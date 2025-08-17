image (14)

IL GIGANTE DI CARTA – Considerazioni a margine del summit di Anchorage

di Melissa de Teffé da Washington, DC – Giornalista con Master in Diplomazia presso l’ISPI, esperta di politica statunitense, accreditata per START InSight presso il Dipartimento di Stato (US)

Lo spiegamento di Stealth B-2 appoggiati sull’asfalto della base militare di Anchorage Elmendorf-Richardson è l’unico senso di potenza a cui abbiamo assistito per il peace summit tra Russia e USA.

Se stavamo aspettando di vedere un miglioramento “tecnico” nelle capacità americane di negoziare con i russi, beh, anche questa volta ne usciamo delusi.

Trump, apparso stanco, serio e taciturno, è risultato quasi irriconoscibile. La conferenza stampa seguita al vertice, priva di domande e risposte, ha segnato un inedito silenzio che stride con la consuetudine diplomatica. Del resto, Putin non si sarebbe mai lasciato incalzare o mettere in difficoltà come accaduto in passato a Zelensky o a Cyril Ramaphosa.

Per noi europei, l’altro scivolone è arrivato ancora prima dell’atterraggio in Alaska: la telefonata di Trump al presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko. L’occasione era il ringraziamento per la liberazione di 16 prigionieri politici e la promessa di ulteriori 1.500 scarcerazioni. Una mossa che, sul piano diplomatico, non può dirsi “smart”, poiché proprio la Bielorussia è stata tra i principali alleati di Putin in questa guerra. Come premessa al summit, ha assunto il sapore di un ritorno a Canossa. Ma a beneficio di chi? Forse non solo di Putin, bensì di tutte le politiche espansionistiche americane in Europa orientale, da Clinton fino a Biden.

Il racconto quasi tolstojano di Putin, di come due vicini di casa si debbano trattare, appare surreale ma tradisce una preparazione e un approccio mentale sofisticato.

L’America di Trump raccoglie due sconfitte, quella militare in primis. Nonostante abbia costretto i Paesi membri della NATO ad aumentare le spese in armamenti, sappiamo tutti che nessun governo europeo avrebbe la forza politica di mandare soldati in Ucraina. Alcuni ministri e leader hanno lasciato intendere disponibilità teoriche — dal Regno Unito fino a Parigi — ma l’opinione pubblica europea resta contraria, e qualsiasi tentativo in quella direzione scatenerebbe una vera e propria rivolta politica interna.

La seconda sconfitta è quella economica. La scelta di mettere in ginocchio Mosca economicamente non ha avuto le conseguenze sperate. Infatti, già dal 2022, Stati Uniti, Unione Europea e partner G7 hanno imposto un pacchetto senza precedenti di sanzioni: il congelamento di oltre 300 miliardi di dollari di riserve della Banca Centrale russa, l’esclusione delle principali banche dal sistema SWIFT, l’embargo sul petrolio e il gas (USA nel 2022, UE dal 2022–2023 con il blocco al greggio via mare e ai derivati), e il tetto al prezzo del petrolio russo fissato dal G7 a 60 dollari al barile.

A queste misure si è aggiunto nel 2025 il “Sanctioning Russia Act, con cui Washington ha alzato il livello della guerra economica introducendo sanzioni secondarie fino al 500% di tariffe sui Paesi che continuano ad acquistare energia russa.

Eppure, nonostante la durezza delle misure, la Russia non è crollata economicamente. Dopo un iniziale contraccolpo, Mosca ha mostrato una resilienza inattesa: ha riconvertito le esportazioni energetiche verso l’Asia, sfruttando una “flotta ombra” di petroliere per aggirare i controlli, ha attivato canali alternativi per i pagamenti internazionali e ha trovato nella Cina il principale partner strategico. Pechino ha infatti aumentato le importazioni di gas e petrolio a prezzi scontati, ha sostenuto Mosca con forniture tecnologiche critiche e ha contribuito a creare circuiti finanziari paralleli che hanno limitato l’effetto delle sanzioni occidentali.

Oggi, dal punto di vista economico, la Russia non è isolata ma ancorata all’asse con Pechino, che le garantisce sbocchi energetici e accesso a beni strategici. Una dipendenza che ha permesso al Cremlino di reggere il colpo delle ritorsioni occidentali, ma che al tempo stesso rischia di legare in modo irreversibile il futuro russo agli interessi cinesi.

Poi circolano altre voci che ritengono che Trump stia cercando disperatamente risultati tangibili su questo fronte, anche per distogliere l’attenzione dalla vicenda Epstein, che sta prendendo dimensioni quasi ingestibili. È stato infatti appena pubblicato il libro di Andrew Lownie: “Entitled: the rise and fall of the house of York” che contiene informazioni scottanti e magistralmente riportate. Dal volume emergono tre dinamiche centrali che chiariscono il ruolo incrociato di Epstein, Trump e il principe Andrew:

Primo: Jeffrey Epstein e Donald Trump, desiderosi di consolidare affari e legittimazione sociale nei circoli che contano, individuano nel Duca di York Andrew, lo strumento ideale per accedere  ad ambienti di prestigio.

Secondo: Ghislaine Maxwell, già frequentatrice della casa reale (come figlia del magnate nell’editoria britannica oltre che parlamentare Robert Maxwell,) e compagna di Epstein, crea l’anello di congiunzione ed è fondamentale nella sua funzione di mediatrice e “facilitatrice” nel creare il ponte tra il mondo di Epstein e Trump e quello della famiglia reale britannica attraverso Andrew che ha enormi appetiti sia sessuali che di denaro.

Terzo: il sodalizio formato intreccia interessi economici e mondani con la soddisfazione di tutti i partecipanti – Epstein e Trump da un lato ed Andrew dall’altro, il quale per altro viene ulteriormente danneggiato dai resoconti documentati e dalle testimonianze che narrano, oltre agli incontri con Virginia Giuffré, dei plurimi viaggi esotici contraddistinti da eccessi di natura sessuale.

Invece secondo il biografo Michael Wolff, Trump, avrebbe sollecitato a ripetizione i suoi collaboratori per trovare (creare?) «qualcosa d’importante» – (“a big thing”) che distragga e devii i riflettori dal suo legame con Jeffrey Epstein. Questa mossa disperata potrebbe includere concessioni all’Ucraina in cambio di una copertura mediatica positiva sul tavolo negoziale con Putin. Wolff afferma che Trump considera la sua base –MAGA- da cui alcuni membri si sono allontanati proprio per lo scandalo Epstein — come la vera minaccia, e sarebbe pronto a compiere gesti drastici pur di riconquistarne il consenso.

Fonti conservative britanniche e statunitensi non informate direttamente da Wolff evocano l’uso del summit con Putin come una “distraction”, un modo per catturare l’attenzione dei media e ricostruire la sua immagine pubblica. Una pubblicazione considera il summit quasi una “reality TV spectacle” chiamato in extremis per oscurare la narrativa Epstein.

Nel frattempo, Reuters sottolinea quanto siano diventate inefficaci le solite tecniche di distrazione di Trump: allontanare il tema Epstein con commenti contro-reporters o accusando il nemico politico di turno si sta rivelando più complicato che in passato. Il clamore intorno alle richieste di trasparenza sulla vicenda è ormai alimentato anche all’interno della sua coalizione.

Conclusione

Il vertice di Anchorage si è chiuso con un’impressione che molti osservatori definiscono un vero anticlimax. The Times parla apertamente di un summit che, nonostante la coreografia dei B-2 schierati sull’asfalto di Elmendorf-Richardson, non ha prodotto risultati concreti: nessun cessate il fuoco, nessuna rotta, nessun accordo di principio. Solo dichiarazioni generiche e una conferenza stampa senza domande, che hanno lasciato più dubbi che risposte. In questo vuoto di sostanza, l’unica immagine rimasta impressa è quella della potenza militare esibita come simbolo, più che come reale strumento politico.

Il Financial Times sottolinea come, al di là del palcoscenico mediatico, sia in corso un gioco sotterraneo di pressioni e manipolazioni. Stati Uniti, Europa e Ucraina stanno tutti cercando di orientare Trump, consapevoli che il presidente appare più vulnerabile di fronte alla necessità di ottenere un risultato immediato da spendere sul piano interno. La diplomazia occidentale si muove dunque in modo tattico, ma l’impressione è che Mosca abbia già guadagnato margine. Putin, infatti, ha capitalizzato la scena imponendo la sua narrativa di “vicino di casa” e ritraendosi come il leader paziente e strategico, mentre Trump è apparso affaticato, persino difensivo, impegnato più a gestire le ombre del caso Epstein che a consolidare la posizione americana.

AP News osserva che Putin esce dal summit con uno status rafforzato. Il leader del Cremlino ha ottenuto di presentarsi nuovamente come attore imprescindibile della scena globale, senza concedere nulla di sostanziale in cambio. Anzi, è stato Trump ad allentare la pressione, rinunciando a ventilare nuove sanzioni e abbandonando quel tono minaccioso che aveva caratterizzato gli anni precedenti. In altre parole, il vertice ha consentito a Putin di migliorare la sua immagine internazionale senza costi immediati, e anzi con l’avversario americano che ha finito per riprendere e rilanciare argomenti vicini alla retorica del Cremlino.

Il giudizio più netto arriva dal Washington Post, che definisce Anchorage non un disastro, ma una vera e propria sconfitta diplomatica per gli Stati Uniti. L’editoriale mette in luce l’incongruenza di un presidente che, nel tentativo di inseguire un risultato simbolico, finisce per elogiare Putin – un leader incriminato dalla Corte Penale Internazionale – senza ottenere nulla in cambio per l’Ucraina. Nessuna riduzione delle ostilità, nessuna apertura reale: solo la sensazione che l’America abbia perso un’occasione, mostrando debolezza più che determinazione.

In questo scenario, il vertice di Anchorage diventa quasi un paradosso: voleva essere il momento in cui l’America riaffermava la sua leadership globale, ma ha finito per mostrare la distanza tra ambizione e realtà. Putin si è presentato con una strategia narrativa coerente, capace di sfruttare l’occasione per riaffermare la resilienza russa e il nuovo asse con la Cina. Trump, al contrario, è apparso indebolito, logorato dagli scandali interni e dalla pressione di dover offrire all’opinione pubblica “una grande cosa” da esibire.

Il risultato finale è un quadro di fragilità americana. Le sconfitte militari e l’inefficacia delle sanzioni hanno ridotto lo spazio di manovra di Washington, mentre l’Europa resta riluttante a un impegno diretto e la Russia si lega sempre più a Pechino. L’immagine che rimane, come hanno osservato diversi commentatori, è quella di un presidente che gioca la partita della propria sopravvivenza politica più che quella degli equilibri geopolitici globali.

Gli organismi creati dopo la Seconda guerra mondiale — dalle Nazioni Unite alla NATO, fino all’OSCE — possono sembrare in questo contesto, progressivamente svuotati del loro ruolo e della loro capacità di incidere. Strutture nate per garantire stabilità, pace e cooperazione si trovano oggi paralizzate da veti, divisioni interne e strategie di potenza che ne hanno eroso l’autorevolezza.

È evidente che non bastano più riforme di facciata: occorre ricominciare, ridisegnando un’architettura di governance globale che risponda davvero alle sfide del nostro tempo e che restituisca credibilità agli strumenti della diplomazia e della sicurezza internazionale.

Post Views: 10
Categories
Uncategorized

There are no comments

Add yours

Ultimi prodotti editoriali

Carrello – Acquisto Libri

Il vostro carrello è vuoto
Visitate il negozio

Ultime notizie & Commenti

Articoli recenti

Gaza: il punto di C. Bertolotti a SKY TG24.

Gaza: il punto di C. Bertolotti a SKY TG24.

AREE DI ANALISI
  • 9 Ago
  • 0
Il nuovo asse europeo della difesa e il posto dell’Italia

Il nuovo asse europeo della difesa e il posto dell’Italia

Commentary
  • 24 Lug
  • 0
Da Kiev al Medioriente: il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24 TIMELINE.

Da Kiev al Medioriente: il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24 TIMELINE.

AREE DI ANALISI
  • 4 Lug
  • 0
  • 0
L’arsenale militare iraniano: potenza apparente, limiti strutturali, minaccia asimmetrica

L’arsenale militare iraniano: potenza apparente, limiti strutturali, minaccia asimmetrica

AREE DI ANALISI
  • 15 Giu
  • 0
Attacco (preventivo) all’Iran: il commento di C. Bertolotti a SKY TG24.

Attacco (preventivo) all’Iran: il commento di C. Bertolotti a SKY TG24.

AREE DI ANALISI
  • 14 Giu
  • 0
Le rivolte a Los Angeles e il nuovo fronte della guerra irregolare

Le rivolte a Los Angeles e il nuovo fronte della guerra irregolare

AREE DI ANALISI
  • 12 Giu
  • 0
TRUMP, MUSK E LA FINANZIARIA “MAGRA-MAGRA”.

TRUMP, MUSK E LA FINANZIARIA “MAGRA-MAGRA”.

Commentary
  • 11 Giu
  • 0
BYE BYE ELON.L’addio di Musk tra riforme e controversie

BYE BYE ELON.L’addio di Musk tra riforme e controversie

AREE DI ANALISI
  • 2 Giu
  • 0
L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa conferma gli sforzi del Kazakhstan in favore dei diritti umani

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa conferma gli sforzi del Kazakhstan in favore dei diritti umani

Commentary
  • 26 Mag
  • 0
Da Kiev e Mosca, passando per Istanbul e Teheran e guardando a Gerusalemme.

Da Kiev e Mosca, passando per Istanbul e Teheran e guardando a Gerusalemme.

Commentary
  • 19 Mag
  • 0
L’antica arte dietro le insurrezioni moderne.

L’antica arte dietro le insurrezioni moderne.

Commentary
  • 24 Apr
  • 0
“Dalla Russia con amore”: le nuove minacce per l’Italia e il ruolo della Russia tra cyberspazio, salute pubblica, disinformazione e spionaggio.

“Dalla Russia con amore”: le nuove minacce per l’Italia e il ruolo della Russia tra cyberspazio, salute pubblica, disinformazione e spionaggio.

Commentary
  • 4 Apr
  • 0
Trump e lo Alien Enemies Act del 1798: il rimpatrio dei membri di gang venezuelane come “guerra irregolare”.

Trump e lo Alien Enemies Act del 1798: il rimpatrio dei membri di gang venezuelane come “guerra irregolare”.

Commentary
  • 24 Mar
  • 0
La telefonata Trump-Zelensky sulla pace in Ucraina: leggiamo tra le righe

La telefonata Trump-Zelensky sulla pace in Ucraina: leggiamo tra le righe

Commentary
  • 19 Mar
  • 0
Il dilemma della difesa europea: perché PESCO e altre iniziative non riescono mai a dare risultati

Il dilemma della difesa europea: perché PESCO e altre iniziative non riescono mai a dare risultati

Commentary
  • 19 Mar
  • 0
L’evoluzione della guerra irregolare e una roadmap per il futuro.

L’evoluzione della guerra irregolare e una roadmap per il futuro.

Commentary
  • 14 Mar
  • 0
Un arsenale nucleare per l’Italia: quanto costerebbe?

Un arsenale nucleare per l’Italia: quanto costerebbe?

Commentary
  • 6 Mar
  • 0
Stop degli USA al sostegno all’Ucraina. E adesso?

Stop degli USA al sostegno all’Ucraina. E adesso?

Commentary
  • 4 Mar
  • 0
L’Europa al bivio: può difendersi senza il supporto degli Stati Uniti?

L’Europa al bivio: può difendersi senza il supporto degli Stati Uniti?

Commentary
  • 4 Mar
  • 0
Trump: la visione geopolitica del nuovo esecutivo.

Trump: la visione geopolitica del nuovo esecutivo.

Commentary
  • 28 Feb
  • 0
Ucraina: l’imposizione di Trump e l’opposizione di Macron.

Ucraina: l’imposizione di Trump e l’opposizione di Macron.

Commentary
  • 25 Feb
  • 0
Ucraina: l’incontro di Riad è una trappola per l’Europa?

Ucraina: l’incontro di Riad è una trappola per l’Europa?

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
Zizians, l’ascesa della setta vegana: dalla filosofia alla violenza.

Zizians, l’ascesa della setta vegana: dalla filosofia alla violenza.

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
Il vertice di Parigi e le incognite europee. Il commento.

Il vertice di Parigi e le incognite europee. Il commento.

Commentary
  • 18 Feb
  • 0
  • 0
Le Filippine: un perno geopolitico nell’Indo-Pacifico e l’opportunità strategica per l’Italia

Le Filippine: un perno geopolitico nell’Indo-Pacifico e l’opportunità strategica per l’Italia

Commentary
  • 17 Feb
  • 0
Fra i tanti litiganti sarà l’Intelligenza Artificiale a vincere?

Fra i tanti litiganti sarà l’Intelligenza Artificiale a vincere?

Commentary
  • 12 Feb
  • 2
I pericoli di una guerra tra Israele e Giordania

I pericoli di una guerra tra Israele e Giordania

AREE DI ANALISI
  • 9 Feb
  • 0
L’espansione nucleare cinese e il dilemma strategico dell’India.

L’espansione nucleare cinese e il dilemma strategico dell’India.

AREE DI ANALISI
  • 7 Feb
  • 0
L’Italia in prima linea nel Sahel: sfide e opportunità dopo il ritiro francese.

L’Italia in prima linea nel Sahel: sfide e opportunità dopo il ritiro francese.

AREE DI ANALISI
  • 3 Feb
  • 0
L’Etiopia, l’interesse dell’Italia tra competitor e alleati: il “piano Mattei”.

L’Etiopia, l’interesse dell’Italia tra competitor e alleati: il “piano Mattei”.

AREE DI ANALISI
  • 31 Gen
  • 0
Lo Stato Islamico Khorasan: espansione verso l’Europa?

Lo Stato Islamico Khorasan: espansione verso l’Europa?

Afghanistan e Pakistan
  • 30 Gen
  • 0
  • 0
Rivoluzione Trump: a Davos l’appello al cambiamento globale.

Rivoluzione Trump: a Davos l’appello al cambiamento globale.

Commentary
  • 25 Gen
  • 1
Il discorso di Trump: una lettura approfondita.

Il discorso di Trump: una lettura approfondita.

Uncategorized
  • 22 Gen
  • 0
﻿L’eredità di Joe Biden: una valutazione della sua presidenza.

﻿L’eredità di Joe Biden: una valutazione della sua presidenza.

Commentary
  • 19 Gen
  • 0
  • 1
Trump 2025: tra sostenibilità finanziaria interna e una politica estera assertiva.

Trump 2025: tra sostenibilità finanziaria interna e una politica estera assertiva.

Uncategorized
  • 9 Gen
  • 0
Charlie Hebdo: una riflessione a 10 anni dall’attacco jihadista

Charlie Hebdo: una riflessione a 10 anni dall’attacco jihadista

Commentary
  • 3 Gen
  • 0
Gaza: attacco all’ospedale Kamal Adwan. Israele e il precedente di al-Shifa: nuovo standard umanitario.

Gaza: attacco all’ospedale Kamal Adwan. Israele e il precedente di al-Shifa: nuovo standard umanitario.

AREE DI ANALISI
  • 31 Dic
  • 0
Tensioni settarie in Siria e scontro USA-Turchia.

Tensioni settarie in Siria e scontro USA-Turchia.

AREE DI ANALISI
  • 27 Dic
  • 0
MDHM nell’era digitale: il doppio volto dell’Intelligenza Artificiale tra minaccia e soluzione per la democrazia.

MDHM nell’era digitale: il doppio volto dell’Intelligenza Artificiale tra minaccia e soluzione per la democrazia.

Commentary
  • 20 Dic
  • 0
Politica USA: la visione di Mark Rubio.

Politica USA: la visione di Mark Rubio.

Commentary
  • 19 Dic
  • 0
La nuova Siria: tra minaccia islamista, risposta preventiva di Israele e la ‘buffer zone’ turca.

La nuova Siria: tra minaccia islamista, risposta preventiva di Israele e la ‘buffer zone’ turca.

Commentary
  • 12 Dic
  • 0
La caduta di Damasco e lo sgretolamento dell’Asse della Resistenza iraniano.

La caduta di Damasco e lo sgretolamento dell’Asse della Resistenza iraniano.

AREE DI ANALISI
  • 8 Dic
  • 0
Siria: al-Jolani verso Damasco. Le preoccupazioni di Iran, Russia e Israele.

Siria: al-Jolani verso Damasco. Le preoccupazioni di Iran, Russia e Israele.

AREE DI ANALISI
  • 7 Dic
  • 0
Il gabinetto esecutivo di Trump (seconda parte)

Il gabinetto esecutivo di Trump (seconda parte)

Commentary
  • 2 Dic
  • 0
  • 0
Verso l’amministrazione Trump: il Gabinetto presidenziale – Prima parte

Verso l’amministrazione Trump: il Gabinetto presidenziale – Prima parte

Commentary
  • 26 Nov
  • 0
La strategia russa: offensiva (azione e interferenza), difensiva e deterrente. Diplomazia digitale, guerra informatica e intelligenza artificiale nella competizione globale.

La strategia russa: offensiva (azione e interferenza), difensiva e deterrente. Diplomazia digitale, guerra informatica e intelligenza artificiale nella competizione globale.

Commentary
  • 19 Nov
  • 0
Elezioni USA: la vittoria (di Trump) e le sconfitte (di democratici e stampa)

Elezioni USA: la vittoria (di Trump) e le sconfitte (di democratici e stampa)

Commentary
  • 6 Nov
  • 0
  • 0
Elezioni USA: lo stato dell’Unione, dal 1948 al 2024.

Elezioni USA: lo stato dell’Unione, dal 1948 al 2024.

Commentary
  • 29 Ott
  • 0
Eliminato Yahya Sinwar: chi era il capo di Hamas e cosa accadrà?

Eliminato Yahya Sinwar: chi era il capo di Hamas e cosa accadrà?

Commentary
  • 17 Ott
  • 0
Pubblicato il Rapporto #ReaCT2024 sul terrorismo e il radicalismo in Europa

Pubblicato il Rapporto #ReaCT2024 sul terrorismo e il radicalismo in Europa

Difesa & Sicurezza
  • 4 Ott
  • 0
  • 0
Elezioni USA: il dibattito tra i due candidati vice-presidenti.

Elezioni USA: il dibattito tra i due candidati vice-presidenti.

Commentary
  • 2 Ott
  • 0
L’attacco di Israele a Hezbollah: tra politica e strategia militare

L’attacco di Israele a Hezbollah: tra politica e strategia militare

AREE DI ANALISI
  • 30 Set
  • 0
Elezioni USA. Trump-Harris: Un dibattito al ritmo di colpi e contraccolpi.

Elezioni USA. Trump-Harris: Un dibattito al ritmo di colpi e contraccolpi.

Commentary
  • 11 Set
  • 0
Elezioni USA. La campagna elettorale: solo una questione di soldi?

Elezioni USA. La campagna elettorale: solo una questione di soldi?

Commentary
  • 30 Ago
  • 0
Cognitive warfare: manipolare i numeri per condizionare l’opinione pubblica globale. Come Hamas ha ingannato i media occidentali.

Cognitive warfare: manipolare i numeri per condizionare l’opinione pubblica globale. Come Hamas ha ingannato i media occidentali.

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 20 Ago
  • 0
  • 0
PRESIDENZIALI USA: UNA CORSA IMPERVIA. DUE VICEPRESIDENTI AGLI ESTREMI.

PRESIDENZIALI USA: UNA CORSA IMPERVIA. DUE VICEPRESIDENTI AGLI ESTREMI.

Commentary
  • 18 Ago
  • 1
Il valore dell’azione ucraina a Kursk: ma la Russia mantiene il vantaggio sul campo

Il valore dell’azione ucraina a Kursk: ma la Russia mantiene il vantaggio sul campo

Commentary
  • 12 Ago
  • 0
  • 0
Chi è l’ultra radicale Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: archiviato l’impossibile negoziato?

Chi è l’ultra radicale Yahya Sinwar, nuovo capo di Hamas: archiviato l’impossibile negoziato?

Commentary
  • 7 Ago
  • 0
  • 0
﻿Ucciso Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Chi sarà il suo sostituto?

﻿Ucciso Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas. Chi sarà il suo sostituto?

Commentary
  • 31 Lug
  • 0
La nuova strategia di intelligence USA: implicazioni per il Sistema di Informazioni e Sicurezza della Repubblica.

La nuova strategia di intelligence USA: implicazioni per il Sistema di Informazioni e Sicurezza della Repubblica.

AREE DI ANALISI
  • 1 Lug
  • 0
Atlante geopolitico del Mediterraneo 2024: la recensione.

Atlante geopolitico del Mediterraneo 2024: la recensione.

AREE DI ANALISI
  • 24 Giu
  • 0
Hezbollah: next stop? Il rischio di una guerra con Israele. Il commento di C. Bertolotti

Hezbollah: next stop? Il rischio di una guerra con Israele. Il commento di C. Bertolotti

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 19 Giu
  • 0
Hostile Environment First Aid Training: il War Report Training Camp dedicato a fotografi e inviati di guerra

Hostile Environment First Aid Training: il War Report Training Camp dedicato a fotografi e inviati di guerra

Corsi
  • 13 Giu
  • 1
Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana tra Israele-Hamas – il nuovo libro di C. Bertolotti

Gaza Underground: la guerra sotterranea e urbana tra Israele-Hamas – il nuovo libro di C. Bertolotti

AREE DI ANALISI
  • 7 Mag
  • 0
L’Iran attacca Israele: il giorno dopo. C. Bertolotti a SKY TG 24

L’Iran attacca Israele: il giorno dopo. C. Bertolotti a SKY TG 24

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 14 Apr
  • 1
Terrorismo: lo Stato islamico e i campionati di calcio.

Terrorismo: lo Stato islamico e i campionati di calcio.

Commentary
  • 9 Apr
  • 0
Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem” (al-Aqsa).

Tre palestinesi arrestati a L’Aquila per terrorismo: “Attentati per conto delle Brigate Tulkarem” (al-Aqsa).

Commentary
  • 11 Mar
  • 0
Biden: lo stato dell’Unione.

Biden: lo stato dell’Unione.

Commentary
  • 11 Mar
  • 0
  • 2
Due anni di guerra russo-ucraina

Due anni di guerra russo-ucraina

Commentary
  • 23 Feb
  • 1
Il petrolio ombra di Mosca: il segreto della buona economia russa.

Il petrolio ombra di Mosca: il segreto della buona economia russa.

AREE DI ANALISI
  • 23 Feb
  • 0
Proxy War: il ruolo di Teheran nello scacchiere mediorientale

Proxy War: il ruolo di Teheran nello scacchiere mediorientale

Commentary
  • 11 Feb
  • 0
  • 0
Azione israeliana in Libano e rischio di escalation regionale: il punto del Direttore.

Azione israeliana in Libano e rischio di escalation regionale: il punto del Direttore.

AREE DI ANALISI
  • 3 Gen
  • 0
Attacco a Parigi: terrorismo emulativo ed effetti della guerra Israele-Hamas (#ReaCT2023)

Attacco a Parigi: terrorismo emulativo ed effetti della guerra Israele-Hamas (#ReaCT2023)

Commentary
  • 3 Dic
  • 0
Guerra Israele-Hamas: quale scenario dopo la tregua? RaiNews24

Guerra Israele-Hamas: quale scenario dopo la tregua? RaiNews24

AREE DI ANALISI
  • 27 Nov
  • 0
La strategia di Hamas nella nuova dimensione “sotterranea” della guerra. Il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24

La strategia di Hamas nella nuova dimensione “sotterranea” della guerra. Il commento di C. Bertolotti a SKY TG 24

Uncategorized
  • 29 Ott
  • 0
  • 0
﻿I rischi dell’inevitabile operazione militare israeliana

﻿I rischi dell’inevitabile operazione militare israeliana

Uncategorized
  • 27 Ott
  • 0
  • 0
Medioriente: attacco mirato statunitense in Siria contro obiettivi iraniani.

Medioriente: attacco mirato statunitense in Siria contro obiettivi iraniani.

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 27 Ott
  • 0
  • 0
Gaza è una trappola, ma l’offensiva di terra inevitabile (Bertolotti -Ispi), ADNKRONOS

Gaza è una trappola, ma l’offensiva di terra inevitabile (Bertolotti -Ispi), ADNKRONOS

MENA Medioriente & Nord Africa
  • 25 Ott
  • 0
I numeri del terrorismo jihadista in Europa: risultati e uno sguardo in prospettiva

I numeri del terrorismo jihadista in Europa: risultati e uno sguardo in prospettiva

Europa
  • 23 Ott
  • 0
  • 0
Israele: una guerra diversa. Il punto della situazione e l’analisi

Israele: una guerra diversa. Il punto della situazione e l’analisi

AREE DI ANALISI
  • 14 Ott
  • 0
  • 0
Israele: la risposta e lo scenario di guerra

Israele: la risposta e lo scenario di guerra

AREE DI ANALISI
  • 9 Ott
  • 0
  • 1
Riformare l’Intelligence Italiana: Elementi di analisi teorici e storici.

Riformare l’Intelligence Italiana: Elementi di analisi teorici e storici.

Commentary
  • 18 Set
  • 0
Polveriera Mediterraneo. Dall’Afghanistan all’Algeria, le nuove sfide per l’ordine mondiale. Presentazione del libro.

Polveriera Mediterraneo. Dall’Afghanistan all’Algeria, le nuove sfide per l’ordine mondiale. Presentazione del libro.

News-it
  • 7 Set
  • 0
  • 0
Droni di Kiev su Mosca: una pressione sugli USA? Il commento al TG RSI.

Droni di Kiev su Mosca: una pressione sugli USA? Il commento al TG RSI.

Guerra in Ucraina
  • 10 Ago
  • 0
  • 0
Guerra in Ucraina: attacchi a Mosca e rallentamento dell’offensiva (SKY TG24)

Guerra in Ucraina: attacchi a Mosca e rallentamento dell’offensiva (SKY TG24)

Guerra in Ucraina
  • 2 Ago
  • 0
  • 0
Competizione NATO e Cina-Russia nel Mar del Giappone

Competizione NATO e Cina-Russia nel Mar del Giappone

AREE DI ANALISI
  • 17 Lug
  • 0
  • 0
Non solo mare nostrum. L’Italia parte dal Giappone per un ruolo nell’arena globale

Non solo mare nostrum. L’Italia parte dal Giappone per un ruolo nell’arena globale

Difesa & Sicurezza
  • 11 Lug
  • 0
Ucraina: fronte statico, retrofronte agitato

Ucraina: fronte statico, retrofronte agitato

Guerra in Ucraina
  • 19 Giu
  • 0
La controffensiva e il realismo del campo di battaglia: al momento sono limitate azioni tattiche. Il commento di Camporini e Bertolotti

La controffensiva e il realismo del campo di battaglia: al momento sono limitate azioni tattiche. Il commento di Camporini e Bertolotti

Guerra in Ucraina
  • 9 Giu
  • 0
Controffensiva ucraina? Non ancora, ma… Il commento di C. Bertolotti a SKY Tg24

Controffensiva ucraina? Non ancora, ma… Il commento di C. Bertolotti a SKY Tg24

Guerra in Ucraina
  • 6 Giu
  • 0
  • 0
#ReaCT2023, n. 4: Pubblicato il rapporto annuale sui radicalismi e i terrorismi in Europa

#ReaCT2023, n. 4: Pubblicato il rapporto annuale sui radicalismi e i terrorismi in Europa

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 23 Mag
  • 0
  • 0
Controffensiva ucraina: conviene a Kiev? Il fattore tempo è a favore di Mosca. Il commento di C. Bertolotti a RadioInBlu

Controffensiva ucraina: conviene a Kiev? Il fattore tempo è a favore di Mosca. Il commento di C. Bertolotti a RadioInBlu

AREE DI ANALISI
  • 10 Mag
  • 0
Attacco al Cremlino: cosa è successo? Intervista a C. Bertolotti a SkyTG24

Attacco al Cremlino: cosa è successo? Intervista a C. Bertolotti a SkyTG24

Guerra in Ucraina
  • 5 Mag
  • 0
  • 0
Dallo stallo ai due possibili schemi di manovra offensiva russa.

Dallo stallo ai due possibili schemi di manovra offensiva russa.

AREE DI ANALISI
  • 7 Mar
  • 0
  • 1
Nuovi aiuti militari dell’Italia all’Ucraina: quali armi, costi e premesse politiche?

Nuovi aiuti militari dell’Italia all’Ucraina: quali armi, costi e premesse politiche?

Difesa & Sicurezza
  • 22 Feb
  • 0
  • 0
Offensiva russa in Ucraina? I limiti dell’Occidente che la Russia sfrutterà

Offensiva russa in Ucraina? I limiti dell’Occidente che la Russia sfrutterà

AREE DI ANALISI
  • 15 Feb
  • 0
Ucraina: dopo i carri armati anche i missili a lungo raggio?

Ucraina: dopo i carri armati anche i missili a lungo raggio?

Guerra in Ucraina
  • 1 Feb
  • 0
Ucraina: carri armati e comunicazione. Il commento di C. Bertolotti a Rainews 24 (27.01.2023)

Ucraina: carri armati e comunicazione. Il commento di C. Bertolotti a Rainews 24 (27.01.2023)

Guerra in Ucraina
  • 30 Gen
  • 0
Sicurezza energetica. La rinnovata centralità del Mediterraneo: il libro di C. Bertolotti

Sicurezza energetica. La rinnovata centralità del Mediterraneo: il libro di C. Bertolotti

AREE DI ANALISI
  • 12 Gen
  • 0
Sicurezza energetica e accesso all’acqua: la sicurezza del Mediterraneo secondo la “5+5”

Sicurezza energetica e accesso all’acqua: la sicurezza del Mediterraneo secondo la “5+5”

AREE DI ANALISI
  • 3 Gen
  • 0
  • 0
Ucraina: la mobilitazione dei russi. Come leggere il discorso di Putin? (TeleTicino)

Ucraina: la mobilitazione dei russi. Come leggere il discorso di Putin? (TeleTicino)

Commentary
  • 21 Set
  • 0
Ucraina, Afghanistan: facciamo il punto – RADIO 24

Ucraina, Afghanistan: facciamo il punto – RADIO 24

Afghanistan e Pakistan
  • 8 Set
  • 0
Attacco all’ambasciata russa di Kabul: quali le ragioni?

Attacco all’ambasciata russa di Kabul: quali le ragioni?

Afghanistan e Pakistan
  • 5 Set
  • 0
  • 0
Afghanistan, l’esperto: “Rischio diventi trampolino jihadismo globale” (ADNKRONOS)

Afghanistan, l’esperto: “Rischio diventi trampolino jihadismo globale” (ADNKRONOS)

Afghanistan e Pakistan
  • 13 Ago
  • 0
Alex Jones e il mondo del cospirazionismo. Focus a cura di Andrea Molle

Alex Jones e il mondo del cospirazionismo. Focus a cura di Andrea Molle

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 12 Ago
  • 0
  • 0
Ucciso Al-Zawahiri: cosa accadrà ad al-Qa’ida? Rispondono Bertolotti e Vidino (Adnkronos)

Ucciso Al-Zawahiri: cosa accadrà ad al-Qa’ida? Rispondono Bertolotti e Vidino (Adnkronos)

Afghanistan e Pakistan
  • 3 Ago
  • 0
Guerra russo-ucraina: da Kiev al Donbas. Seconda parte: la battaglia del Donbas.

Guerra russo-ucraina: da Kiev al Donbas. Seconda parte: la battaglia del Donbas.

AREE DI ANALISI
  • 26 Lug
  • 0
  • 0
Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk? Il commento di C. Bertolotti

Ucraina: Cosa succede a Severodonetsk? Il commento di C. Bertolotti

Commentary
  • 7 Giu
  • 0
  • 0
Terrorismo in Europa: minaccia lineare in evoluzione e partecipazione individuale

Terrorismo in Europa: minaccia lineare in evoluzione e partecipazione individuale

Pubblicazioni
  • 25 Mar
  • 0
  • 0
Ucraina: strategico assalto su Mariupol (D+27)

Ucraina: strategico assalto su Mariupol (D+27)

Commentary
  • 21 Mar
  • 2
Dugin e la “Quarta Teoria Politica”: l’ideologia illiberale russa che spopola in Occidente e giustifica l’invasione dell’Ucraina

Dugin e la “Quarta Teoria Politica”: l’ideologia illiberale russa che spopola in Occidente e giustifica l’invasione dell’Ucraina

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 21 Mar
  • 0
  • 3
Ucraina: i russi si riorganizzano. Più bombardamenti ma rallenta l’avanzata (D+22)

Ucraina: i russi si riorganizzano. Più bombardamenti ma rallenta l’avanzata (D+22)

AREE DI ANALISI
  • 17 Mar
  • 0
  • 0
Al via la nuova fase dell’offensiva russa (D+19)

Al via la nuova fase dell’offensiva russa (D+19)

AREE DI ANALISI
  • 14 Mar
  • 0
Come i russi aggirano la severa censura governativa su Internet

Come i russi aggirano la severa censura governativa su Internet

Commentary
  • 14 Mar
  • 3
La Russia è una “fortezza digitale”: la strategia cibernetica di Mosca si chiama “RuNet”.

La Russia è una “fortezza digitale”: la strategia cibernetica di Mosca si chiama “RuNet”.

AREE DI ANALISI
  • 9 Mar
  • 0
  • 0
Rallentamento russo e controffensiva ucraina: tra “difesa a istrice” e fango (D+14)

Rallentamento russo e controffensiva ucraina: tra “difesa a istrice” e fango (D+14)

AREE DI ANALISI
  • 9 Mar
  • 0
  • 0
Dove stiamo sbagliando con la Russia? L’importanza di comprendere i fattori e il contesto del conflitto.

Dove stiamo sbagliando con la Russia? L’importanza di comprendere i fattori e il contesto del conflitto.

Difesa & Sicurezza
  • 6 Mar
  • 0
  • 0
Ucraina: aspetti tattici dell’avanzata russa.

Ucraina: aspetti tattici dell’avanzata russa.

AREE DI ANALISI
  • 3 Mar
  • 0
  • 2
La guerra russo-ucraina (D+7): analisi operativa

La guerra russo-ucraina (D+7): analisi operativa

AREE DI ANALISI
  • 2 Mar
  • 0
  • 1
Ucraina: la possibile “exit strategy” di Putin (Adnkronos)

Ucraina: la possibile “exit strategy” di Putin (Adnkronos)

AREE DI ANALISI
  • 25 Feb
  • 0
  • 1
#ReaCT2022: il 3° Rapporto sul terrorismo e il radicalismo in Europa. Online il 24 febbraio

#ReaCT2022: il 3° Rapporto sul terrorismo e il radicalismo in Europa. Online il 24 febbraio

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 22 Feb
  • 0
  • 0
#ReaCT2022: pubblicato il 3° rapporto sul radicalismo e il terrorismo

#ReaCT2022: pubblicato il 3° rapporto sul radicalismo e il terrorismo

Estrema destra e teorie cospiratorie
  • 17 Feb
  • 0
  • 0
2001-2021: Vent’anni di guerra al terrore. Il nuovo libro

2001-2021: Vent’anni di guerra al terrore. Il nuovo libro

Uncategorized
  • 12 Gen
  • 0
  • 0
Terrorismo: Dopo l’Afghanistan cosa dobbiamo aspettarci? La minaccia del “Nuovo terrorismo insurrezionale” (NIT)

Terrorismo: Dopo l’Afghanistan cosa dobbiamo aspettarci? La minaccia del “Nuovo terrorismo insurrezionale” (NIT)

Uncategorized
  • 12 Nov
  • 0
Mehmaan Nawazi. Ospitalità. L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni (il libro)

Mehmaan Nawazi. Ospitalità. L’Afghanistan e le sue culture: valori, usi, costumi, tradizioni (il libro)

Uncategorized
  • 27 Set
  • 0
Il governo talebano: tra insidie, minacce, ambizioni e fragilità

Il governo talebano: tra insidie, minacce, ambizioni e fragilità

Uncategorized
  • 8 Set
  • 0
  • 0
Attacco a Kabul: quali conseguenze? Il commento di C. Bertolotti a RaiNews24

Attacco a Kabul: quali conseguenze? Il commento di C. Bertolotti a RaiNews24

Uncategorized
  • 27 Ago
  • 0
  • 0
Ultimatum dei talebani: fuori tutti. Il commento di C. Bertolotti a Omnibus La7

Ultimatum dei talebani: fuori tutti. Il commento di C. Bertolotti a Omnibus La7

Uncategorized
  • 24 Ago
  • 0
  • 0
Afghanistan: a una settimana dalla presa di Kabul – RaiNews 24

Afghanistan: a una settimana dalla presa di Kabul – RaiNews 24

Uncategorized
  • 22 Ago
  • 0
  • 0
I talebani dichiarano la formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan: la nuova bandiera

I talebani dichiarano la formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan: la nuova bandiera

Afghanistan e Pakistan
  • 19 Ago
  • 0
  • 0
LIVE streaming. Parliamo di Afghanistan e QAnon

LIVE streaming. Parliamo di Afghanistan e QAnon

Afghanistan e Pakistan
  • 17 Lug
  • 0
  • 0
Terrorismo: Bertolotti (Ispi), ‘oggi è post-Isis ed è in ascesa’ (ADNKRONOS)

Terrorismo: Bertolotti (Ispi), ‘oggi è post-Isis ed è in ascesa’ (ADNKRONOS)

Afghanistan e Pakistan
  • 28 Giu
  • 0
  • 0
#ReaCT2021: è online il 2° rapporto dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo

#ReaCT2021: è online il 2° rapporto dell’Osservatorio sul radicalismo e il contrasto al terrorismo

Difesa & Sicurezza
  • 25 Feb
  • 0
  • 0
IL GIGANTE DI CARTA – Considerazioni a margine del summit di Anchorage

IL GIGANTE DI CARTA – Considerazioni a margine del summit di Anchorage

Uncategorized
  • 17 Ago
  • 0
  • 0
LA CALDA ESTATE AMERICANA

LA CALDA ESTATE AMERICANA

Uncategorized
  • 7 Ago
  • 0
  • 0

Tweets

📌#ReaCT2023 The 4th annual Report on Terrorism and Radicalisation in Europe ⬇📈launches on 23rd May. Don't miss it! 📊📚Numbers, trends, analyses, books, interviews👇 pic.twitter.com/KLIWWlrJXS

L'anno scorso dal Twitter di START InSight via Twitter Web App

Tag

Back to Top