezioni USA. La campagna elettorale: solo una questione di soldi?

Elezioni USA. La campagna elettorale: solo una questione di soldi?

Commentary
  • 30 Ago
  • 0
Cognitive warfare: manipolare i numeri per condizionare l’opinione pubblica globale. Come Hamas ha ingannato i media occidentali.

Cognitive warfare: manipolare i numeri per condizionare l’opinione pubblica globale. Come Hamas ha ingannato i media occidentali.

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 20 Ago
  • 0
  • 0
PRESIDENZIALI USA: UNA CORSA IMPERVIA. DUE VICEPRESIDENTI AGLI ESTREMI.

PRESIDENZIALI USA: UNA CORSA IMPERVIA. DUE VICEPRESIDENTI AGLI ESTREMI.

Commentary
  • 18 Ago
  • 1
Il valore dell’azione ucraina a Kursk: ma la Russia mantiene il vantaggio sul campo

Il valore dell’azione ucraina a Kursk: ma la Russia mantiene il vantaggio sul campo

Commentary
  • 12 Ago
  • 0
  • 0
Chi è l’ultra radicale Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: archiviato l’impossibile negoziato?

Chi è l’ultra radicale Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: archiviato l’impossibile negoziato?

Commentary
  • 7 Ago
  • 0
  • 0
﻿Ucciso Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Chi sarà il suo sostituto?

﻿Ucciso Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Chi sarà il suo sostituto?

Commentary
  • 31 Lug
  • 0
La nuova strategia di intelligence USA: implicazioni per il Sistema di Informazioni e Sicurezza della Repubblica.

La nuova strategia di intelligence USA: implicazioni per il Sistema di Informazioni e Sicurezza della Repubblica.

AREE DI ANALISI
  • 1 Lug
  • 0
Atlante geopolitico del Mediterraneo 2024: la recensione.

Atlante geopolitico del Mediterraneo 2024: la recensione.

AREE DI ANALISI
  • 24 Giu
  • 0
Hezbollah: next stop? Il rischio di una guerra con Israele. Il commento di C. Bertolotti

Hezbollah: next stop? Il rischio di una guerra con Israele. Il commento di C. Bertolotti

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 19 Giu
  • 0
Hostile Environment First Aid Training: il War Report Training Camp dedicato a fotografi e inviati di guerra

Hostile Environment First Aid Training: il War Report Training Camp dedicato a fotografi e inviati di guerra

Corsi
  • 13 Giu
  • 1
Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana tra Israele-Hamas – il nuovo libro di C. Bertolotti

Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana tra Israele-Hamas – il nuovo libro di C. Bertolotti

AREE DI ANALISI
  • 7 Mag
  • 0
L’Iran attacca Israele: il giorno dopo. C. Bertolotti a SKY TG 24

L’Iran attacca Israele: il giorno dopo. C. Bertolotti a SKY TG 24

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 14 Apr
  • 1
Terrorismo: lo Stato islamico e i campionati di calcio.

Terrorismo: lo Stato islamico e i campionati di calcio.

Commentary
  • 9 Apr
  • 0
Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem” (al-Aqsa).

Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem” (al-Aqsa).

Commentary
  • 11 Mar
  • 0
Biden: lo stato dell’Unione.

Biden: lo stato dell’Unione.

Commentary
  • 11 Mar
  • 0
  • 2
Due anni di guerra russo-ucraina

Due anni di guerra russo-ucraina

Commentary
  • 23 Feb
  • 1
Il petrolio ombra di Mosca: il segreto della buona economia russa.

Il petrolio ombra di Mosca: il segreto della buona economia russa.

AREE DI ANALISI
  • 23 Feb
  • 0
Proxy War: il ruolo di Teheran nello scacchiere mediorientale

Proxy War: il ruolo di Teheran nello scacchiere mediorientale

Commentary
  • 11 Feb
  • 0
  • 0
Azione israeliana in Libano e rischio di escalation regionale: il punto del Direttore.

Azione israeliana in Libano e rischio di escalation regionale: il punto del Direttore.

AREE DI ANALISI
  • 3 Gen
  • 0
Attacco a Parigi: terrorismo emulativo ed effetti della guerra Israele-Hamas (#ReaCT2023)

Attacco a Parigi: terrorismo emulativo ed effetti della guerra Israele-Hamas (#ReaCT2023)

Commentary
  • 3 Dic
  • 0
Guerra Israele-Hamas: quale scenario dopo la tregua? RaiNews24

Guerra Israele-Hamas: quale scenario dopo la tregua? RaiNews24

AREE DI ANALISI
  • 27 Nov
  • 0
La strategia di Hamas nella nuova dimensione “sotterranea” della guerra. Il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24

La strategia di Hamas nella nuova dimensione “sotterranea” della guerra. Il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24

Uncategorized
  • 29 Ott
  • 0
  • 0
﻿I rischi dell’inevitabile operazione militare israeliana

﻿I rischi dell’inevitabile operazione militare israeliana

Uncategorized
  • 27 Ott
  • 0
  • 0
Medioriente: attacco mirato statunitense in Siria contro obiettivi iraniani.

Medioriente: attacco mirato statunitense in Siria contro obiettivi iraniani.

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 27 Ott
  • 0
  • 0
Gaza è una trappola, ma l’offensiva di terra inevitabile (Bertolotti -Ispi), ADNKRONOS

Gaza è una trappola, ma l’offensiva di terra inevitabile (Bertolotti -Ispi), ADNKRONOS

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 25 Ott
  • 0
I numeri del terrorismo jihadista in Europa: risultati e uno sguardo in prospettiva

I numeri del terrorismo jihadista in Europa: risultati e uno sguardo in prospettiva

Europa
  • 23 Ott
  • 0
  • 0
Israele: una guerra diversa. Il punto della situazione e l’analisi

Israele: una guerra diversa. Il punto della situazione e l’analisi

AREE DI ANALISI
  • 14 Ott
  • 0
  • 0
Israele: la risposta e lo scenario di guerra

Israele: la risposta e lo scenario di guerra

AREE DI ANALISI
  • 9 Ott
  • 0
  • 1
Riformare l’Intelligence Italiana: Elementi di analisi teorici e storici.

Riformare l’Intelligence Italiana: Elementi di analisi teorici e storici.

Commentary
  • 18 Set
  • 0
Polveriera Mediterraneo. Dall’Afghanistan all’Algeria, le nuove sfide per l’ordine mondiale. Presentazione del libro.

Polveriera Mediterraneo. Dall’Afghanistan all’Algeria, le nuove sfide per l’ordine mondiale. Presentazione del libro.

News-it
  • 7 Set
  • 0
  • 0
Droni di Kiev su Mosca: una pressione sugli USA? Il commento al TG RSI.

Droni di Kiev su Mosca: una pressione sugli USA? Il commento al TG RSI.

Guerra in Ucraina
  • 10 Ago
  • 0
  • 0
Guerra in Ucraina: attacchi a Mosca e rallentamento dell’offensiva (SKY TG24)

Guerra in Ucraina: attacchi a Mosca e rallentamento dell’offensiva (SKY TG24)

Guerra in Ucraina
  • 2 Ago
  • 0
  • 0
Competizione NATO e Cina-Russia nel Mar del Giappone

Competizione NATO e Cina-Russia nel Mar del Giappone

AREE DI ANALISI
  • 17 Lug
  • 0
  • 0
Non solo mare nostrum. L’Italia parte dal Giappone per un ruolo nell’arena globale

Non solo mare nostrum. L’Italia parte dal Giappone per un ruolo nell’arena globale

Difesa & Sicurezza
  • 11 Lug
  • 0
Ucraina: fronte statico, retrofronte agitato

Ucraina: fronte statico, retrofronte agitato

Guerra in Ucraina
  • 19 Giu
  • 0
La controffensiva e il realismo del campo di battaglia: al momento sono limitate azioni tattiche. Il commento di Camporini e Bertolotti

La controffensiva e il realismo del campo di battaglia: al momento sono limitate azioni tattiche. Il commento di Camporini e Bertolotti

Guerra in Ucraina
  • 9 Giu
  • 0
Controffensiva ucraina? Non ancora, ma… Il commento di C. Bertolotti a SKY Tg24

Controffensiva ucraina? Non ancora, ma… Il commento di C. Bertolotti a SKY Tg24

Guerra in Ucraina
  • 6 Giu
  • 0
  • 0
#ReaCT2023, n. 4: Pubblicato il rapporto annuale sui radicalismi e i terrorismi in Europa

#ReaCT2023, n. 4: Pubblicato il rapporto annuale sui radicalismi e i terrorismi in Europa

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 23 Mag
  • 0
  • 0
Controffensiva ucraina: conviene a Kiev? Il fattore tempo è a favore di Mosca. Il commento di C. Bertolotti a RadioInBlu

Controffensiva ucraina: conviene a Kiev? Il fattore tempo è a favore di Mosca. Il commento di C. Bertolotti a RadioInBlu

AREE DI ANALISI
  • 10 Mag
  • 0
Attacco al Cremlino: cosa è successo? Intervista a C. Bertolotti a SkyTG24

Attacco al Cremlino: cosa è successo? Intervista a C. Bertolotti a SkyTG24

Guerra in Ucraina
  • 5 Mag
  • 0
  • 0
Dallo stallo ai due possibili schemi di manovra offensiva russa.

Dallo stallo ai due possibili schemi di manovra offensiva russa.

AREE DI ANALISI
  • 7 Mar
  • 0
  • 1
Nuovi aiuti militari dell’Italia all’Ucraina: quali armi, costi e premesse politiche?

Nuovi aiuti militari dell’Italia all’Ucraina: quali armi, costi e premesse politiche?

Difesa & Sicurezza
  • 22 Feb
  • 0
  • 0
Offensiva russa in Ucraina? I limiti dell’Occidente che la Russia sfrutterà

Offensiva russa in Ucraina? I limiti dell’Occidente che la Russia sfrutterà

AREE DI ANALISI
  • 15 Feb
  • 0
Ucraina: dopo i carri armati anche i missili a lungo raggio?

Ucraina: dopo i carri armati anche i missili a lungo raggio?

Guerra in Ucraina
  • 1 Feb
  • 0
Ucraina: carri armati e comunicazione. Il commento di C. Bertolotti a Rainews 24 (27.01.2023)

Ucraina: carri armati e comunicazione. Il commento di C. Bertolotti a Rainews 24 (27.01.2023)

Guerra in Ucraina
  • 30 Gen
  • 0
Sicurezza energetica. La rinnovata centralità del Mediterraneo: il libro di C. Bertolotti

Sicurezza energetica. La rinnovata centralità del Mediterraneo: il libro di C. Bertolotti

AREE DI ANALISI
  • 12 Gen
  • 0
Sicurezza energetica e accesso all’acqua: la sicurezza del Mediterraneo secondo la “5+5”

Sicurezza energetica e accesso all’acqua: la sicurezza del Mediterraneo secondo la “5+5”

AREE DI ANALISI
  • 3 Gen
  • 0
  • 0
Ucraina: la mobilitazione dei russi. Come leggere il discorso di Putin? (TeleTicino)

Ucraina: la mobilitazione dei russi. Come leggere il discorso di Putin? (TeleTicino)

Commentary
  • 21 Set
  • 0
Ucraina, Afghanistan: facciamo il punto – RADIO 24

Ucraina, Afghanistan: facciamo il punto – RADIO 24

Afghanistan e Pakistan
  • 8 Set
  • 0
Attacco all’ambasciata russa di Kabul: quali le ragioni?

Attacco all’ambasciata russa di Kabul: quali le ragioni?

Afghanistan e Pakistan
  • 5 Set
  • 0
  • 0
Afghanistan, l’esperto: “Rischio diventi trampolino jihadismo globale” (ADNKRONOS)

Afghanistan, l’esperto: “Rischio diventi trampolino jihadismo globale” (ADNKRONOS)

Afghanistan e Pakistan
  • 13 Ago
  • 0
Alex Jones e il mondo del cospirazionismo. Focus a cura di Andrea Molle

Alex Jones e il mondo del cospirazionismo. Focus a cura di Andrea Molle

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 12 Ago
  • 0
  • 0
Ucciso Al-Zawahiri: cosa accadrà ad al-Qa’ida? Rispondono Bertolotti e Vidino (Adnkronos)

Ucciso Al-Zawahiri: cosa accadrà ad al-Qa’ida? Rispondono Bertolotti e Vidino (Adnkronos)

Afghanistan e Pakistan
  • 3 Ago
  • 0
Guerra russo-ucraina: da Kiev al Donbas. Seconda parte: la battaglia del Donbas.

Guerra russo-ucraina: da Kiev al Donbas. Seconda parte: la battaglia del Donbas.

AREE DI ANALISI
  • 26 Lug
  • 0
  • 0
Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk? Il commento di C. Bertolotti

Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk? Il commento di C. Bertolotti

Commentary
  • 7 Giu
  • 0
  • 0
Terrorismo in Europa: minaccia lineare in evoluzione e partecipazione individuale

Terrorismo in Europa: minaccia lineare in evoluzione e partecipazione individuale

Pubblicazioni
  • 25 Mar
  • 0
  • 0
Ucraina: strategico assalto su Mariupol (D+27)

Ucraina: strategico assalto su Mariupol (D+27)

Commentary
  • 21 Mar
  • 2
Dugin e la “Quarta Teoria Politica”: l’ideologia illiberale russa che spopola in Occidente e giustifica l’invasione dell’Ucraina

Dugin e la “Quarta Teoria Politica”: l’ideologia illiberale russa che spopola in Occidente e giustifica l’invasione dell’Ucraina

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 21 Mar
  • 0
  • 3
Ucraina: i russi si riorganizzano. Più bombardamenti ma rallenta l’avanzata (D+22)

Ucraina: i russi si riorganizzano. Più bombardamenti ma rallenta l’avanzata (D+22)

AREE DI ANALISI
  • 17 Mar
  • 0
  • 0
Al via la nuova fase dell’offensiva russa (D+19)

Al via la nuova fase dell’offensiva russa (D+19)

AREE DI ANALISI
  • 14 Mar
  • 0
Come i russi aggirano la severa censura governativa su Internet

Come i russi aggirano la severa censura governativa su Internet

Commentary
  • 14 Mar
  • 3
La Russia è una “fortezza digitale”: la strategia cibernetica di Mosca si chiama “RuNet”.

La Russia è una “fortezza digitale”: la strategia cibernetica di Mosca si chiama “RuNet”.

AREE DI ANALISI
  • 9 Mar
  • 0
  • 0
Rallentamento russo e controffensiva ucraina: tra “difesa a istrice” e fango (D+14)

Rallentamento russo e controffensiva ucraina: tra “difesa a istrice” e fango (D+14)

AREE DI ANALISI
  • 9 Mar
  • 0
  • 0
Dove stiamo sbagliando con la Russia? L’importanza di comprendere i fattori e il contesto del conflitto.

Dove stiamo sbagliando con la Russia? L’importanza di comprendere i fattori e il contesto del conflitto.

Difesa & Sicurezza
  • 6 Mar
  • 0
  • 0
Ucraina: aspetti tattici dell’avanzata russa.

Ucraina: aspetti tattici dell’avanzata russa.

AREE DI ANALISI
  • 3 Mar
  • 0
  • 2
La guerra russo-ucraina (D+7): analisi operativa

La guerra russo-ucraina (D+7): analisi operativa

AREE DI ANALISI
  • 2 Mar
  • 0
  • 1
Ucraina: la possibile “exit strategy” di Putin (Adnkronos)

Ucraina: la possibile “exit strategy” di Putin (Adnkronos)

AREE DI ANALISI
  • 25 Feb
  • 0
  • 1
#ReaCT2022: il 3° Rapporto sul terrorismo e il radicalismo in Europa. Online il 24 febbraio

#ReaCT2022: il 3° Rapporto sul terrorismo e il radicalismo in Europa. Online il 24 febbraio

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 22 Feb
  • 0
  • 0
#ReaCT2022: pubblicato il 3° rapporto sul radicalismo e il terrorismo

#ReaCT2022: pubblicato il 3° rapporto sul radicalismo e il terrorismo

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 17 Feb
  • 0
  • 0
2001-2021: Vent’anni di guerra al terrore. Il nuovo libro

2001-2021: Vent’anni di guerra al terrore. Il nuovo libro

Uncategorized
  • 12 Gen
  • 0
  • 0
Terrorismo: Dopo l’Afghanistan cosa dobbiamo aspettarci? La minaccia del “Nuovo terrorismo insurrezionale” (NIT)

Terrorismo: Dopo l’Afghanistan cosa dobbiamo aspettarci? La minaccia del “Nuovo terrorismo insurrezionale” (NIT)

Uncategorized
  • 12 Nov
  • 0
Mehmaan Nawazi. Ospitalità. L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni (il libro)

Mehmaan Nawazi. Ospitalità. L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni (il libro)

Uncategorized
  • 27 Set
  • 0
Il governo talebano: tra insidie, minacce, ambizioni e fragilità

Il governo talebano: tra insidie, minacce, ambizioni e fragilità

Uncategorized
  • 8 Set
  • 0
  • 0
Attacco a Kabul: quali conseguenze? Il commento di C. Bertolotti a RaiNews24

Attacco a Kabul: quali conseguenze? Il commento di C. Bertolotti a RaiNews24

Uncategorized
  • 27 Ago
  • 0
  • 0
Ultimatum dei talebani: fuori tutti. Il commento di C. Bertolotti a Omnibus La7

Ultimatum dei talebani: fuori tutti. Il commento di C. Bertolotti a Omnibus La7

Uncategorized
  • 24 Ago
  • 0
  • 0
Afghanistan: a una settimana dalla presa di Kabul – RaiNews 24

Afghanistan: a una settimana dalla presa di Kabul – RaiNews 24

Uncategorized
  • 22 Ago
  • 0
  • 0
I talebani dichiarano la formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan: la nuova bandiera

I talebani dichiarano la formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan: la nuova bandiera

Afghanistan e Pakistan
  • 19 Ago
  • 0
  • 0
LIVE streaming. Parliamo di Afghanistan e QAnon

LIVE streaming. Parliamo di Afghanistan e QAnon

Afghanistan e Pakistan
  • 17 Lug
  • 0
  • 0
Terrorismo: Bertolotti (Ispi), ‘oggi è post-Isis ed è in ascesa’ (ADNKRONOS)

Terrorismo: Bertolotti (Ispi), ‘oggi è post-Isis ed è in ascesa’ (ADNKRONOS)

Afghanistan e Pakistan
  • 28 Giu
  • 0
  • 0
#ReaCT2021: è online il 2° rapporto dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo

#ReaCT2021: è online il 2° rapporto dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo

Difesa & Sicurezza
  • 25 Feb
  • 0
  • 0
Esistono le guerre civili a bassa intensità?

Esistono le guerre civili a bassa intensità?

Uncategorized
  • 12 Set
  • 0
  • 0
GLI AMERICANI E IL DIBATTITO SUL PORTO D’ARMI

GLI AMERICANI E IL DIBATTITO SUL PORTO D’ARMI

Uncategorized
  • 11 Set
  • 0
  • 0
L’America che fa pagare: dazi, globalizzazione e nuovi balzelli

L’America che fa pagare: dazi, globalizzazione e nuovi balzelli

Uncategorized
  • 1 Set
  • 0
  • 1

Tweets

📌#ReaCT2023 The 4th annual Report on Terrorism and Radicalisation in Europe ⬇📈launches on 23rd May. Don't miss it! 📊📚Numbers, trends, analyses, books, interviews👇 pic.twitter.com/KLIWWlrJXS

L'anno scorso dal Twitter di START InSight via Twitter Web App

Tag

Back to Top