CALIFORNIA – IL SOGNO INFRANTO DEGLI AMERICANI

di Melissa de Teffé da Washington, DC – Giornalista con Master in Diplomazia presso l’ISPI, esperta di politica statunitense, accreditata per START InSight presso il Dipartimento di Stato

Negli ultimi mesi il mercato del lavoro americano ha mostrato segnali di difficoltà e riorganizzazione, in particolare nel settore tecnologico e in alcune aree del paese.

Gli Stati Uniti hanno visto oltre 1 milione di licenziamenti annunciati in vari settori, con una tendenza in aumento negli ultimi anni — soprattutto nel 2025 — e livelli di tagli più alti rispetto agli anni recenti. Questo fenomeno è stato attribuito agli effetti combinati della trasformazione tecnologica, ristrutturazioni aziendali e a un’economia che sta rallentando le nuove assunzioni.

Il mercato del lavoro americano sta effettivamente attraversando un momento di profonda metamorfosi che va ben oltre la semplice statistica dei licenziamenti. Quello a cui stiamo assistendo nel 2026 è il risultato di una tempesta perfetta dove la tecnologia non è più solo un supporto, ma il motore di una ristrutturazione radicale. Dopo anni di assunzioni frenetiche dettate dalla paura di rimanere senza personale, le grandi aziende hanno invertito la rotta, passando da una fase di accumulo a una di estrema ottimizzazione.

Gran parte di questo milione di tagli è riconducibile al fatto che molte società hanno finalmente integrato l’intelligenza artificiale nei loro processi operativi, rendendo superflue intere linee di ruoli amministrativi e tecnici che fino a due anni fa erano considerati indispensabili. Questo non significa necessariamente che il lavoro stia scomparendo, ma che si sta spostando: mentre il settore tech e quello dei servizi finanziari riducono i ranghi per compiacere gli azionisti e tagliare i costi fissi, settori come l’energia pulita e la sanità continuano a cercare disperatamente figure specializzate.

A complicare il quadro c’è la pressione dei tassi di interesse che, restando alti più a lungo del previsto, hanno reso il capitale molto costoso. Le aziende non possono più permettersi di finanziare la crescita a debito e sono costrette a tagliare tutto ciò che non è immediatamente redditizio. Questo ha creato una strana dicotomia: da un lato vediamo uffici vuoti e ondate di esuberi nelle grandi metropoli del software, dall’altro un’economia reale che cerca di resistere, pur con una velocità di assunzione decisamente più cauta rispetto al passato. In definitiva, il lavoratore americano oggi non combatte solo contro il rischio di una recessione, ma contro la necessità di reinventarsi in un mercato che premia l’efficienza tecnologica rispetto alla sola presenza numerica.

Cosa sta succedendo in California

Negli ultimi cinque-sei anni la California sta vivendo una fase di trasformazione strutturale. Non è un crollo, né un declino lineare, ma una riconfigurazione del suo modello economico. Per decenni lo Stato è stato sinonimo di innovazione, capitale di rischio, tecnologia e mobilità sociale. Oggi resta una delle economie più grandi del mondo, ma sta affrontando tre pressioni simultanee: costo della vita molto elevato, fiscalità progressiva particolarmente incisiva sui redditi alti e una crescente competizione interstatale.

Il primo segnale è demografico. Per la prima volta nella sua storia moderna, la California ha registrato un calo netto di popolazione. Non si tratta solo di miliardari, ma soprattutto di famiglie e professionisti della classe media che faticano a sostenere prezzi immobiliari e affitti tra i più alti degli Stati Uniti. L’area della Bay Area e San Francisco ha visto un indebolimento del mercato immobiliare commerciale dopo la diffusione massiva del lavoro da remoto, con un impatto diretto sugli uffici e sul tessuto urbano.

Azienda Nuova sede When Nota Tesla Austin, Texas 2021 HQ spostato da Palo Alto;

mantiene stabilimenti CA Oracle Austin, Texas 2020 Trasferimento sede

corporate Hewlett Packard

Enterprise Houston, Texas 2020 Riorganizzazione globale Palantir

Technologies Denver Colorado 2021 HQ spostato da Silicon Valley Charles Schwab Westlake, Texas 2021 Consolidamento

post-acquisizione

Motivi principali per gli spostamenti aziendali:

Costi operativi più bassi fuori dalla California

Clima fiscale più favorevole (assenza di imposta sul reddito statale in FL, TX)

Maggiore disponibilità di spazi e personale

Più facilità per espansione e crescita in settori tech e avanzati

Il fenomeno dell’esodo aziendale dalla California è spinto da un mix letale di costi operativi alle stelle, una pressione fiscale tra le più alte della nazione e un quadro normativo così complesso da rendere spesso più conveniente ricominciare da zero in Stati come il Texas o il Nevada.

La storia di Walmart in California: un addio strategico

La presenza di Walmart in California è sempre stata una sfida, ma negli ultimi anni il rapporto si è incrinato definitivamente. Ecco i passaggi chiave che spiegano perché il gigante del retail ha deciso di staccare la spina a molti dei suoi punti vendita nel “Golden State”.

Walmart è arrivata in California puntando sul volume e sui prezzi bassi, ma si è scontrata con costi immobiliari proibitivi. Gestire un magazzino di 15.000 metri quadrati a San Francisco o San Diego ha costi fissi (affitto, utenze, assicurazioni) che sono il doppio rispetto a quelli di una sede in Arizona. Quando i margini di profitto hanno iniziato a ridursi, l’azienda ha smesso di vedere la California come un terreno di espansione, passandola alla lista delle “aree a rischio”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’esplosione dei furti organizzati, alimentata da una controversa legge statale nota come Proposition 47. Questa norma ha innalzato a 950 dollari la soglia minima di valore della merce rubata affinché il furto possa essere perseguito come reato grave (felony). Sotto questa cifra, l’atto viene considerato un semplice reato minore (misdemeanor), che nella pratica si traduce raramente in un arresto o in una pena detentiva.

Per Walmart, questo ha significato affrontare un clima di “impunità legale”: bande organizzate entrano nei negozi sapendo esattamente quanto possono rubare per evitare il carcere, rendendo i furti un costo fisso insostenibile. Le perdite record di inventario e la necessità di blindare la merce dietro vetrate chiuse a chiave hanno degradato l’esperienza d’acquisto a tal punto che l’azienda ha preferito chiudere i battenti piuttosto che continuare a operare in un sistema dove la legge sembra aver rinunciato a proteggere il commercio al dettaglio. Invece di investire milioni in sicurezza privata e blindature degli scaffali—che rovinano l’esperienza d’acquisto—Walmart ha preferito chiudere i negozi più colpiti, dichiarando apertamente che la mancanza di sicurezza pubblica rendeva l’attività non più sostenibile.

La sfida dell’automazione

Mentre lo Stato imponeva salari minimi sempre più alti (soprattutto nel settore alimentare e retail), Walmart ha provato a rispondere con le casse automatiche. Tuttavia, la California ha risposto con nuove normative che limitano l’uso della tecnologia a favore della tutela del lavoro umano. Sentendosi “incastrata” tra salari alti e il divieto di automatizzare per risparmiare, l’azienda ha scelto di investire quei capitali nel potenziamento dell’e-commerce, servendo i clienti californiani da centri di distribuzione situati in Stati vicini con meno restrizioni.

Il caso di San Diego e Sacramento

Le chiusure recenti a San Diego e Sacramento non sono state semplici tagli di budget, ma segnali politici. Walmart ha scelto di chiudere anche sedi che avevano ancora un buon afflusso di clienti, proprio per inviare un messaggio chiaro: se i costi della burocrazia e i rischi legati alla criminalità superano una certa soglia, neanche il più grande retailer del mondo ha interesse a restare.

L’uscita di scena della California è un movimento a due livelli: mentre le imprese come Walmart o Target chiudono i negozi fisici per sfuggire a costi e criminalità, i loro detentori e i giganti del tech stanno cambiando residenza fiscale per proteggere i propri patrimoni. Il catalizzatore è il 2026 Billionaire Tax Act, che ha trasformato la residenza in California in un rischio finanziario da miliardi di dollari.

I “profughi” eccellenti:

Nome Dove Motivi

Mark

Zuckerberg (Meta) Miami Acquisto proprietà a Indian

Creek; possibile riallo-

cazione residenza in vista della

proposta di billionaire tax 2025–2026 Larry Page

(Google co-founder) Florida Acquisti immobiliari e

ristruttura-

zione asset fuori CA 2025 Sergey Brin

(Google co-founder) Nevada e Florida Trasferimento entità societarie e

asset; riduzione esposizione

fiscale CA 2025 Peter Thiel

(VC, Palantir) Miami Espansione operativa e residen-za; contesto fiscale favorevole 2024–2025 Don Hankey

(finance billionaire) Nevada Cambio residenza verso stato

senza income tax 2025 David Sacks (Craft Vent) Austin

Texas Ha annunciato pubblicamente

l’apertura di

un ufficio a Austin

(“God bless Texas…”), citato nel

contesto di urgenza

a “stabilire” legami fuori CA

prima delle

scadenze legate alla proposta

di tassa 2026

Perché: 👉 Evita potenziale tassa sulle ricchezze elevate; 👉 Tasse personali più basse (Florida e Texas non hanno imposta sul reddito statale); 👉 Ambiente percepito come più favorevole per investimenti e famiglie

Oltre all’esodo fiscale e societario, la California sta affrontando quello che molti definiscono un fallimento epocale nella ricostruzione dopo i devastanti incendi di gennaio 2025 (Palisades ed Eaton Fire). Ad oggi, febbraio 2026, il paesaggio tra Malibu, Pacific Palisades e Altadena è ancora segnato da distese di lotti vuoti e macerie.

Ecco i numeri e i dati che descrivono questa paralisi:

I Numeri del “Cantiere Fantasma” (Febbraio 2026)

Case Ricostruite: A un anno e un mese dal disastro, su circa 13.000 abitazioni distrutte , meno di 12 case sono state effettivamente completate in tutta la contea di Los Angeles.

A un anno e un mese dal disastro, su circa , meno di sono state effettivamente completate in tutta la contea di Los Angeles. Permessi in Sospeso: Nonostante il governatore Newsom parli di “tempi record”, a Malibu sono stati rilasciati solo 25 permessi di costruzione per abitazioni singole su centinaia di richieste.

Nonostante il governatore Newsom parli di “tempi record”, a Malibu sono stati rilasciati solo per abitazioni singole su centinaia di richieste. Spostamento Permanente: Più di 600 lotti dove sorgevano case unifamiliari sono già stati venduti. Molti residenti storici hanno preferito incassare il valore del terreno (crollato del 50% ) piuttosto che affrontare l’odissea burocratica.

Più di dove sorgevano case unifamiliari sono già stati venduti. Molti residenti storici hanno preferito incassare il valore del terreno (crollato del ) piuttosto che affrontare l’odissea burocratica. Spostati e Senza Casa: Secondo il Department of Angels, il 70% delle famiglie colpite vive ancora in sistemazioni temporanee o camper parcheggiati sui propri terreni bruciati.

Sembra che il fallimento non sia dovuto alla mancanza di volontà, ma a tre ostacoli strutturali che stanno rendendo la California “impossibile da abitare”:

Il Collasso delle Assicurazioni: Le compagnie assicurative hanno pagato oltre 22 miliardi di dollari per i danni del 2025, ma ora molte si rifiutano di rinnovare le polizze o chiedono premi triplicati. Senza assicurazione, le banche non concedono mutui per ricostruire. Costi di Costruzione: Il costo per piede quadrato è aumentato del 30-40% a causa della carenza di manodopera specializzata e delle nuove normative antisismiche e ignifughe, rendendo i rimborsi assicurativi insufficienti a coprire i costi reali. Contaminazione del Suolo: Test recenti della UCLA hanno rivelato che il 49% dei lotti ad Altadena presenta ancora livelli elevati di piombo e materiali tossici, bloccando l’approvazione finale dei terreni per uso residenziale.

Ma sono davvero queste le vere ragioni? Ridurre tutto al “collasso delle assicurazioni” e all’aumento dei costi di costruzione è una semplificazione. Le compagnie non stanno lasciando la California solo per i 22 miliardi pagati, ma perché il sistema regolatorio rende difficile adeguare i premi a un rischio climatico in crescita. Anche i costi edilizi sono aumentati ovunque negli Stati Uniti, non solo in California, per inflazione e carenza di manodopera. E le norme antisismiche e ignifughe, pur costose, servono a prevenire nuovi disastri. Senza considerare burocrazia, pianificazione urbanistica e costruzioni in aree ad alto rischio, la spiegazione resta incompleta.

Per capire il clima del lavoro in questo momento basta guardare a quello che sta accadendo in Amazon. Dopo anni di espansione aggressiva, l’azienda ha avviato nuove ondate di tagli nel 2025–2026, colpendo divisioni corporate, dispositivi, servizi cloud e ruoli amministrativi. Non si tratta solo di riduzione dei costi, ma di un cambio di paradigma: meno personale intermedio, più automazione, più intelligenza artificiale integrata nei processi logistici e decisionali. Il messaggio è chiaro: il lavoro non sparisce, ma cambia forma e richiede competenze diverse. Tuttavia, questa trasformazione avviene in un contesto di crescente insicurezza per la classe media urbana, dove salari reali compressi, affitti elevati e volatilità occupazionale stanno erodendo quella promessa di mobilità che per decenni ha alimentato il “sogno americano”.

Il nodo, allora, non è ideologico ma amministrativo. Se a New York il sindaco Zohran Mamdani a fatica ammette solo ora (quasi caduto dal cielo) un buco di bilancio da 12 miliardi di dollari che rende difficilmente sostenibili il 90% delle promesse elettorali, il problema non è “di destra o di sinistra”, ma di pianificazione, controllo della spesa e capacità di previsione. Quando i conti pubblici vengono affrontati in ritardo, l’impatto ricade inevitabilmente su servizi, investimenti e fiducia degli operatori economici.

Il confronto reale oggi non è tra etichette politiche, ma tra modelli di governo che riescano a garantire stabilità fiscale, attrattività per le imprese e prevedibilità normativa. In questo senso, la Florida di Ron DeSantis viene percepita da molti investitori come un modello di amministrazione orientato alla crescita e alla chiarezza regolatoria. La questione centrale, più che ideologica, resta quindi una sola: vince chi sa gestire meglio bilanci, sicurezza economica e fiducia nel futuro.

