image (24)

L’America torna a casa

di Melissa de Teffé da Washington, DC – Giornalista con Master in Diplomazia presso l’ISPI, esperta di politica statunitense, accreditata per START InSight presso il Dipartimento di Stato (US)

PRIMA PARTE

Ieri

La nuova politica estera del Presidente Trump appare oggi molto più liberale di quanto la vecchia Dottrina Monroe avesse dichiarato agli inizi dell’Ottocento, e molti osservatori applaudono questa svolta. Per capire perché, occorre tornare alle origini. La Dottrina Monroe si fondava su due principi cardine: impedire ogni ulteriore colonizzazione europea nel continente americano e, allo stesso tempo, escludere qualsiasi intervento reciproco tra le potenze europee e gli Stati Uniti. “L’America agli americani”: niente colonialismo, niente ingerenze. Una visione che, almeno in teoria, includeva anche il Canada, dove il sistema parlamentare limitava l’influenza diretta britannica.

Eppure, già nel 1833, questo ideale mostrava la sua fragilità. Quando il Regno Unito riaffermò la sovranità sulle isole Falkland, Washington non intervenne, lasciando che l’Argentina gestisse da sola la contesa. Un’azione di rioccupazione, non di colonizzazione, certo, ma sufficiente a segnalare i limiti dell’ambizioso principio Monroe.

Le contraddizioni esplosero con maggiore evidenza durante la Guerra Civile americana. La corona spagnola approfittò del conflitto interno per riprendere il controllo della Repubblica Dominicana, mentre Napoleone III invase il Messico e installò Massimiliano d’Asburgo come sovrano fantoccio. Ma il punto di rottura arrivò il 15 febbraio 1898: la USS Maine, incrociatore corazzato tra i più moderni dell’epoca, saltò in aria nel porto dell’Avana durante una rivolta tra indigeni e sudditi spagnoli. La nave era ormeggiata lì per proteggere gli interessi americani; il suo affondamento scatenò un’ondata di indignazione negli Stati Uniti. “Remember the Maine, the hell with Spain”: in pochi mesi scoppiò la guerra ispano-americana, che pose fine alla presenza coloniale spagnola nel continente. Le Filippine avrebbero ottenuto l’indipendenza solo dopo la Seconda guerra mondiale; Cuba, invece, diventò formalmente indipendente nel 1934, ad eccezione di Guantánamo Bay, ancora oggi sotto controllo statunitense.

Il Novecento segnò il passaggio definitivo da un principio difensivo a una politica interventista. Gli Stati Uniti non si limitarono più a fare pressione diplomatica: entrarono nelle dinamiche interne di numerosi Paesi dell’America Latina, sostenendo o ostacolando governi a seconda della loro utilità strategica. Emblematica la vicenda del Cile: il progetto di Salvador Allende di nazionalizzare l’industria del rame—fondamentale per le multinazionali statunitensi—e il suo mancato allineamento ai modelli economici promossi da Washington crearono le premesse per il golpe di Augusto Pinochet, apertamente appoggiato dagli Stati Uniti. Fu solo uno dei molti episodi in cui la Dottrina Monroe si trasformò da scudo anticoloniale in un vero dispositivo di ingegneria politica regionale.

Parallelamente, le economie latino-americane furono vincolate a un rapporto monetario sbilanciato con il dollaro. I regimi di cambio fisso adottati da molti Paesi soffocarono le loro capacità di reagire agli shock esterni. Quando l’Argentina decise di rompere il legame con il dollaro, la moneta crollò e i titoli di Stato si azzerarono in poche settimane: un caso emblematico di come la dipendenza finanziaria dagli Stati Uniti potesse diventare una trappola economica e sociale.

Da questa lunga traiettoria emerge un monito ancora attuale. Ogni volta che una grande potenza assume il ruolo di tutore esclusivo di una regione, imponendo modelli politici ed economici dall’alto, lo fa per proteggere sé stessa, non gli altri. Indipendentemente dalle simpatie geopolitiche—che siano filoamericane, filoeuropee o filocinesi—resta evidente che ogni forma di tutela unilaterale genera instabilità, dipendenza e nuove forme di neocolonialismo. Questa, più di ogni altra, è la lezione della storia: un potere che non incontra limiti finisce sempre per erodere se stesso e l’ordine che pretende proteggere.

Oggi

Il 4 dicembre 2025, il Presidente Donald J. Trump ha pubblicato la nuova National Security Strategy, il documento che definisce la visione statunitense nelle relazioni internazionali ed espone ciò che la sua amministrazione considera essenziale per la sicurezza e la prosperità del Paese. Intitolata “America in a Dangerous World”, la strategia segna l’avvio formale della dottrina con cui gli Stati Uniti intendono confrontarsi con un mondo percepito come instabile e sempre più competitivo.

Nella sua nota introduttiva, Trump riassume in poche righe ciò che viene poi dettagliato nelle sezioni successive: una lettura del sistema internazionale suddivisa per aree geografiche, ciascuna valutata secondo la misura degli interessi vitali americani. Non più un approccio universale o missionario, ma una classificazione del mondo orientata alla protezione economica, alla deterrenza militare e alla riduzione degli impegni considerati secondari o non redditizi per la nazione.

Questa dottrina rappresenta una svolta importantissima rispetto alle amministrazioni precedenti. Da Bush senior a Clinton, da Obama fino a Biden, la politica estera degli Stati Uniti è stata guidata dall’idea che Washington dovesse assumere un ruolo di garante dell’ordine globale, intervenendo nelle crisi regionali, sostenendo la diffusione dei valori democratici e assicurando stabilità ai mercati internazionali. Trump capovolge questa logica e afferma che l’impegno americano deve concentrarsi esclusivamente su ciò che incide in modo diretto e tangibile sulla sicurezza, sull’economia e sulla sovranità nazionale.

In sostanza, la nuova strategia sostiene che gli Stati Uniti non debbano più farsi carico di ogni crisi del pianeta, ma selezionare con rigore priorità e risorse: un’impostazione che trasforma l’“America First” da slogan politico a principio operativo nella gestione delle relazioni internazionali.

Europa – NSS 2025

Nella nuova strategia di sicurezza nazionale, l’Europa non è più il fulcro dell’architettura internazionale degli Stati Uniti, ma una regione da valutare in funzione del contributo che può offrire alla sicurezza americana. La dottrina afferma che, dopo decenni in cui Washington ha sostenuto i costi principali della difesa europea, gli alleati devono ora assumersi una parte molto più significativa delle responsabilità. L’era in cui gli Stati Uniti si consideravano il pilastro indispensabile della sicurezza del continente è presentata come un modello obsoleto, nato dalla Guerra Fredda e mantenuto per inerzia politica.

Il documento sottolinea che la NATO conserva un valore strategico, ma solo se gli alleati europei dimostrano di essere capaci di contribuire realmente al mantenimento della sicurezza comune. L’obiettivo non è più la proiezione collettiva verso l’esterno, ma la riduzione dei costi americani e la riallocazione delle risorse verso priorità interne. L’Europa viene così invitata — con insistenza — a raggiungere e superare la soglia del 2% del PIL per la difesa, condizioni minime per continuare a beneficiare del legame transatlantico.

In questa visione, le relazioni USA-UE si spostano dal terreno dei valori condivisi a quello degli scambi equilibrati: partnership sì, ma solo se reciprocamente vantaggiosa. Gli Stati Uniti dichiarano esplicitamente di non voler più sostenere il peso finanziario della difesa europea, né di intervenire automaticamente nelle crisi regionali del continente. Il messaggio, pur non espresso in termini conflittuali, è chiaro: l’Europa deve dimostrare di essere un attore autonomo, capace di difendere i propri confini e di contribuire alla stabilità internazionale con mezzi propri.

Sarebbe utile vedere un’Europa che finalmente decide quale identità indossare. Per quanto riguarda la Russia, la strategia è quella di cautela e deterrenza. Il sostegno all’Ucraina non viene presentato come un impegno indefinito: l’aiuto americano deve essere circoscritto, controllato e valutato sulla base di un ritorno diretto per la sicurezza degli Stati Uniti. L’obiettivo non è più “rimodellare” l’Est europeo, ma impedire che la crisi si trasformi in un costo strategico e finanziario eccessivo per Washington. (Trump, nonostante le buone notizie di miglioramenti, ha troppi fronti aperti, e quello interno è il più gravoso in questo momento di crisi finanziaria, inflazione, e licenziamenti massivi).

Nel complesso, l’Europa appare nella dottrina come una regione importante ma non più prioritaria: un partner utile, non un progetto da guidare. La stabilità del continente viene considerata desiderabile, ma non al punto da giustificare interventi americani illimitati o investimenti senza ritorno. È la fine dell’Europa come “alleato privilegiato” degli Stati Uniti e l’inizio di una relazione più transazionale, in cui la continuità dell’alleanza dipende dall’impegno europeo nel garantirne il peso militare ed economico.

Medio Oriente – NSS 2025

Nella nuova strategia, il Medio Oriente non è più il teatro privilegiato della proiezione militare americana come lo è stato per oltre vent’anni dopo l’11 settembre. Trump afferma che gli Stati Uniti non devono più sostenere conflitti prolungati, né impegnarsi in operazioni di “nation building” che non portino benefici diretti alla sicurezza nazionale. L’obiettivo principale diventa evitare che la regione torni a essere una fonte di minacce terroristiche e proteggere gli interessi energetici americani, oggi però ridimensionati dall’autosufficienza interna.

Il sostegno tradizionale a Israele rimane fermo, ma viene descritto come parte di una partnership strategica, non come un impegno aperto e illimitato. Nei confronti dell’Iran, la strategia si concentra sulla deterrenza e sulla pressione economica, più che sul coinvolgimento militare diretto. L’approccio ai Paesi arabi è pragmatico: cooperazione dove utile agli interessi americani, nessuna ambizione di rimodellare la regione dal punto di vista politico o democratico. Prendiamo come esempio la Siria, ultimo dei paesi ad aver trovato un inizio di stabilità. Washington chiarisce di non voler riaprire un capitolo di intervento militare diretto nel Paese, in linea con il rifiuto più ampio di impegnarsi in conflitti prolungati. Nonostante la presenza russa e iraniana sia riconosciuta come un fattore di instabilità, non giustifica un maggiore coinvolgimento americano. La Siria diventa dunque un caso emblematico: una minaccia da contenere a distanza, non una crisi da affrontare con operazioni sul campo o strategie di ricostruzione politica.

Nel complesso, il Medio Oriente passa da priorità assoluta a regione da stabilizzare con il minimo costo possibile, evitando nuove guerre e puntando a contenere le minacce senza espandere il ruolo militare degli Stati Uniti.

La nuova NSS non lascia spazio a interpretazioni: il baricentro della politica estera americana si sposta ufficialmente nel suo emisfero occidentale, e diventa priorità assoluta. È un cambiamento atteso da anni, che riflette l’idea — cara all’amministrazione Trump — che gli interessi strategici debbano essere difesi innanzitutto nel proprio vicinato. La strategia formalizza ciò che già si era intravisto nell’azione di governo: l’approccio “Enlist and Expand”, volto a controllare i flussi migratori, frenare l’espansione dei cartelli della droga, contenere l’influenza di attori ostili e rafforzare le catene di approvvigionamento critiche. Ma soprattutto introduce una dimensione economica ambiziosa, che mira a stimolare nuovi investimenti americani nella regione, riconoscendo che una solida base economica interna è parte integrante della sicurezza nazionale. La NSS fornisce dunque una cornice strategica per un ruolo più attivo del governo statunitense in questi settori e invita a una mobilitazione coordinata di tutte le istituzioni federali per tradurre questa visione in azione concreta.

Post Views: 19
Categories
Difesa & SicurezzaEuropa

There are no comments

Add yours

Ultimi prodotti editoriali

Carrello – Acquisto Libri

Il vostro carrello è vuoto
Visitate il negozio

Articoli recenti

Articoli recenti

USA: il vicolo cieco venezuelano.

USA: il vicolo cieco venezuelano.

AMERICANA
  • 4 Dic
  • 0
  • 0
𝐍𝐀𝐓𝐎: 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨? 𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐡𝐚 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐯𝐨 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧𝐞?

𝐍𝐀𝐓𝐎: 𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨? 𝐂𝐨𝐬𝐚 𝐡𝐚 𝐝𝐚𝐯𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐂𝐚𝐯𝐨 𝐃𝐫𝐚𝐠𝐨𝐧𝐞?

AREE DI ANALISI
  • 2 Dic
  • 0
  • 1
La cooperazione UE-Kazakistan per un futuro sostenibile

La cooperazione UE-Kazakistan per un futuro sostenibile

Commentary
  • 27 Nov
  • 0
Il piano di pace di Trump per l’Ucraina? Una resa senza condizioni.

Il piano di pace di Trump per l’Ucraina? Una resa senza condizioni.

AREE DI ANALISI
  • 21 Nov
  • 0
Bataclan: a dieci anni dal più grande attentato terroristico in Europa.

Bataclan: a dieci anni dal più grande attentato terroristico in Europa.

Commentary
  • 11 Nov
  • 0
Hezbollah oggi: dopo la guerra con Israele. La metamorfosi tra deterrenza, profondità e resilienza

Hezbollah oggi: dopo la guerra con Israele. La metamorfosi tra deterrenza, profondità e resilienza

AREE DI ANALISI
  • 1 Nov
  • 0
﻿Perché il vertice di Budapest è destinato a saltare?

﻿Perché il vertice di Budapest è destinato a saltare?

AMERICANA
  • 22 Ott
  • 0
  • 0
Ricostruire Gaza: costi, attori e implicazioni strategiche. 80 miliardi e dieci anni di tempo.

Ricostruire Gaza: costi, attori e implicazioni strategiche. 80 miliardi e dieci anni di tempo.

AREE DI ANALISI
  • 14 Ott
  • 0
Gaza: il punto di C. Bertolotti a SKY TG24.

Gaza: il punto di C. Bertolotti a SKY TG24.

AREE DI ANALISI
  • 9 Ago
  • 0
Il nuovo asse europeo della difesa e il posto dell’Italia

Il nuovo asse europeo della difesa e il posto dell’Italia

Commentary
  • 24 Lug
  • 1
Da Kiev al Medioriente: il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24 TIMELINE.

Da Kiev al Medioriente: il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24 TIMELINE.

AREE DI ANALISI
  • 4 Lug
  • 0
  • 0
L’arsenale militare iraniano: potenza apparente, limiti strutturali, minaccia asimmetrica

L’arsenale militare iraniano: potenza apparente, limiti strutturali, minaccia asimmetrica

AREE DI ANALISI
  • 15 Giu
  • 0
Attacco (preventivo) all’Iran: il commento di C. Bertolotti a SKY TG24.

Attacco (preventivo) all’Iran: il commento di C. Bertolotti a SKY TG24.

AREE DI ANALISI
  • 14 Giu
  • 0
Le rivolte a Los Angeles e il nuovo fronte della guerra irregolare

Le rivolte a Los Angeles e il nuovo fronte della guerra irregolare

AREE DI ANALISI
  • 12 Giu
  • 0
TRUMP, MUSK E LA FINANZIARIA “MAGRA-MAGRA”.

TRUMP, MUSK E LA FINANZIARIA “MAGRA-MAGRA”.

Commentary
  • 11 Giu
  • 0
BYE BYE ELON.L’addio di Musk tra riforme e controversie

BYE BYE ELON.L’addio di Musk tra riforme e controversie

AREE DI ANALISI
  • 2 Giu
  • 0
L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa conferma gli sforzi del Kazakhstan in favore dei diritti umani

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa conferma gli sforzi del Kazakhstan in favore dei diritti umani

Commentary
  • 26 Mag
  • 0
Da Kiev e Mosca, passando per Istanbul e Teheran e guardando a Gerusalemme.

Da Kiev e Mosca, passando per Istanbul e Teheran e guardando a Gerusalemme.

Commentary
  • 19 Mag
  • 0
L’antica arte dietro le insurrezioni moderne.

L’antica arte dietro le insurrezioni moderne.

Commentary
  • 24 Apr
  • 0
“Dalla Russia con amore”: le nuove minacce per l’Italia e il ruolo della Russia tra cyberspazio, salute pubblica, disinformazione e spionaggio.

“Dalla Russia con amore”: le nuove minacce per l’Italia e il ruolo della Russia tra cyberspazio, salute pubblica, disinformazione e spionaggio.

Commentary
  • 4 Apr
  • 0
Trump e lo Alien Enemies Act del 1798: il rimpatrio dei membri di gang venezuelane come “guerra irregolare”.

Trump e lo Alien Enemies Act del 1798: il rimpatrio dei membri di gang venezuelane come “guerra irregolare”.

Commentary
  • 24 Mar
  • 0
La telefonata Trump-Zelensky sulla pace in Ucraina: leggiamo tra le righe

La telefonata Trump-Zelensky sulla pace in Ucraina: leggiamo tra le righe

Commentary
  • 19 Mar
  • 0
Il dilemma della difesa europea: perché PESCO e altre iniziative non riescono mai a dare risultati

Il dilemma della difesa europea: perché PESCO e altre iniziative non riescono mai a dare risultati

Commentary
  • 19 Mar
  • 0
L’evoluzione della guerra irregolare e una roadmap per il futuro.

L’evoluzione della guerra irregolare e una roadmap per il futuro.

Commentary
  • 14 Mar
  • 0
Un arsenale nucleare per l’Italia: quanto costerebbe?

Un arsenale nucleare per l’Italia: quanto costerebbe?

Commentary
  • 6 Mar
  • 1
Stop degli USA al sostegno all’Ucraina. E adesso?

Stop degli USA al sostegno all’Ucraina. E adesso?

Commentary
  • 4 Mar
  • 0
L’Europa al bivio: può difendersi senza il supporto degli Stati Uniti?

L’Europa al bivio: può difendersi senza il supporto degli Stati Uniti?

Commentary
  • 4 Mar
  • 0
Trump: la visione geopolitica del nuovo esecutivo.

Trump: la visione geopolitica del nuovo esecutivo.

Commentary
  • 28 Feb
  • 0
Ucraina: l’imposizione di Trump e l’opposizione di Macron.

Ucraina: l’imposizione di Trump e l’opposizione di Macron.

Commentary
  • 25 Feb
  • 0
Ucraina: l’incontro di Riad è una trappola per l’Europa?

Ucraina: l’incontro di Riad è una trappola per l’Europa?

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
Zizians, l’ascesa della setta vegana: dalla filosofia alla violenza.

Zizians, l’ascesa della setta vegana: dalla filosofia alla violenza.

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
Il vertice di Parigi e le incognite europee. Il commento.

Il vertice di Parigi e le incognite europee. Il commento.

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
  • 0
Le Filippine: un perno geopolitico nell’Indo-Pacifico e l’opportunità strategica per l’Italia

Le Filippine: un perno geopolitico nell’Indo-Pacifico e l’opportunità strategica per l’Italia

Commentary
  • 17 Feb
  • 0
Fra i tanti litiganti sarà l’Intelligenza Artificiale a vincere?

Fra i tanti litiganti sarà l’Intelligenza Artificiale a vincere?

Commentary
  • 12 Feb
  • 2
I pericoli di una guerra tra Israele e Giordania

I pericoli di una guerra tra Israele e Giordania

AREE DI ANALISI
  • 9 Feb
  • 0
L’espansione nucleare cinese e il dilemma strategico dell’India.

L’espansione nucleare cinese e il dilemma strategico dell’India.

AREE DI ANALISI
  • 7 Feb
  • 0
L’Italia in prima linea nel Sahel: sfide e opportunità dopo il ritiro francese.

L’Italia in prima linea nel Sahel: sfide e opportunità dopo il ritiro francese.

AREE DI ANALISI
  • 3 Feb
  • 0
L’Etiopia, l’interesse dell’Italia tra competitor e alleati: il “piano Mattei”.

L’Etiopia, l’interesse dell’Italia tra competitor e alleati: il “piano Mattei”.

AREE DI ANALISI
  • 31 Gen
  • 0
Lo Stato Islamico Khorasan: espansione verso l’Europa?

Lo Stato Islamico Khorasan: espansione verso l’Europa?

Afghanistan e Pakistan
  • 30 Gen
  • 0
  • 0
Rivoluzione Trump: a Davos l’appello al cambiamento globale.

Rivoluzione Trump: a Davos l’appello al cambiamento globale.

Commentary
  • 25 Gen
  • 1
Il discorso di Trump: una lettura approfondita.

Il discorso di Trump: una lettura approfondita.

Uncategorized
  • 22 Gen
  • 0
﻿L’eredità di Joe Biden: una valutazione della sua presidenza.

﻿L’eredità di Joe Biden: una valutazione della sua presidenza.

Commentary
  • 19 Gen
  • 0
  • 1
Trump 2025: tra sostenibilità finanziaria interna e una politica estera assertiva.

Trump 2025: tra sostenibilità finanziaria interna e una politica estera assertiva.

Uncategorized
  • 9 Gen
  • 0
Charlie Hebdo: una riflessione a 10 anni dall’attacco jihadista

Charlie Hebdo: una riflessione a 10 anni dall’attacco jihadista

Commentary
  • 3 Gen
  • 0
Gaza: attacco all’ospedale Kamal Adwan. Israele e il precedente di al-Shifa: nuovo standard umanitario.

Gaza: attacco all’ospedale Kamal Adwan. Israele e il precedente di al-Shifa: nuovo standard umanitario.

AREE DI ANALISI
  • 31 Dic
  • 0
Tensioni settarie in Siria e scontro USA-Turchia.

Tensioni settarie in Siria e scontro USA-Turchia.

AREE DI ANALISI
  • 27 Dic
  • 0
MDHM nell’era digitale: il doppio volto dell’Intelligenza Artificiale tra minaccia e soluzione per la democrazia.

MDHM nell’era digitale: il doppio volto dell’Intelligenza Artificiale tra minaccia e soluzione per la democrazia.

Commentary
  • 20 Dic
  • 0
Politica USA: la visione di Mark Rubio.

Politica USA: la visione di Mark Rubio.

Commentary
  • 19 Dic
  • 0
La nuova Siria: tra minaccia islamista, risposta preventiva di Israele e la ‘buffer zone’ turca.

La nuova Siria: tra minaccia islamista, risposta preventiva di Israele e la ‘buffer zone’ turca.

Commentary
  • 12 Dic
  • 0
La caduta di Damasco e lo sgretolamento dell’Asse della Resistenza iraniano.

La caduta di Damasco e lo sgretolamento dell’Asse della Resistenza iraniano.

AREE DI ANALISI
  • 8 Dic
  • 0
Siria: al-Jolani verso Damasco. Le preoccupazioni di Iran, Russia e Israele.

Siria: al-Jolani verso Damasco. Le preoccupazioni di Iran, Russia e Israele.

AREE DI ANALISI
  • 7 Dic
  • 0
Il gabinetto esecutivo di Trump (seconda parte)

Il gabinetto esecutivo di Trump (seconda parte)

Commentary
  • 2 Dic
  • 0
  • 0
Verso l’amministrazione Trump: il Gabinetto presidenziale – Prima parte

Verso l’amministrazione Trump: il Gabinetto presidenziale – Prima parte

Commentary
  • 26 Nov
  • 0
La strategia russa: offensiva (azione e interferenza), difensiva e deterrente. Diplomazia digitale, guerra informatica e intelligenza artificiale nella competizione globale.

La strategia russa: offensiva (azione e interferenza), difensiva e deterrente. Diplomazia digitale, guerra informatica e intelligenza artificiale nella competizione globale.

Commentary
  • 19 Nov
  • 0
Elezioni USA: la vittoria (di Trump) e le sconfitte (di democratici e stampa)

Elezioni USA: la vittoria (di Trump) e le sconfitte (di democratici e stampa)

Commentary
  • 6 Nov
  • 0
  • 0
Elezioni USA: lo stato dell’Unione, dal 1948 al 2024.

Elezioni USA: lo stato dell’Unione, dal 1948 al 2024.

Commentary
  • 29 Ott
  • 0
Eliminato Yahya Sinwar: chi era il capo di Hamas e cosa accadrà?

Eliminato Yahya Sinwar: chi era il capo di Hamas e cosa accadrà?

Commentary
  • 17 Ott
  • 0
Pubblicato il Rapporto #ReaCT2024 sul terrorismo e il radicalismo in Europa

Pubblicato il Rapporto #ReaCT2024 sul terrorismo e il radicalismo in Europa

Difesa & Sicurezza
  • 4 Ott
  • 0
  • 0
Elezioni USA: il dibattito tra i due candidati vice-presidenti.

Elezioni USA: il dibattito tra i due candidati vice-presidenti.

Commentary
  • 2 Ott
  • 0
L’attacco di Israele a Hezbollah: tra politica e strategia militare

L’attacco di Israele a Hezbollah: tra politica e strategia militare

AREE DI ANALISI
  • 30 Set
  • 0
Elezioni USA. Trump-Harris: Un dibattito al ritmo di colpi e contraccolpi.

Elezioni USA. Trump-Harris: Un dibattito al ritmo di colpi e contraccolpi.

Commentary
  • 11 Set
  • 0
Elezioni USA. La campagna elettorale: solo una questione di soldi?

Elezioni USA. La campagna elettorale: solo una questione di soldi?

Commentary
  • 30 Ago
  • 0
Cognitive warfare: manipolare i numeri per condizionare l’opinione pubblica globale. Come Hamas ha ingannato i media occidentali.

Cognitive warfare: manipolare i numeri per condizionare l’opinione pubblica globale. Come Hamas ha ingannato i media occidentali.

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 20 Ago
  • 0
  • 0
PRESIDENZIALI USA: UNA CORSA IMPERVIA. DUE VICEPRESIDENTI AGLI ESTREMI.

PRESIDENZIALI USA: UNA CORSA IMPERVIA. DUE VICEPRESIDENTI AGLI ESTREMI.

Commentary
  • 18 Ago
  • 1
Il valore dell’azione ucraina a Kursk: ma la Russia mantiene il vantaggio sul campo

Il valore dell’azione ucraina a Kursk: ma la Russia mantiene il vantaggio sul campo

Commentary
  • 12 Ago
  • 0
  • 0
Chi è l’ultra radicale Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: archiviato l’impossibile negoziato?

Chi è l’ultra radicale Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: archiviato l’impossibile negoziato?

Commentary
  • 7 Ago
  • 0
  • 0
﻿Ucciso Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Chi sarà il suo sostituto?

﻿Ucciso Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Chi sarà il suo sostituto?

Commentary
  • 31 Lug
  • 0
La nuova strategia di intelligence USA: implicazioni per il Sistema di Informazioni e Sicurezza della Repubblica.

La nuova strategia di intelligence USA: implicazioni per il Sistema di Informazioni e Sicurezza della Repubblica.

AREE DI ANALISI
  • 1 Lug
  • 0
Atlante geopolitico del Mediterraneo 2024: la recensione.

Atlante geopolitico del Mediterraneo 2024: la recensione.

AREE DI ANALISI
  • 24 Giu
  • 0
Hezbollah: next stop? Il rischio di una guerra con Israele. Il commento di C. Bertolotti

Hezbollah: next stop? Il rischio di una guerra con Israele. Il commento di C. Bertolotti

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 19 Giu
  • 0
Hostile Environment First Aid Training: il War Report Training Camp dedicato a fotografi e inviati di guerra

Hostile Environment First Aid Training: il War Report Training Camp dedicato a fotografi e inviati di guerra

Corsi
  • 13 Giu
  • 1
Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana tra Israele-Hamas – il nuovo libro di C. Bertolotti

Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana tra Israele-Hamas – il nuovo libro di C. Bertolotti

AREE DI ANALISI
  • 7 Mag
  • 0
L’Iran attacca Israele: il giorno dopo. C. Bertolotti a SKY TG 24

L’Iran attacca Israele: il giorno dopo. C. Bertolotti a SKY TG 24

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 14 Apr
  • 1
Terrorismo: lo Stato islamico e i campionati di calcio.

Terrorismo: lo Stato islamico e i campionati di calcio.

Commentary
  • 9 Apr
  • 0
Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem” (al-Aqsa).

Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem” (al-Aqsa).

Commentary
  • 11 Mar
  • 0
Biden: lo stato dell’Unione.

Biden: lo stato dell’Unione.

Commentary
  • 11 Mar
  • 0
  • 2
Due anni di guerra russo-ucraina

Due anni di guerra russo-ucraina

Commentary
  • 23 Feb
  • 1
Il petrolio ombra di Mosca: il segreto della buona economia russa.

Il petrolio ombra di Mosca: il segreto della buona economia russa.

AREE DI ANALISI
  • 23 Feb
  • 0
Proxy War: il ruolo di Teheran nello scacchiere mediorientale

Proxy War: il ruolo di Teheran nello scacchiere mediorientale

Commentary
  • 11 Feb
  • 0
  • 0
Azione israeliana in Libano e rischio di escalation regionale: il punto del Direttore.

Azione israeliana in Libano e rischio di escalation regionale: il punto del Direttore.

AREE DI ANALISI
  • 3 Gen
  • 0
Attacco a Parigi: terrorismo emulativo ed effetti della guerra Israele-Hamas (#ReaCT2023)

Attacco a Parigi: terrorismo emulativo ed effetti della guerra Israele-Hamas (#ReaCT2023)

Commentary
  • 3 Dic
  • 0
Guerra Israele-Hamas: quale scenario dopo la tregua? RaiNews24

Guerra Israele-Hamas: quale scenario dopo la tregua? RaiNews24

AREE DI ANALISI
  • 27 Nov
  • 0
La strategia di Hamas nella nuova dimensione “sotterranea” della guerra. Il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24

La strategia di Hamas nella nuova dimensione “sotterranea” della guerra. Il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24

Uncategorized
  • 29 Ott
  • 0
  • 0
﻿I rischi dell’inevitabile operazione militare israeliana

﻿I rischi dell’inevitabile operazione militare israeliana

Uncategorized
  • 27 Ott
  • 0
  • 0
Medioriente: attacco mirato statunitense in Siria contro obiettivi iraniani.

Medioriente: attacco mirato statunitense in Siria contro obiettivi iraniani.

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 27 Ott
  • 0
  • 0
Gaza è una trappola, ma l’offensiva di terra inevitabile (Bertolotti -Ispi), ADNKRONOS

Gaza è una trappola, ma l’offensiva di terra inevitabile (Bertolotti -Ispi), ADNKRONOS

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 25 Ott
  • 0
I numeri del terrorismo jihadista in Europa: risultati e uno sguardo in prospettiva

I numeri del terrorismo jihadista in Europa: risultati e uno sguardo in prospettiva

Europa
  • 23 Ott
  • 0
  • 0
Israele: una guerra diversa. Il punto della situazione e l’analisi

Israele: una guerra diversa. Il punto della situazione e l’analisi

AREE DI ANALISI
  • 14 Ott
  • 0
  • 0
Israele: la risposta e lo scenario di guerra

Israele: la risposta e lo scenario di guerra

AREE DI ANALISI
  • 9 Ott
  • 0
  • 1
Riformare l’Intelligence Italiana: Elementi di analisi teorici e storici.

Riformare l’Intelligence Italiana: Elementi di analisi teorici e storici.

Commentary
  • 18 Set
  • 0
Polveriera Mediterraneo. Dall’Afghanistan all’Algeria, le nuove sfide per l’ordine mondiale. Presentazione del libro.

Polveriera Mediterraneo. Dall’Afghanistan all’Algeria, le nuove sfide per l’ordine mondiale. Presentazione del libro.

News-it
  • 7 Set
  • 0
  • 0
Droni di Kiev su Mosca: una pressione sugli USA? Il commento al TG RSI.

Droni di Kiev su Mosca: una pressione sugli USA? Il commento al TG RSI.

Guerra in Ucraina
  • 10 Ago
  • 0
  • 0
Guerra in Ucraina: attacchi a Mosca e rallentamento dell’offensiva (SKY TG24)

Guerra in Ucraina: attacchi a Mosca e rallentamento dell’offensiva (SKY TG24)

Guerra in Ucraina
  • 2 Ago
  • 0
  • 0
Competizione NATO e Cina-Russia nel Mar del Giappone

Competizione NATO e Cina-Russia nel Mar del Giappone

AREE DI ANALISI
  • 17 Lug
  • 0
  • 0
Non solo mare nostrum. L’Italia parte dal Giappone per un ruolo nell’arena globale

Non solo mare nostrum. L’Italia parte dal Giappone per un ruolo nell’arena globale

Difesa & Sicurezza
  • 11 Lug
  • 0
Ucraina: fronte statico, retrofronte agitato

Ucraina: fronte statico, retrofronte agitato

Guerra in Ucraina
  • 19 Giu
  • 0
La controffensiva e il realismo del campo di battaglia: al momento sono limitate azioni tattiche. Il commento di Camporini e Bertolotti

La controffensiva e il realismo del campo di battaglia: al momento sono limitate azioni tattiche. Il commento di Camporini e Bertolotti

Guerra in Ucraina
  • 9 Giu
  • 0
Controffensiva ucraina? Non ancora, ma… Il commento di C. Bertolotti a SKY Tg24

Controffensiva ucraina? Non ancora, ma… Il commento di C. Bertolotti a SKY Tg24

Guerra in Ucraina
  • 6 Giu
  • 0
  • 0
#ReaCT2023, n. 4: Pubblicato il rapporto annuale sui radicalismi e i terrorismi in Europa

#ReaCT2023, n. 4: Pubblicato il rapporto annuale sui radicalismi e i terrorismi in Europa

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 23 Mag
  • 0
  • 0
Controffensiva ucraina: conviene a Kiev? Il fattore tempo è a favore di Mosca. Il commento di C. Bertolotti a RadioInBlu

Controffensiva ucraina: conviene a Kiev? Il fattore tempo è a favore di Mosca. Il commento di C. Bertolotti a RadioInBlu

AREE DI ANALISI
  • 10 Mag
  • 0
Attacco al Cremlino: cosa è successo? Intervista a C. Bertolotti a SkyTG24

Attacco al Cremlino: cosa è successo? Intervista a C. Bertolotti a SkyTG24

Guerra in Ucraina
  • 5 Mag
  • 0
  • 0
Dallo stallo ai due possibili schemi di manovra offensiva russa.

Dallo stallo ai due possibili schemi di manovra offensiva russa.

AREE DI ANALISI
  • 7 Mar
  • 0
  • 1
Nuovi aiuti militari dell’Italia all’Ucraina: quali armi, costi e premesse politiche?

Nuovi aiuti militari dell’Italia all’Ucraina: quali armi, costi e premesse politiche?

Difesa & Sicurezza
  • 22 Feb
  • 0
  • 0
Offensiva russa in Ucraina? I limiti dell’Occidente che la Russia sfrutterà

Offensiva russa in Ucraina? I limiti dell’Occidente che la Russia sfrutterà

AREE DI ANALISI
  • 15 Feb
  • 0
Ucraina: dopo i carri armati anche i missili a lungo raggio?

Ucraina: dopo i carri armati anche i missili a lungo raggio?

Guerra in Ucraina
  • 1 Feb
  • 0
Ucraina: carri armati e comunicazione. Il commento di C. Bertolotti a Rainews 24 (27.01.2023)

Ucraina: carri armati e comunicazione. Il commento di C. Bertolotti a Rainews 24 (27.01.2023)

Guerra in Ucraina
  • 30 Gen
  • 0
Sicurezza energetica. La rinnovata centralità del Mediterraneo: il libro di C. Bertolotti

Sicurezza energetica. La rinnovata centralità del Mediterraneo: il libro di C. Bertolotti

AREE DI ANALISI
  • 12 Gen
  • 0
Sicurezza energetica e accesso all’acqua: la sicurezza del Mediterraneo secondo la “5+5”

Sicurezza energetica e accesso all’acqua: la sicurezza del Mediterraneo secondo la “5+5”

AREE DI ANALISI
  • 3 Gen
  • 0
  • 0
Ucraina: la mobilitazione dei russi. Come leggere il discorso di Putin? (TeleTicino)

Ucraina: la mobilitazione dei russi. Come leggere il discorso di Putin? (TeleTicino)

Commentary
  • 21 Set
  • 0
Ucraina, Afghanistan: facciamo il punto – RADIO 24

Ucraina, Afghanistan: facciamo il punto – RADIO 24

Afghanistan e Pakistan
  • 8 Set
  • 0
Attacco all’ambasciata russa di Kabul: quali le ragioni?

Attacco all’ambasciata russa di Kabul: quali le ragioni?

Afghanistan e Pakistan
  • 5 Set
  • 0
  • 0
Afghanistan, l’esperto: “Rischio diventi trampolino jihadismo globale” (ADNKRONOS)

Afghanistan, l’esperto: “Rischio diventi trampolino jihadismo globale” (ADNKRONOS)

Afghanistan e Pakistan
  • 13 Ago
  • 0
Alex Jones e il mondo del cospirazionismo. Focus a cura di Andrea Molle

Alex Jones e il mondo del cospirazionismo. Focus a cura di Andrea Molle

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 12 Ago
  • 0
  • 0
Ucciso Al-Zawahiri: cosa accadrà ad al-Qa’ida? Rispondono Bertolotti e Vidino (Adnkronos)

Ucciso Al-Zawahiri: cosa accadrà ad al-Qa’ida? Rispondono Bertolotti e Vidino (Adnkronos)

Afghanistan e Pakistan
  • 3 Ago
  • 0
Guerra russo-ucraina: da Kiev al Donbas. Seconda parte: la battaglia del Donbas.

Guerra russo-ucraina: da Kiev al Donbas. Seconda parte: la battaglia del Donbas.

AREE DI ANALISI
  • 26 Lug
  • 0
  • 0
Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk? Il commento di C. Bertolotti

Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk? Il commento di C. Bertolotti

Commentary
  • 7 Giu
  • 0
  • 0
Terrorismo in Europa: minaccia lineare in evoluzione e partecipazione individuale

Terrorismo in Europa: minaccia lineare in evoluzione e partecipazione individuale

Pubblicazioni
  • 25 Mar
  • 0
  • 0
Ucraina: strategico assalto su Mariupol (D+27)

Ucraina: strategico assalto su Mariupol (D+27)

Commentary
  • 21 Mar
  • 2
Dugin e la “Quarta Teoria Politica”: l’ideologia illiberale russa che spopola in Occidente e giustifica l’invasione dell’Ucraina

Dugin e la “Quarta Teoria Politica”: l’ideologia illiberale russa che spopola in Occidente e giustifica l’invasione dell’Ucraina

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 21 Mar
  • 0
  • 3
Ucraina: i russi si riorganizzano. Più bombardamenti ma rallenta l’avanzata (D+22)

Ucraina: i russi si riorganizzano. Più bombardamenti ma rallenta l’avanzata (D+22)

AREE DI ANALISI
  • 17 Mar
  • 0
  • 0
Al via la nuova fase dell’offensiva russa (D+19)

Al via la nuova fase dell’offensiva russa (D+19)

AREE DI ANALISI
  • 14 Mar
  • 0
Come i russi aggirano la severa censura governativa su Internet

Come i russi aggirano la severa censura governativa su Internet

Commentary
  • 14 Mar
  • 3
La Russia è una “fortezza digitale”: la strategia cibernetica di Mosca si chiama “RuNet”.

La Russia è una “fortezza digitale”: la strategia cibernetica di Mosca si chiama “RuNet”.

AREE DI ANALISI
  • 9 Mar
  • 0
  • 0
Rallentamento russo e controffensiva ucraina: tra “difesa a istrice” e fango (D+14)

Rallentamento russo e controffensiva ucraina: tra “difesa a istrice” e fango (D+14)

AREE DI ANALISI
  • 9 Mar
  • 0
  • 0
Dove stiamo sbagliando con la Russia? L’importanza di comprendere i fattori e il contesto del conflitto.

Dove stiamo sbagliando con la Russia? L’importanza di comprendere i fattori e il contesto del conflitto.

Difesa & Sicurezza
  • 6 Mar
  • 0
  • 0
Ucraina: aspetti tattici dell’avanzata russa.

Ucraina: aspetti tattici dell’avanzata russa.

AREE DI ANALISI
  • 3 Mar
  • 0
  • 2
La guerra russo-ucraina (D+7): analisi operativa

La guerra russo-ucraina (D+7): analisi operativa

AREE DI ANALISI
  • 2 Mar
  • 0
  • 1
Ucraina: la possibile “exit strategy” di Putin (Adnkronos)

Ucraina: la possibile “exit strategy” di Putin (Adnkronos)

AREE DI ANALISI
  • 25 Feb
  • 0
  • 1
#ReaCT2022: il 3° Rapporto sul terrorismo e il radicalismo in Europa. Online il 24 febbraio

#ReaCT2022: il 3° Rapporto sul terrorismo e il radicalismo in Europa. Online il 24 febbraio

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 22 Feb
  • 0
  • 0
#ReaCT2022: pubblicato il 3° rapporto sul radicalismo e il terrorismo

#ReaCT2022: pubblicato il 3° rapporto sul radicalismo e il terrorismo

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 17 Feb
  • 0
  • 0
2001-2021: Vent’anni di guerra al terrore. Il nuovo libro

2001-2021: Vent’anni di guerra al terrore. Il nuovo libro

Uncategorized
  • 12 Gen
  • 0
  • 0
Terrorismo: Dopo l’Afghanistan cosa dobbiamo aspettarci? La minaccia del “Nuovo terrorismo insurrezionale” (NIT)

Terrorismo: Dopo l’Afghanistan cosa dobbiamo aspettarci? La minaccia del “Nuovo terrorismo insurrezionale” (NIT)

Uncategorized
  • 12 Nov
  • 0
Mehmaan Nawazi. Ospitalità. L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni (il libro)

Mehmaan Nawazi. Ospitalità. L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni (il libro)

Uncategorized
  • 27 Set
  • 0
Il governo talebano: tra insidie, minacce, ambizioni e fragilità

Il governo talebano: tra insidie, minacce, ambizioni e fragilità

Uncategorized
  • 8 Set
  • 0
  • 0
Attacco a Kabul: quali conseguenze? Il commento di C. Bertolotti a RaiNews24

Attacco a Kabul: quali conseguenze? Il commento di C. Bertolotti a RaiNews24

Uncategorized
  • 27 Ago
  • 0
  • 0
Ultimatum dei talebani: fuori tutti. Il commento di C. Bertolotti a Omnibus La7

Ultimatum dei talebani: fuori tutti. Il commento di C. Bertolotti a Omnibus La7

Uncategorized
  • 24 Ago
  • 0
  • 0
Afghanistan: a una settimana dalla presa di Kabul – RaiNews 24

Afghanistan: a una settimana dalla presa di Kabul – RaiNews 24

Uncategorized
  • 22 Ago
  • 0
  • 0
I talebani dichiarano la formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan: la nuova bandiera

I talebani dichiarano la formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan: la nuova bandiera

Afghanistan e Pakistan
  • 19 Ago
  • 0
  • 0
LIVE streaming. Parliamo di Afghanistan e QAnon

LIVE streaming. Parliamo di Afghanistan e QAnon

Afghanistan e Pakistan
  • 17 Lug
  • 0
  • 0
Terrorismo: Bertolotti (Ispi), ‘oggi è post-Isis ed è in ascesa’ (ADNKRONOS)

Terrorismo: Bertolotti (Ispi), ‘oggi è post-Isis ed è in ascesa’ (ADNKRONOS)

Afghanistan e Pakistan
  • 28 Giu
  • 0
  • 0
#ReaCT2021: è online il 2° rapporto dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo

#ReaCT2021: è online il 2° rapporto dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo

Difesa & Sicurezza
  • 25 Feb
  • 0
  • 0
L’America torna a casa

L’America torna a casa

Difesa & Sicurezza
  • 10 Dic
  • 0
  • 0

Tweets

📌#ReaCT2023 The 4th annual Report on Terrorism and Radicalisation in Europe ⬇📈launches on 23rd May. Don't miss it! 📊📚Numbers, trends, analyses, books, interviews👇 pic.twitter.com/KLIWWlrJXS

L'anno scorso dal Twitter di START InSight via Twitter Web App

Back to Top