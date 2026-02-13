ChatGPT Image Feb 13, 2026, 02_34_38 PM

CALIFORNIA – IL SOGNO INFRANTO DEGLI AMERICANI

di Melissa de Teffé da Washington, DC – Giornalista con Master in Diplomazia presso l’ISPI, esperta di politica statunitense, accreditata per START InSight presso il Dipartimento di Stato

Negli ultimi mesi il mercato del lavoro americano ha mostrato segnali di difficoltà e riorganizzazione, in particolare nel settore tecnologico e in alcune aree del paese.

Gli Stati Uniti hanno visto oltre 1 milione di licenziamenti annunciati in vari settori, con una tendenza in aumento negli ultimi anni — soprattutto nel 2025 — e livelli di tagli più alti rispetto agli anni recenti. Questo fenomeno è stato attribuito agli effetti combinati della trasformazione tecnologica, ristrutturazioni aziendali e a un’economia che sta rallentando le nuove assunzioni.

Il mercato del lavoro americano sta effettivamente attraversando un momento di profonda metamorfosi che va ben oltre la semplice statistica dei licenziamenti. Quello a cui stiamo assistendo nel 2026 è il risultato di una tempesta perfetta dove la tecnologia non è più solo un supporto, ma il motore di una ristrutturazione radicale. Dopo anni di assunzioni frenetiche dettate dalla paura di rimanere senza personale, le grandi aziende hanno invertito la rotta, passando da una fase di accumulo a una di estrema ottimizzazione.

Gran parte di questo milione di tagli è riconducibile al fatto che molte società hanno finalmente integrato l’intelligenza artificiale nei loro processi operativi, rendendo superflue intere linee di ruoli amministrativi e tecnici che fino a due anni fa erano considerati indispensabili. Questo non significa necessariamente che il lavoro stia scomparendo, ma che si sta spostando: mentre il settore tech e quello dei servizi finanziari riducono i ranghi per compiacere gli azionisti e tagliare i costi fissi, settori come l’energia pulita e la sanità continuano a cercare disperatamente figure specializzate.

A complicare il quadro c’è la pressione dei tassi di interesse che, restando alti più a lungo del previsto, hanno reso il capitale molto costoso. Le aziende non possono più permettersi di finanziare la crescita a debito e sono costrette a tagliare tutto ciò che non è immediatamente redditizio. Questo ha creato una strana dicotomia: da un lato vediamo uffici vuoti e ondate di esuberi nelle grandi metropoli del software, dall’altro un’economia reale che cerca di resistere, pur con una velocità di assunzione decisamente più cauta rispetto al passato. In definitiva, il lavoratore americano oggi non combatte solo contro il rischio di una recessione, ma contro la necessità di reinventarsi in un mercato che premia l’efficienza tecnologica rispetto alla sola presenza numerica.

Cosa sta succedendo in California

Negli ultimi cinque-sei anni la California sta vivendo una fase di trasformazione strutturale. Non è un crollo, né un declino lineare, ma una riconfigurazione del suo modello economico. Per decenni lo Stato è stato sinonimo di innovazione, capitale di rischio, tecnologia e mobilità sociale. Oggi resta una delle economie più grandi del mondo, ma sta affrontando tre pressioni simultanee: costo della vita molto elevato, fiscalità progressiva particolarmente incisiva sui redditi alti e una crescente competizione interstatale.

Il primo segnale è demografico. Per la prima volta nella sua storia moderna, la California ha registrato un calo netto di popolazione. Non si tratta solo di miliardari, ma soprattutto di famiglie e professionisti della classe media che faticano a sostenere prezzi immobiliari e affitti tra i più alti degli Stati Uniti. L’area della Bay Area e San Francisco ha visto un indebolimento del mercato immobiliare commerciale dopo la diffusione massiva del lavoro da remoto, con un impatto diretto sugli uffici e sul tessuto urbano.

Azienda Nuova sede When Nota
Tesla Austin, Texas 2021 HQ spostato da Palo Alto;
mantiene stabilimenti CA
Oracle Austin, Texas 2020 Trasferimento sede
corporate
Hewlett Packard
Enterprise 		Houston, Texas 2020 Riorganizzazione globale
Palantir
Technologies 		Denver Colorado 2021 HQ spostato da Silicon Valley
Charles Schwab Westlake, Texas 2021 Consolidamento
post-acquisizione

Motivi principali per gli spostamenti aziendali:

  • Costi operativi più bassi fuori dalla California
  • Clima fiscale più favorevole (assenza di imposta sul reddito statale in FL, TX)
  • Maggiore disponibilità di spazi e personale
  • Più facilità per espansione e crescita in settori tech e avanzati

Il fenomeno dell’esodo aziendale dalla California è spinto da un mix letale di costi operativi alle stelle, una pressione fiscale tra le più alte della nazione e un quadro normativo così complesso da rendere spesso più conveniente ricominciare da zero in Stati come il Texas o il Nevada.

La storia di Walmart in California: un addio strategico

La presenza di Walmart in California è sempre stata una sfida, ma negli ultimi anni il rapporto si è incrinato definitivamente. Ecco i passaggi chiave che spiegano perché il gigante del retail ha deciso di staccare la spina a molti dei suoi punti vendita nel “Golden State”.

Walmart è arrivata in California puntando sul volume e sui prezzi bassi, ma si è scontrata con costi immobiliari proibitivi. Gestire un magazzino di 15.000 metri quadrati a San Francisco o San Diego ha costi fissi (affitto, utenze, assicurazioni) che sono il doppio rispetto a quelli di una sede in Arizona. Quando i margini di profitto hanno iniziato a ridursi, l’azienda ha smesso di vedere la California come un terreno di espansione, passandola alla lista delle “aree a rischio”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’esplosione dei furti organizzati, alimentata da una controversa legge statale nota come Proposition 47. Questa norma ha innalzato a 950 dollari la soglia minima di valore della merce rubata affinché il furto possa essere perseguito come reato grave (felony). Sotto questa cifra, l’atto viene considerato un semplice reato minore (misdemeanor), che nella pratica si traduce raramente in un arresto o in una pena detentiva.

Per Walmart, questo ha significato affrontare un clima di “impunità legale”: bande organizzate entrano nei negozi sapendo esattamente quanto possono rubare per evitare il carcere, rendendo i furti un costo fisso insostenibile. Le perdite record di inventario e la necessità di blindare la merce dietro vetrate chiuse a chiave hanno degradato l’esperienza d’acquisto a tal punto che l’azienda ha preferito chiudere i battenti piuttosto che continuare a operare in un sistema dove la legge sembra aver rinunciato a proteggere il commercio al dettaglio.  Invece di investire milioni in sicurezza privata e blindature degli scaffali—che rovinano l’esperienza d’acquisto—Walmart ha preferito chiudere i negozi più colpiti, dichiarando apertamente che la mancanza di sicurezza pubblica rendeva l’attività non più sostenibile.

La sfida dell’automazione

Mentre lo Stato imponeva salari minimi sempre più alti (soprattutto nel settore alimentare e retail), Walmart ha provato a rispondere con le casse automatiche. Tuttavia, la California ha risposto con nuove normative che limitano l’uso della tecnologia a favore della tutela del lavoro umano. Sentendosi “incastrata” tra salari alti e il divieto di automatizzare per risparmiare, l’azienda ha scelto di investire quei capitali nel potenziamento dell’e-commerce, servendo i clienti californiani da centri di distribuzione situati in Stati vicini con meno restrizioni.

Il caso di San Diego e Sacramento

Le chiusure recenti a San Diego e Sacramento non sono state semplici tagli di budget, ma segnali politici. Walmart ha scelto di chiudere anche sedi che avevano ancora un buon afflusso di clienti, proprio per inviare un messaggio chiaro: se i costi della burocrazia e i rischi legati alla criminalità superano una certa soglia, neanche il più grande retailer del mondo ha interesse a restare.

L’uscita di scena della California è un movimento a due livelli: mentre le imprese come Walmart o Target chiudono i negozi fisici per sfuggire a costi e criminalità, i loro detentori e i giganti del tech stanno cambiando residenza fiscale per proteggere i propri patrimoni. Il catalizzatore è il 2026 Billionaire Tax Act, che ha trasformato la residenza in California in un rischio finanziario da miliardi di dollari.

I “profughi” eccellenti:

Nome Dove Motivi
Mark
Zuckerberg (Meta) 		Miami Acquisto proprietà a Indian
Creek; possibile riallo-
cazione residenza in vista della
proposta di billionaire tax 		2025–2026
Larry Page
(Google co-founder) 		Florida Acquisti immobiliari e
ristruttura-
zione asset fuori CA 		2025
Sergey Brin
(Google co-founder) 		Nevada e Florida Trasferimento entità societarie e
asset; riduzione esposizione
fiscale CA 		2025
Peter Thiel
(VC, Palantir) 		Miami Espansione operativa e residen-za; contesto fiscale favorevole 2024–2025
Don Hankey
(finance billionaire) 		Nevada Cambio residenza verso stato
senza income tax 		2025
David Sacks (Craft Vent)   Austin
Texas   		Ha annunciato pubblicamente
l’apertura di
un ufficio a Austin
(“God bless Texas…”), citato nel
contesto di urgenza
a “stabilire” legami fuori CA
prima delle
scadenze legate alla proposta
di tassa		2026

Perché: 👉 Evita potenziale tassa sulle ricchezze elevate;  👉 Tasse personali più basse (Florida e Texas non hanno imposta sul reddito statale);  👉 Ambiente percepito come più favorevole per investimenti e famiglie

Oltre all’esodo fiscale e societario, la California sta affrontando quello che molti definiscono un fallimento epocale nella ricostruzione dopo i devastanti incendi di gennaio 2025 (Palisades ed Eaton Fire). Ad oggi, febbraio 2026, il paesaggio tra Malibu, Pacific Palisades e Altadena è ancora segnato da distese di lotti vuoti e macerie.

Ecco i numeri e i dati che descrivono questa paralisi:

I Numeri del “Cantiere Fantasma” (Febbraio 2026)

  • Case Ricostruite: A un anno e un mese dal disastro, su circa 13.000 abitazioni distrutte, meno di 12 case sono state effettivamente completate in tutta la contea di Los Angeles.
  • Permessi in Sospeso: Nonostante il governatore Newsom parli di “tempi record”, a Malibu sono stati rilasciati solo 25 permessi di costruzione per abitazioni singole su centinaia di richieste.
  • Spostamento Permanente: Più di 600 lotti dove sorgevano case unifamiliari sono già stati venduti. Molti residenti storici hanno preferito incassare il valore del terreno (crollato del 50%) piuttosto che affrontare l’odissea burocratica.
  • Spostati e Senza Casa: Secondo il Department of Angels, il 70% delle famiglie colpite vive ancora in sistemazioni temporanee o camper parcheggiati sui propri terreni bruciati.

Sembra che il fallimento non sia dovuto alla mancanza di volontà, ma a tre ostacoli strutturali che stanno rendendo la California “impossibile da abitare”:

  1. Il Collasso delle Assicurazioni: Le compagnie assicurative hanno pagato oltre 22 miliardi di dollari per i danni del 2025, ma ora molte si rifiutano di rinnovare le polizze o chiedono premi triplicati. Senza assicurazione, le banche non concedono mutui per ricostruire.
  2. Costi di Costruzione: Il costo per piede quadrato è aumentato del 30-40% a causa della carenza di manodopera specializzata e delle nuove normative antisismiche e ignifughe, rendendo i rimborsi assicurativi insufficienti a coprire i costi reali.
  3. Contaminazione del Suolo: Test recenti della UCLA hanno rivelato che il 49% dei lotti ad Altadena presenta ancora livelli elevati di piombo e materiali tossici, bloccando l’approvazione finale dei terreni per uso residenziale.

Ma sono davvero queste le vere ragioni? Ridurre tutto al “collasso delle assicurazioni” e all’aumento dei costi di costruzione è una semplificazione. Le compagnie non stanno lasciando la California solo per i 22 miliardi pagati, ma perché il sistema regolatorio rende difficile adeguare i premi a un rischio climatico in crescita. Anche i costi edilizi sono aumentati ovunque negli Stati Uniti, non solo in California, per inflazione e carenza di manodopera. E le norme antisismiche e ignifughe, pur costose, servono a prevenire nuovi disastri. Senza considerare burocrazia, pianificazione urbanistica e costruzioni in aree ad alto rischio, la spiegazione resta incompleta.

Per capire il clima del lavoro in questo momento basta guardare a quello che sta accadendo in Amazon. Dopo anni di espansione aggressiva, l’azienda ha avviato nuove ondate di tagli nel 2025–2026, colpendo divisioni corporate, dispositivi, servizi cloud e ruoli amministrativi. Non si tratta solo di riduzione dei costi, ma di un cambio di paradigma: meno personale intermedio, più automazione, più intelligenza artificiale integrata nei processi logistici e decisionali. Il messaggio è chiaro: il lavoro non sparisce, ma cambia forma e richiede competenze diverse. Tuttavia, questa trasformazione avviene in un contesto di crescente insicurezza per la classe media urbana, dove salari reali compressi, affitti elevati e volatilità occupazionale stanno erodendo quella promessa di mobilità che per decenni ha alimentato il “sogno americano”.

Il nodo, allora, non è ideologico ma amministrativo. Se a New York il sindaco Zohran Mamdani a fatica ammette solo ora (quasi caduto dal cielo) un buco di bilancio da 12 miliardi di dollari che rende difficilmente sostenibili il 90% delle promesse elettorali, il problema non è “di destra o di sinistra”, ma di pianificazione, controllo della spesa e capacità di previsione. Quando i conti pubblici vengono affrontati in ritardo, l’impatto ricade inevitabilmente su servizi, investimenti e fiducia degli operatori economici.

Il confronto reale oggi non è tra etichette politiche, ma tra modelli di governo che riescano a garantire stabilità fiscale, attrattività per le imprese e prevedibilità normativa. In questo senso, la Florida di Ron DeSantis viene percepita da molti investitori come un modello di amministrazione orientato alla crescita e alla chiarezza regolatoria. La questione centrale, più che ideologica, resta quindi una sola: vince chi sa gestire meglio bilanci, sicurezza economica e fiducia nel futuro.

Post Views: 151
Categories
Uncategorized

There are no comments

Add yours

Ultimi prodotti editoriali

Carrello – Acquisto Libri

Il vostro carrello è vuoto
Visitate il negozio

Articoli recenti

Articoli recenti

Kazakhstan, al via nuove riforme costituzionali per rendere ancora più attrattivo il Paese

Kazakhstan, al via nuove riforme costituzionali per rendere ancora più attrattivo il Paese

AREE DI ANALISI
  • 27 Gen
  • 0
OPERATION “ABSOLUTE RESOLVE”

OPERATION “ABSOLUTE RESOLVE”

AMERICANA
  • 6 Gen
  • 1
Nuova guerra tra Pakistan e Afghanistan talebano? La preoccupazione di Russia e Cina (SKY TG24).

Nuova guerra tra Pakistan e Afghanistan talebano? La preoccupazione di Russia e Cina (SKY TG24).

Afghanistan e Pakistan
  • 11 Dic
  • 0
Amore: un’infrastruttura strategica tra sicurezza cognitiva, guerra ibrida e legami emotivi

Amore: un’infrastruttura strategica tra sicurezza cognitiva, guerra ibrida e legami emotivi

Commentary
  • 11 Dic
  • 1
USA: il vicolo cieco venezuelano.

USA: il vicolo cieco venezuelano.

AMERICANA
  • 4 Dic
  • 0
  • 0
𝐍𝐀𝐓𝐎: 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨? 𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐡𝐚 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐯𝐨 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧𝐞?

𝐍𝐀𝐓𝐎: 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨? 𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐡𝐚 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐯𝐨 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧𝐞?

AREE DI ANALISI
  • 2 Dic
  • 0
  • 1
La cooperazione UE-Kazakistan per un futuro sostenibile

La cooperazione UE-Kazakistan per un futuro sostenibile

Commentary
  • 27 Nov
  • 0
Il piano di pace di Trump per l’Ucraina? Una resa senza condizioni.

Il piano di pace di Trump per l’Ucraina? Una resa senza condizioni.

AREE DI ANALISI
  • 21 Nov
  • 0
Bataclan: a dieci anni dal più grande attentato terroristico in Europa.

Bataclan: a dieci anni dal più grande attentato terroristico in Europa.

Commentary
  • 11 Nov
  • 0
Hezbollah oggi: dopo la guerra con Israele. La metamorfosi tra deterrenza, profondità e resilienza

Hezbollah oggi: dopo la guerra con Israele. La metamorfosi tra deterrenza, profondità e resilienza

AREE DI ANALISI
  • 1 Nov
  • 0
﻿Perché il vertice di Budapest è destinato a saltare?

﻿Perché il vertice di Budapest è destinato a saltare?

AMERICANA
  • 22 Ott
  • 0
  • 0
Ricostruire Gaza: costi, attori e implicazioni strategiche. 80 miliardi e dieci anni di tempo.

Ricostruire Gaza: costi, attori e implicazioni strategiche. 80 miliardi e dieci anni di tempo.

AREE DI ANALISI
  • 14 Ott
  • 0
Gaza: il punto di C. Bertolotti a SKY TG24.

Gaza: il punto di C. Bertolotti a SKY TG24.

AREE DI ANALISI
  • 9 Ago
  • 0
Il nuovo asse europeo della difesa e il posto dell’Italia

Il nuovo asse europeo della difesa e il posto dell’Italia

Commentary
  • 24 Lug
  • 1
Da Kiev al Medioriente: il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24 TIMELINE.

Da Kiev al Medioriente: il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24 TIMELINE.

AREE DI ANALISI
  • 4 Lug
  • 0
  • 0
L’arsenale militare iraniano: potenza apparente, limiti strutturali, minaccia asimmetrica

L’arsenale militare iraniano: potenza apparente, limiti strutturali, minaccia asimmetrica

AREE DI ANALISI
  • 15 Giu
  • 0
Attacco (preventivo) all’Iran: il commento di C. Bertolotti a SKY TG24.

Attacco (preventivo) all’Iran: il commento di C. Bertolotti a SKY TG24.

AREE DI ANALISI
  • 14 Giu
  • 0
Le rivolte a Los Angeles e il nuovo fronte della guerra irregolare

Le rivolte a Los Angeles e il nuovo fronte della guerra irregolare

AREE DI ANALISI
  • 12 Giu
  • 0
TRUMP, MUSK E LA FINANZIARIA “MAGRA-MAGRA”.

TRUMP, MUSK E LA FINANZIARIA “MAGRA-MAGRA”.

Commentary
  • 11 Giu
  • 0
BYE BYE ELON.L’addio di Musk tra riforme e controversie

BYE BYE ELON.L’addio di Musk tra riforme e controversie

AREE DI ANALISI
  • 2 Giu
  • 0
L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa conferma gli sforzi del Kazakhstan in favore dei diritti umani

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa conferma gli sforzi del Kazakhstan in favore dei diritti umani

Commentary
  • 26 Mag
  • 0
Da Kiev e Mosca, passando per Istanbul e Teheran e guardando a Gerusalemme.

Da Kiev e Mosca, passando per Istanbul e Teheran e guardando a Gerusalemme.

Commentary
  • 19 Mag
  • 0
L’antica arte dietro le insurrezioni moderne.

L’antica arte dietro le insurrezioni moderne.

Commentary
  • 24 Apr
  • 0
“Dalla Russia con amore”: le nuove minacce per l’Italia e il ruolo della Russia tra cyberspazio, salute pubblica, disinformazione e spionaggio.

“Dalla Russia con amore”: le nuove minacce per l’Italia e il ruolo della Russia tra cyberspazio, salute pubblica, disinformazione e spionaggio.

Commentary
  • 4 Apr
  • 0
Trump e lo Alien Enemies Act del 1798: il rimpatrio dei membri di gang venezuelane come “guerra irregolare”.

Trump e lo Alien Enemies Act del 1798: il rimpatrio dei membri di gang venezuelane come “guerra irregolare”.

Commentary
  • 24 Mar
  • 0
La telefonata Trump-Zelensky sulla pace in Ucraina: leggiamo tra le righe

La telefonata Trump-Zelensky sulla pace in Ucraina: leggiamo tra le righe

Commentary
  • 19 Mar
  • 0
Il dilemma della difesa europea: perché PESCO e altre iniziative non riescono mai a dare risultati

Il dilemma della difesa europea: perché PESCO e altre iniziative non riescono mai a dare risultati

Commentary
  • 19 Mar
  • 0
L’evoluzione della guerra irregolare e una roadmap per il futuro.

L’evoluzione della guerra irregolare e una roadmap per il futuro.

Commentary
  • 14 Mar
  • 0
Un arsenale nucleare per l’Italia: quanto costerebbe?

Un arsenale nucleare per l’Italia: quanto costerebbe?

Commentary
  • 6 Mar
  • 1
Stop degli USA al sostegno all’Ucraina. E adesso?

Stop degli USA al sostegno all’Ucraina. E adesso?

Commentary
  • 4 Mar
  • 0
L’Europa al bivio: può difendersi senza il supporto degli Stati Uniti?

L’Europa al bivio: può difendersi senza il supporto degli Stati Uniti?

Commentary
  • 4 Mar
  • 0
Trump: la visione geopolitica del nuovo esecutivo.

Trump: la visione geopolitica del nuovo esecutivo.

Commentary
  • 28 Feb
  • 0
Ucraina: l’imposizione di Trump e l’opposizione di Macron.

Ucraina: l’imposizione di Trump e l’opposizione di Macron.

Commentary
  • 25 Feb
  • 0
Ucraina: l’incontro di Riad è una trappola per l’Europa?

Ucraina: l’incontro di Riad è una trappola per l’Europa?

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
Zizians, l’ascesa della setta vegana: dalla filosofia alla violenza.

Zizians, l’ascesa della setta vegana: dalla filosofia alla violenza.

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
Il vertice di Parigi e le incognite europee. Il commento.

Il vertice di Parigi e le incognite europee. Il commento.

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
  • 0
Le Filippine: un perno geopolitico nell’Indo-Pacifico e l’opportunità strategica per l’Italia

Le Filippine: un perno geopolitico nell’Indo-Pacifico e l’opportunità strategica per l’Italia

Commentary
  • 17 Feb
  • 0
Fra i tanti litiganti sarà l’Intelligenza Artificiale a vincere?

Fra i tanti litiganti sarà l’Intelligenza Artificiale a vincere?

Commentary
  • 12 Feb
  • 2
I pericoli di una guerra tra Israele e Giordania

I pericoli di una guerra tra Israele e Giordania

AREE DI ANALISI
  • 9 Feb
  • 0
L’espansione nucleare cinese e il dilemma strategico dell’India.

L’espansione nucleare cinese e il dilemma strategico dell’India.

AREE DI ANALISI
  • 7 Feb
  • 0
L’Italia in prima linea nel Sahel: sfide e opportunità dopo il ritiro francese.

L’Italia in prima linea nel Sahel: sfide e opportunità dopo il ritiro francese.

AREE DI ANALISI
  • 3 Feb
  • 0
L’Etiopia, l’interesse dell’Italia tra competitor e alleati: il “piano Mattei”.

L’Etiopia, l’interesse dell’Italia tra competitor e alleati: il “piano Mattei”.

AREE DI ANALISI
  • 31 Gen
  • 0
Lo Stato Islamico Khorasan: espansione verso l’Europa?

Lo Stato Islamico Khorasan: espansione verso l’Europa?

Afghanistan e Pakistan
  • 30 Gen
  • 0
  • 0
Rivoluzione Trump: a Davos l’appello al cambiamento globale.

Rivoluzione Trump: a Davos l’appello al cambiamento globale.

Commentary
  • 25 Gen
  • 1
Il discorso di Trump: una lettura approfondita.

Il discorso di Trump: una lettura approfondita.

Uncategorized
  • 22 Gen
  • 0
﻿L’eredità di Joe Biden: una valutazione della sua presidenza.

﻿L’eredità di Joe Biden: una valutazione della sua presidenza.

Commentary
  • 19 Gen
  • 0
  • 1
Trump 2025: tra sostenibilità finanziaria interna e una politica estera assertiva.

Trump 2025: tra sostenibilità finanziaria interna e una politica estera assertiva.

Uncategorized
  • 9 Gen
  • 0
Charlie Hebdo: una riflessione a 10 anni dall’attacco jihadista

Charlie Hebdo: una riflessione a 10 anni dall’attacco jihadista

Commentary
  • 3 Gen
  • 0
Gaza: attacco all’ospedale Kamal Adwan. Israele e il precedente di al-Shifa: nuovo standard umanitario.

Gaza: attacco all’ospedale Kamal Adwan. Israele e il precedente di al-Shifa: nuovo standard umanitario.

AREE DI ANALISI
  • 31 Dic
  • 0
Tensioni settarie in Siria e scontro USA-Turchia.

Tensioni settarie in Siria e scontro USA-Turchia.

AREE DI ANALISI
  • 27 Dic
  • 0
MDHM nell’era digitale: il doppio volto dell’Intelligenza Artificiale tra minaccia e soluzione per la democrazia.

MDHM nell’era digitale: il doppio volto dell’Intelligenza Artificiale tra minaccia e soluzione per la democrazia.

Commentary
  • 20 Dic
  • 0
Politica USA: la visione di Mark Rubio.

Politica USA: la visione di Mark Rubio.

Commentary
  • 19 Dic
  • 0
La nuova Siria: tra minaccia islamista, risposta preventiva di Israele e la ‘buffer zone’ turca.

La nuova Siria: tra minaccia islamista, risposta preventiva di Israele e la ‘buffer zone’ turca.

Commentary
  • 12 Dic
  • 0
La caduta di Damasco e lo sgretolamento dell’Asse della Resistenza iraniano.

La caduta di Damasco e lo sgretolamento dell’Asse della Resistenza iraniano.

AREE DI ANALISI
  • 8 Dic
  • 0
Siria: al-Jolani verso Damasco. Le preoccupazioni di Iran, Russia e Israele.

Siria: al-Jolani verso Damasco. Le preoccupazioni di Iran, Russia e Israele.

AREE DI ANALISI
  • 7 Dic
  • 0
Il gabinetto esecutivo di Trump (seconda parte)

Il gabinetto esecutivo di Trump (seconda parte)

Commentary
  • 2 Dic
  • 0
  • 0
Verso l’amministrazione Trump: il Gabinetto presidenziale – Prima parte

Verso l’amministrazione Trump: il Gabinetto presidenziale – Prima parte

Commentary
  • 26 Nov
  • 0
La strategia russa: offensiva (azione e interferenza), difensiva e deterrente. Diplomazia digitale, guerra informatica e intelligenza artificiale nella competizione globale.

La strategia russa: offensiva (azione e interferenza), difensiva e deterrente. Diplomazia digitale, guerra informatica e intelligenza artificiale nella competizione globale.

Commentary
  • 19 Nov
  • 0
Elezioni USA: la vittoria (di Trump) e le sconfitte (di democratici e stampa)

Elezioni USA: la vittoria (di Trump) e le sconfitte (di democratici e stampa)

Commentary
  • 6 Nov
  • 0
  • 0
Elezioni USA: lo stato dell’Unione, dal 1948 al 2024.

Elezioni USA: lo stato dell’Unione, dal 1948 al 2024.

Commentary
  • 29 Ott
  • 0
Eliminato Yahya Sinwar: chi era il capo di Hamas e cosa accadrà?

Eliminato Yahya Sinwar: chi era il capo di Hamas e cosa accadrà?

Commentary
  • 17 Ott
  • 0
Pubblicato il Rapporto #ReaCT2024 sul terrorismo e il radicalismo in Europa

Pubblicato il Rapporto #ReaCT2024 sul terrorismo e il radicalismo in Europa

Difesa & Sicurezza
  • 4 Ott
  • 0
  • 0
Elezioni USA: il dibattito tra i due candidati vice-presidenti.

Elezioni USA: il dibattito tra i due candidati vice-presidenti.

Commentary
  • 2 Ott
  • 0
L’attacco di Israele a Hezbollah: tra politica e strategia militare

L’attacco di Israele a Hezbollah: tra politica e strategia militare

AREE DI ANALISI
  • 30 Set
  • 0
Elezioni USA. Trump-Harris: Un dibattito al ritmo di colpi e contraccolpi.

Elezioni USA. Trump-Harris: Un dibattito al ritmo di colpi e contraccolpi.

Commentary
  • 11 Set
  • 0
Elezioni USA. La campagna elettorale: solo una questione di soldi?

Elezioni USA. La campagna elettorale: solo una questione di soldi?

Commentary
  • 30 Ago
  • 0
Cognitive warfare: manipolare i numeri per condizionare l’opinione pubblica globale. Come Hamas ha ingannato i media occidentali.

Cognitive warfare: manipolare i numeri per condizionare l’opinione pubblica globale. Come Hamas ha ingannato i media occidentali.

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 20 Ago
  • 0
  • 0
PRESIDENZIALI USA: UNA CORSA IMPERVIA. DUE VICEPRESIDENTI AGLI ESTREMI.

PRESIDENZIALI USA: UNA CORSA IMPERVIA. DUE VICEPRESIDENTI AGLI ESTREMI.

Commentary
  • 18 Ago
  • 1
Il valore dell’azione ucraina a Kursk: ma la Russia mantiene il vantaggio sul campo

Il valore dell’azione ucraina a Kursk: ma la Russia mantiene il vantaggio sul campo

Commentary
  • 12 Ago
  • 0
  • 0
Chi è l’ultra radicale Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: archiviato l’impossibile negoziato?

Chi è l’ultra radicale Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: archiviato l’impossibile negoziato?

Commentary
  • 7 Ago
  • 0
  • 0
﻿Ucciso Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Chi sarà il suo sostituto?

﻿Ucciso Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Chi sarà il suo sostituto?

Commentary
  • 31 Lug
  • 0
La nuova strategia di intelligence USA: implicazioni per il Sistema di Informazioni e Sicurezza della Repubblica.

La nuova strategia di intelligence USA: implicazioni per il Sistema di Informazioni e Sicurezza della Repubblica.

AREE DI ANALISI
  • 1 Lug
  • 0
Atlante geopolitico del Mediterraneo 2024: la recensione.

Atlante geopolitico del Mediterraneo 2024: la recensione.

AREE DI ANALISI
  • 24 Giu
  • 0
Hezbollah: next stop? Il rischio di una guerra con Israele. Il commento di C. Bertolotti

Hezbollah: next stop? Il rischio di una guerra con Israele. Il commento di C. Bertolotti

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 19 Giu
  • 0
Hostile Environment First Aid Training: il War Report Training Camp dedicato a fotografi e inviati di guerra

Hostile Environment First Aid Training: il War Report Training Camp dedicato a fotografi e inviati di guerra

Corsi
  • 13 Giu
  • 1
Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana tra Israele-Hamas – il nuovo libro di C. Bertolotti

Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana tra Israele-Hamas – il nuovo libro di C. Bertolotti

AREE DI ANALISI
  • 7 Mag
  • 0
L’Iran attacca Israele: il giorno dopo. C. Bertolotti a SKY TG 24

L’Iran attacca Israele: il giorno dopo. C. Bertolotti a SKY TG 24

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 14 Apr
  • 1
Terrorismo: lo Stato islamico e i campionati di calcio.

Terrorismo: lo Stato islamico e i campionati di calcio.

Commentary
  • 9 Apr
  • 0
Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem” (al-Aqsa).

Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem” (al-Aqsa).

Commentary
  • 11 Mar
  • 0
Biden: lo stato dell’Unione.

Biden: lo stato dell’Unione.

Commentary
  • 11 Mar
  • 0
  • 2
Due anni di guerra russo-ucraina

Due anni di guerra russo-ucraina

Commentary
  • 23 Feb
  • 1
Il petrolio ombra di Mosca: il segreto della buona economia russa.

Il petrolio ombra di Mosca: il segreto della buona economia russa.

AREE DI ANALISI
  • 23 Feb
  • 0
Proxy War: il ruolo di Teheran nello scacchiere mediorientale

Proxy War: il ruolo di Teheran nello scacchiere mediorientale

Commentary
  • 11 Feb
  • 0
  • 0
Azione israeliana in Libano e rischio di escalation regionale: il punto del Direttore.

Azione israeliana in Libano e rischio di escalation regionale: il punto del Direttore.

AREE DI ANALISI
  • 3 Gen
  • 0
Attacco a Parigi: terrorismo emulativo ed effetti della guerra Israele-Hamas (#ReaCT2023)

Attacco a Parigi: terrorismo emulativo ed effetti della guerra Israele-Hamas (#ReaCT2023)

Commentary
  • 3 Dic
  • 0
Guerra Israele-Hamas: quale scenario dopo la tregua? RaiNews24

Guerra Israele-Hamas: quale scenario dopo la tregua? RaiNews24

AREE DI ANALISI
  • 27 Nov
  • 0
La strategia di Hamas nella nuova dimensione “sotterranea” della guerra. Il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24

La strategia di Hamas nella nuova dimensione “sotterranea” della guerra. Il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24

Uncategorized
  • 29 Ott
  • 0
  • 0
﻿I rischi dell’inevitabile operazione militare israeliana

﻿I rischi dell’inevitabile operazione militare israeliana

Uncategorized
  • 27 Ott
  • 0
  • 0
Medioriente: attacco mirato statunitense in Siria contro obiettivi iraniani.

Medioriente: attacco mirato statunitense in Siria contro obiettivi iraniani.

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 27 Ott
  • 0
  • 0
Gaza è una trappola, ma l’offensiva di terra inevitabile (Bertolotti -Ispi), ADNKRONOS

Gaza è una trappola, ma l’offensiva di terra inevitabile (Bertolotti -Ispi), ADNKRONOS

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 25 Ott
  • 0
I numeri del terrorismo jihadista in Europa: risultati e uno sguardo in prospettiva

I numeri del terrorismo jihadista in Europa: risultati e uno sguardo in prospettiva

Europa
  • 23 Ott
  • 0
  • 0
Israele: una guerra diversa. Il punto della situazione e l’analisi

Israele: una guerra diversa. Il punto della situazione e l’analisi

AREE DI ANALISI
  • 14 Ott
  • 0
  • 0
Israele: la risposta e lo scenario di guerra

Israele: la risposta e lo scenario di guerra

AREE DI ANALISI
  • 9 Ott
  • 0
  • 1
Riformare l’Intelligence Italiana: Elementi di analisi teorici e storici.

Riformare l’Intelligence Italiana: Elementi di analisi teorici e storici.

Commentary
  • 18 Set
  • 0
Polveriera Mediterraneo. Dall’Afghanistan all’Algeria, le nuove sfide per l’ordine mondiale. Presentazione del libro.

Polveriera Mediterraneo. Dall’Afghanistan all’Algeria, le nuove sfide per l’ordine mondiale. Presentazione del libro.

News-it
  • 7 Set
  • 0
  • 0
Droni di Kiev su Mosca: una pressione sugli USA? Il commento al TG RSI.

Droni di Kiev su Mosca: una pressione sugli USA? Il commento al TG RSI.

Guerra in Ucraina
  • 10 Ago
  • 0
  • 0
Guerra in Ucraina: attacchi a Mosca e rallentamento dell’offensiva (SKY TG24)

Guerra in Ucraina: attacchi a Mosca e rallentamento dell’offensiva (SKY TG24)

Guerra in Ucraina
  • 2 Ago
  • 0
  • 0
Competizione NATO e Cina-Russia nel Mar del Giappone

Competizione NATO e Cina-Russia nel Mar del Giappone

AREE DI ANALISI
  • 17 Lug
  • 0
  • 0
Non solo mare nostrum. L’Italia parte dal Giappone per un ruolo nell’arena globale

Non solo mare nostrum. L’Italia parte dal Giappone per un ruolo nell’arena globale

Difesa & Sicurezza
  • 11 Lug
  • 0
Ucraina: fronte statico, retrofronte agitato

Ucraina: fronte statico, retrofronte agitato

Guerra in Ucraina
  • 19 Giu
  • 0
La controffensiva e il realismo del campo di battaglia: al momento sono limitate azioni tattiche. Il commento di Camporini e Bertolotti

La controffensiva e il realismo del campo di battaglia: al momento sono limitate azioni tattiche. Il commento di Camporini e Bertolotti

Guerra in Ucraina
  • 9 Giu
  • 0
Controffensiva ucraina? Non ancora, ma… Il commento di C. Bertolotti a SKY Tg24

Controffensiva ucraina? Non ancora, ma… Il commento di C. Bertolotti a SKY Tg24

Guerra in Ucraina
  • 6 Giu
  • 0
  • 0
#ReaCT2023, n. 4: Pubblicato il rapporto annuale sui radicalismi e i terrorismi in Europa

#ReaCT2023, n. 4: Pubblicato il rapporto annuale sui radicalismi e i terrorismi in Europa

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 23 Mag
  • 0
  • 0
Controffensiva ucraina: conviene a Kiev? Il fattore tempo è a favore di Mosca. Il commento di C. Bertolotti a RadioInBlu

Controffensiva ucraina: conviene a Kiev? Il fattore tempo è a favore di Mosca. Il commento di C. Bertolotti a RadioInBlu

AREE DI ANALISI
  • 10 Mag
  • 0
Attacco al Cremlino: cosa è successo? Intervista a C. Bertolotti a SkyTG24

Attacco al Cremlino: cosa è successo? Intervista a C. Bertolotti a SkyTG24

Guerra in Ucraina
  • 5 Mag
  • 0
  • 0
Dallo stallo ai due possibili schemi di manovra offensiva russa.

Dallo stallo ai due possibili schemi di manovra offensiva russa.

AREE DI ANALISI
  • 7 Mar
  • 0
  • 1
Nuovi aiuti militari dell’Italia all’Ucraina: quali armi, costi e premesse politiche?

Nuovi aiuti militari dell’Italia all’Ucraina: quali armi, costi e premesse politiche?

Difesa & Sicurezza
  • 22 Feb
  • 0
  • 0
Offensiva russa in Ucraina? I limiti dell’Occidente che la Russia sfrutterà

Offensiva russa in Ucraina? I limiti dell’Occidente che la Russia sfrutterà

AREE DI ANALISI
  • 15 Feb
  • 0
Ucraina: dopo i carri armati anche i missili a lungo raggio?

Ucraina: dopo i carri armati anche i missili a lungo raggio?

Guerra in Ucraina
  • 1 Feb
  • 0
Ucraina: carri armati e comunicazione. Il commento di C. Bertolotti a Rainews 24 (27.01.2023)

Ucraina: carri armati e comunicazione. Il commento di C. Bertolotti a Rainews 24 (27.01.2023)

Guerra in Ucraina
  • 30 Gen
  • 0
Sicurezza energetica. La rinnovata centralità del Mediterraneo: il libro di C. Bertolotti

Sicurezza energetica. La rinnovata centralità del Mediterraneo: il libro di C. Bertolotti

AREE DI ANALISI
  • 12 Gen
  • 0
Sicurezza energetica e accesso all’acqua: la sicurezza del Mediterraneo secondo la “5+5”

Sicurezza energetica e accesso all’acqua: la sicurezza del Mediterraneo secondo la “5+5”

AREE DI ANALISI
  • 3 Gen
  • 0
  • 0
Ucraina: la mobilitazione dei russi. Come leggere il discorso di Putin? (TeleTicino)

Ucraina: la mobilitazione dei russi. Come leggere il discorso di Putin? (TeleTicino)

Commentary
  • 21 Set
  • 0
Ucraina, Afghanistan: facciamo il punto – RADIO 24

Ucraina, Afghanistan: facciamo il punto – RADIO 24

Afghanistan e Pakistan
  • 8 Set
  • 0
Attacco all’ambasciata russa di Kabul: quali le ragioni?

Attacco all’ambasciata russa di Kabul: quali le ragioni?

Afghanistan e Pakistan
  • 5 Set
  • 0
  • 0
Afghanistan, l’esperto: “Rischio diventi trampolino jihadismo globale” (ADNKRONOS)

Afghanistan, l’esperto: “Rischio diventi trampolino jihadismo globale” (ADNKRONOS)

Afghanistan e Pakistan
  • 13 Ago
  • 0
Alex Jones e il mondo del cospirazionismo. Focus a cura di Andrea Molle

Alex Jones e il mondo del cospirazionismo. Focus a cura di Andrea Molle

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 12 Ago
  • 0
  • 0
Ucciso Al-Zawahiri: cosa accadrà ad al-Qa’ida? Rispondono Bertolotti e Vidino (Adnkronos)

Ucciso Al-Zawahiri: cosa accadrà ad al-Qa’ida? Rispondono Bertolotti e Vidino (Adnkronos)

Afghanistan e Pakistan
  • 3 Ago
  • 0
Guerra russo-ucraina: da Kiev al Donbas. Seconda parte: la battaglia del Donbas.

Guerra russo-ucraina: da Kiev al Donbas. Seconda parte: la battaglia del Donbas.

AREE DI ANALISI
  • 26 Lug
  • 0
  • 0
Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk? Il commento di C. Bertolotti

Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk? Il commento di C. Bertolotti

Commentary
  • 7 Giu
  • 0
  • 0
Terrorismo in Europa: minaccia lineare in evoluzione e partecipazione individuale

Terrorismo in Europa: minaccia lineare in evoluzione e partecipazione individuale

Pubblicazioni
  • 25 Mar
  • 0
  • 0
Ucraina: strategico assalto su Mariupol (D+27)

Ucraina: strategico assalto su Mariupol (D+27)

Commentary
  • 21 Mar
  • 2
Dugin e la “Quarta Teoria Politica”: l’ideologia illiberale russa che spopola in Occidente e giustifica l’invasione dell’Ucraina

Dugin e la “Quarta Teoria Politica”: l’ideologia illiberale russa che spopola in Occidente e giustifica l’invasione dell’Ucraina

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 21 Mar
  • 0
  • 3
Ucraina: i russi si riorganizzano. Più bombardamenti ma rallenta l’avanzata (D+22)

Ucraina: i russi si riorganizzano. Più bombardamenti ma rallenta l’avanzata (D+22)

AREE DI ANALISI
  • 17 Mar
  • 0
  • 0
Al via la nuova fase dell’offensiva russa (D+19)

Al via la nuova fase dell’offensiva russa (D+19)

AREE DI ANALISI
  • 14 Mar
  • 0
Come i russi aggirano la severa censura governativa su Internet

Come i russi aggirano la severa censura governativa su Internet

Commentary
  • 14 Mar
  • 3
La Russia è una “fortezza digitale”: la strategia cibernetica di Mosca si chiama “RuNet”.

La Russia è una “fortezza digitale”: la strategia cibernetica di Mosca si chiama “RuNet”.

AREE DI ANALISI
  • 9 Mar
  • 0
  • 0
Rallentamento russo e controffensiva ucraina: tra “difesa a istrice” e fango (D+14)

Rallentamento russo e controffensiva ucraina: tra “difesa a istrice” e fango (D+14)

AREE DI ANALISI
  • 9 Mar
  • 0
  • 0
Dove stiamo sbagliando con la Russia? L’importanza di comprendere i fattori e il contesto del conflitto.

Dove stiamo sbagliando con la Russia? L’importanza di comprendere i fattori e il contesto del conflitto.

Difesa & Sicurezza
  • 6 Mar
  • 0
  • 0
Ucraina: aspetti tattici dell’avanzata russa.

Ucraina: aspetti tattici dell’avanzata russa.

AREE DI ANALISI
  • 3 Mar
  • 0
  • 2
La guerra russo-ucraina (D+7): analisi operativa

La guerra russo-ucraina (D+7): analisi operativa

AREE DI ANALISI
  • 2 Mar
  • 0
  • 1
Ucraina: la possibile “exit strategy” di Putin (Adnkronos)

Ucraina: la possibile “exit strategy” di Putin (Adnkronos)

AREE DI ANALISI
  • 25 Feb
  • 0
  • 1
#ReaCT2022: il 3° Rapporto sul terrorismo e il radicalismo in Europa. Online il 24 febbraio

#ReaCT2022: il 3° Rapporto sul terrorismo e il radicalismo in Europa. Online il 24 febbraio

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 22 Feb
  • 0
  • 0
#ReaCT2022: pubblicato il 3° rapporto sul radicalismo e il terrorismo

#ReaCT2022: pubblicato il 3° rapporto sul radicalismo e il terrorismo

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 17 Feb
  • 0
  • 0
2001-2021: Vent’anni di guerra al terrore. Il nuovo libro

2001-2021: Vent’anni di guerra al terrore. Il nuovo libro

Uncategorized
  • 12 Gen
  • 0
  • 0
Terrorismo: Dopo l’Afghanistan cosa dobbiamo aspettarci? La minaccia del “Nuovo terrorismo insurrezionale” (NIT)

Terrorismo: Dopo l’Afghanistan cosa dobbiamo aspettarci? La minaccia del “Nuovo terrorismo insurrezionale” (NIT)

Uncategorized
  • 12 Nov
  • 0
Mehmaan Nawazi. Ospitalità. L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni (il libro)

Mehmaan Nawazi. Ospitalità. L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni (il libro)

Uncategorized
  • 27 Set
  • 0
Il governo talebano: tra insidie, minacce, ambizioni e fragilità

Il governo talebano: tra insidie, minacce, ambizioni e fragilità

Uncategorized
  • 8 Set
  • 0
  • 0
Attacco a Kabul: quali conseguenze? Il commento di C. Bertolotti a RaiNews24

Attacco a Kabul: quali conseguenze? Il commento di C. Bertolotti a RaiNews24

Uncategorized
  • 27 Ago
  • 0
  • 0
Ultimatum dei talebani: fuori tutti. Il commento di C. Bertolotti a Omnibus La7

Ultimatum dei talebani: fuori tutti. Il commento di C. Bertolotti a Omnibus La7

Uncategorized
  • 24 Ago
  • 0
  • 0
Afghanistan: a una settimana dalla presa di Kabul – RaiNews 24

Afghanistan: a una settimana dalla presa di Kabul – RaiNews 24

Uncategorized
  • 22 Ago
  • 0
  • 0
I talebani dichiarano la formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan: la nuova bandiera

I talebani dichiarano la formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan: la nuova bandiera

Afghanistan e Pakistan
  • 19 Ago
  • 0
  • 0
LIVE streaming. Parliamo di Afghanistan e QAnon

LIVE streaming. Parliamo di Afghanistan e QAnon

Afghanistan e Pakistan
  • 17 Lug
  • 0
  • 0
Terrorismo: Bertolotti (Ispi), ‘oggi è post-Isis ed è in ascesa’ (ADNKRONOS)

Terrorismo: Bertolotti (Ispi), ‘oggi è post-Isis ed è in ascesa’ (ADNKRONOS)

Afghanistan e Pakistan
  • 28 Giu
  • 0
  • 0
#ReaCT2021: è online il 2° rapporto dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo

#ReaCT2021: è online il 2° rapporto dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo

Difesa & Sicurezza
  • 25 Feb
  • 0
  • 0
CALIFORNIA – IL SOGNO INFRANTO DEGLI AMERICANI

CALIFORNIA – IL SOGNO INFRANTO DEGLI AMERICANI

Uncategorized
  • 13 Feb
  • 0
  • 0
Ombre cinesi negli Stati Uniti

Ombre cinesi negli Stati Uniti

Uncategorized
  • 4 Feb
  • 0
  • 2
Oltre il confine: l’epigenetica del trauma che imprigiona israeliani e palestinesi

Oltre il confine: l’epigenetica del trauma che imprigiona israeliani e palestinesi

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 28 Gen
  • 0
  • 0

Tweets

📌#ReaCT2023 The 4th annual Report on Terrorism and Radicalisation in Europe ⬇📈launches on 23rd May. Don't miss it! 📊📚Numbers, trends, analyses, books, interviews👇 pic.twitter.com/KLIWWlrJXS

L'anno scorso dal Twitter di START InSight via Twitter Web App

Back to Top